На этой неделе западную часть Саудовской Аравии затопило ливнями, что привело к экстремальным наводнениям в Джидде и ряде других городов. Стихия продолжает буйствовать, но некоторые люди даже из бедствия способны извлечь если не пользу, то хотя бы повод для развлечения.
Еще недавно компьютерную диагностику проводили только в дилерских техцентрах с привлечением дорогих профессиональных приборов и специально обученного персонала. А сегодня каждый автолюбитель может прикупить себе вполне доступное оборудование и самостоятельно следить за здоровьем машины. В продаже есть приборы с различными функциями — можно подобрать подходящий, то есть соответствующий подкованности пользователя и его запросам.
Вчера в передаче «60 минут», которая шла в прямом эфире на телеканале «Россия-1», обсуждали так называемых народных инспекторов, с помощью мобильных приложений выписывающих штрафы за неправильную парковку. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков против подобной практики, которую хотят распространить на всю страну.
Пытаемся заглянуть в головы маркетологов марки SsangYong, сравнивая долгожданный Tivoli с конкурентами.
Главред «За рулем» против народных инспекторов
Вчера в передаче «60 минут», которая шла в прямом эфире на телеканале «Россия-1», обсуждали так называемых народных инспекторов, с помощью мобильных приложений выписывающих штрафы за неправильную парковку. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков против подобной практики, которую хотят распространить на всю страну.
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