Декабрьский номер «За рулем»: рейтинг кроссоверов, тест Лады Весты SW, техосмотр по-новому...

«За рулем» № 12 — это:
Все новинки Токийского автосалона — 2017
ПРЕМЬЕРЫ АВТОРЫНКА:
- Genesis G70 — корейский седан с амбициями
- Volkswagen Tiguan Allspace: пытаемся усесться в третьем ряду
- Audi A8 и сенсорная роскошь
- Eclipse Cross, последний самостийный кроссовер Mitsubishi
- BMW X3 и BMW 6 GT. Единая платформа, разные характеры
- Citroen C3 Aircross — новый компактный паркетник
- Mazda CX‑9 — пятиметровый кроссовер с азартной управляемостью
- Обновленный Mercedes-Benz S‑класса
- Range Rover после рестайлинга: реален ли заявленный расход 2,8 л/100 км?
- Porsche Cayenne третьего поколения — в деталях
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ЗР ТЕСТ
- Subaru XV бросает вызов. Перчатку поднимают Nissan Qashqai и обновленный Mitsubishi ASX
- Долгожданная Лада Веста SW против универсалов Kia cee’d SW и Ford Focus Turnier
- Чья трансмиссия лучше? Пять новых кроссоверов и олдскульный Jeep на наших роликовых платформах
ЗР ЭКСПЕРТ
- Датчики давления в шинах: игрушка или полезные устройства?
- Проверь себя: зима и автомобиль
- Выбираем коврики в салон: резиновые и тканевые
ЗР АКТИВ
- Техосмотр по-новому: с фото- и видеофиксацией
ЗР РЕСУРС
- Своими силами: устанавливаем камеру заднего вида
- Парк ЗР: Renault Kaptur 2.0
А также:
- Мировой Туринг: расцвет или закат?
- Советские гоночные автомобили
- Путешествуем по Исландии на кроссоверах Nissan X‑Trail
- УАЗ Профи. Чем он лучше ГАЗели? Или хуже?
В декабрьском номере дают разъяснения специалисты НАМИ, на вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и наши эксперты.
Как обычно, вы найдете в свежем выпуске нашего журнала конкурс знатоков-технарей и советы бывалых автомобилистов.
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