Сам себе режиссер: выбираем девайсы для компьютерной диагностики Еще недавно компьютерную диагностику проводили только в дилерских техцентрах с привлечением дорогих профессиональных приборов и специально обученного персонала. А сегодня каждый автолюбитель может прикупить себе вполне доступное оборудование и самостоятельно следить за здоровьем машины. В продаже есть приборы с различными функциями — можно подобрать подходящий, то есть соответствующий подкованности пользователя и его запросам. Главред «За рулем» против народных инспекторов Вчера в передаче «60 минут», которая шла в прямом эфире на телеканале «Россия-1», обсуждали так называемых народных инспекторов, с помощью мобильных приложений выписывающих штрафы за неправильную парковку. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков против подобной практики, которую хотят распространить на всю страну. Как забрать машину со штрафстоянки — все, что нужно знать Штрафстоянка — это своего рода дополнительное наказание, назначается оно за определенные правонарушения. Объясняем, как вернуть автомобиль из «мест заключения».