Декабрьский номер «За рулем»: рейтинг кроссоверов, тест Лады Весты SW, техосмотр по-новому... «За рулем» № 12 — уже в продаже! Мы выяснили, чья трансмиссия лучше, поставив пять новых кроссоверов и олдскульный Jeep на наши роликовые платформы, сравнили долгожданную Весту SW с универсалами Kia cee’d SW и Ford Focus Turnier, а Subaru XV — с кроссоверами Nissan Qashqai и Mitsubishi ASX, протестировали УАЗ Профи, узнали, что изменится в процедуре техосмотра, установили камеру заднего вида своими силами. Гараж больших боссов: на чем ездят главы автоконцернов? Топ-менеджеры автомобильных компаний люди не бедные. Но именно им-то выбрать машину по душе не всегда, мягко говоря, возможно. Атмосферный или с турбонаддувом — какой мотор лучше? Времена, когда двигателя с наддувом и скромным рабочим объемом стоило бояться как огня, прошли. И претензии к нему уже больше походят на предрассудки.