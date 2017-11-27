Камень из-под встречки: за чей счет чинить машину?

Как быть, если от встречного или попутного автомобиля что-то отлетело и повредило ваш? Считается ли это аварией и можно ли получить компенсацию?

Давайте сначала посмотрим, что считается у нас дорожно-транспортным происшествием, или аварией. Итак, по Правилам дорожного движения авария — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли люди или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы или причинен иной материальный ущерб.

Получается, что если от попутного или встречного автомобиля отскочил, к примеру, камень и разбил ветровое стекло, это считается аварией.

Отлетевший от встречного автомобиля камень оставляет вас наедине с проблемой. Найти виновника случившегося трудно, как и получить компенсацию без полиса каско.

То же самое, когда от автомобиля отлетел не закрепленный груз и повредил другой автомобиль. А раз так, то мы действуем в порядке, который установлен пунктом 2.6.1 ПДД. Здесь можно поступить следующим образом.

Первый вариант. Если у вас есть полис добровольного страхования (каско) и он позволяет получить выплату страхового возмещения без оформления аварии, то можно сразу обратиться за выплатой. Но в большинстве случаях документы все же нужны. Поэтому аварию придется оформить.

Второй вариант. Позвонить по телефону 112, объяснить ситуацию и дальше действовать по указанию сотрудника полиции.

Вам подскажут, куда подъехать для оформления нужных документов (это, как правило, ближайший пост ДПС или дежурная часть ГИБДД) и как зафиксировать саму аварию (составить схему ДТП, сфотографировать автомобиль на дороге и снять повреждения). В ГИБДД по вашему обращению должны возбудить административное расследование. Ведь, по сути, второй участник скрылся с места аварии. Конечно, если ваш автомобиль получил повреждение от выскочившего из-под чьего-то колеса камня, то никакой вины второго водителя тут нет. Другое дело, когда повреждение нанес упавший с другой машины груз. Здесь вина водителя, который плохо его закрепил, очевидна.

Такой автомобиль можно встретить при езде по загородной трассе. Если часть груза слетит с крыши и повредит вашу машину, отвечать будет водитель груженой машины. Вот только доказать случившееся без записи с видеорегистратора непросто.

Пунктом 23.2 ПДД установлена обязанность для водителей следить за перевозимым грузом и не допускать его падения, создания помех. А статьей 12.21 КоАП РФ установлена ответственность за нарушения правил перевозки грузов (предупреждение или штраф 500 рублей). Но такие дела в большинстве случаев являются «мертвыми». Если у вас нет видеорегистратора, найти машину-виновника просто нереально. Поэтому в подобных ситуациях рассчитывать на компенсацию можно лишь при наличии полиса каско.

ГИБДД сможет помочь, если у вас есть видеозапись с регистратора. При условии, конечно, что на записи видны все обстоятельства произошедшего. В противном случае вашим «висяком» никто заниматься не будет.

Но если есть видеозапись, то найти виновника можно. Здесь, как говорится, дело техники. ГИБДД выясняет, кому принадлежит автомобиль-виновник. Вызывает собственника (водителя) и привлекает к ответственности, при наличии оснований, конечно. Только в этом случае можно рассчитывать на компенсацию по полису ОСАГО.

Если же у вас нет каско, а у виновника нет ОСАГО, то придется предъявлять все претензии непосредственно водителю, не закрепившему груз. Это при условии, конечно, что водителя нашли. Понятно, что добровольно он вам выплатить ущерб вряд ли согласится. В этом случае вас ждут долгие судебные разбирательства.

Фото: depositphotos.com