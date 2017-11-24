Коварный переход: когда не стоит ехать на зеленый?

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Очень часто пробки на дорогах возникают в тех местах, где находятся крупные торговые центры. Очередь на дороге из желающих попасть на парковку выстраивается из-за отсутствия съездов. Правительственный законопроект, обязывающий владельцев торговых центров строить съезды на магистрали, а также создавать парковочные пространства, прошел третье, окончательное чтение в Госдуме.
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До регулируемого пешеходного перехода остается метров 70. Вы ведете легковой автомобиль по односторонней дороге в третьем справа ряду с разрешенной в городе скоростью 60 км/ч. На светофоре горит красный, но уже через 4 секунды его сменит разрешающий сигнал. Об этом говорит обратный отсчет в средней секции светофора. В правых рядах стоят автобус и грузовой автомобиль, ограничивая вам обзор. На вашей полосе по переходу быстрым шагом идет мужчина. Судя по всему, он покинет проезжую часть как раз в тот момент, когда загорится разрешающий сигнал светофора для автомобилей. Какие опасности могут подстерегать в такой ситуации и как бы поступили вы на месте водителя легковушки?
Проголосуйте за оптимальный, на ваш взгляд, ответ, а детали разберем на следующей странице.
Как вы поступите на месте водителя легковушки, приближаясь к регулируемуму переходу, если вот-вот загорится зеленый сигнал светофора?
1. Продолжите движение, не снижая скорости, ведь к моменту пересечения стоп-линии для вас уже будет гореть зеленый, а пешеход покинет проезжую часть;
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2. Перестроитесь на один ряд левее и продолжите двигаться с прежней скоростью.
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3. Притормозите с тем, чтобы иметь возможность в любом случае остановиться перед стоп-линией в случае необходимости.
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