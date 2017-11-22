Главред «За рулем» против народных инспекторов

Вчера в передаче «60 минут», которая шла в прямом эфире на телеканале «Россия-1», обсуждали так называемых народных инспекторов, с помощью мобильных приложений выписывающих штрафы за неправильную парковку. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков против подобной практики, которую хотят распространить на всю страну.

Свою точку зрения Максим Кадаков высказал в прямом эфире, запись которого доступна ниже. А что думаете на сей счет вы? Пишите комментарии!


Напомним, законопроект, предусматривающий вынесение постановления о штрафе нарушителям ПДД на основании видео, снятого обычными гражданами, одобрило Правительство России.

Фото: АГН «Москва»

Видео: «Россия-1»

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