Декабрьский номер «За рулем»: рейтинг кроссоверов, тест Лады Весты SW, техосмотр по-новому...

«За рулем» № 12 — уже в продаже! Мы выяснили, чья трансмиссия лучше, поставив пять новых кроссоверов и олдскульный Jeep на наши роликовые платформы, сравнили долгожданную Весту SW с универсалами Kia cee’d SW и Ford Focus Turnier, а Subaru XV — с кроссоверами Nissan Qashqai и Mitsubishi ASX, протестировали УАЗ Профи, узнали, что изменится в процедуре техосмотра, установили камеру заднего вида своими силами.

«За рулем» № 12 — это:

Все новинки Токийского автосалона — 2017

ПРЕМЬЕРЫ АВТОРЫНКА:

  • Genesis G70 — корейский седан с амбициями
  • Volkswagen Tiguan Allspace: пытаемся усесться в третьем ряду
  • Audi A8 и сенсорная роскошь
  • Eclipse Cross, последний самостийный кроссовер Mitsubishi
  • BMW X3 и BMW 6 GT.  Единая платформа, разные характеры
  • Citroen C3 Aircross — новый компактный паркетник
  • Mazda CX‑9 — пятиметровый кроссовер с азартной управляемостью
  • Обновленный Mercedes-Benz S‑класса
  • Range Rover после рестайлинга: реален ли заявленный расход 2,8 л/100 км?
  • Porsche Cayenne третьего поколения — в деталях

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ЗР ТЕСТ

  • Subaru XV бросает вызов. Перчатку поднимают Nissan Qashqai и обновленный Mitsubishi ASX
  • Долгожданная Лада Веста SW против универсалов Kia cee’d SW и Ford Focus Turnier
  • Чья трансмиссия лучше? Пять новых кроссоверов и олдскульный Jeep на наших роликовых платформах

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Датчики давления в шинах: игрушка или полезные устройства?
  • Проверь себя: зима и автомобиль
  • Выбираем коврики в салон: резиновые и тканевые

ЗР АКТИВ

  • Техосмотр по-новому: с фото- и видеофиксацией

ЗР РЕСУРС

  • Своими силами: устанавливаем камеру заднего вида
  • Парк ЗР: Renault Kaptur 2.0

А также:

  • Мировой Туринг: расцвет или закат?
  • Советские гоночные автомобили
  • Путешествуем по Исландии на кроссоверах Nissan X‑Trail
  • УАЗ Профи. Чем он лучше ГАЗели? Или хуже?

В декабрьском номере дают разъяснения специалисты НАМИ, на вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и наши эксперты.

Как обычно, вы найдете в свежем выпуске нашего журнала конкурс знатоков-технарей и советы бывалых автомобилистов.

Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. А пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку.

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