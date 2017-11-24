Коварный переход: когда не стоит ехать на зеленый?

Водителям следует быть вдвойне внимательнее при приближении к пешеходному переходу. Берегите пешеходов, да и свои кошельки, ведь штраф за непропуск пешехода тоже весомый.

Разберем типичный случай…

До регулируемого пешеходного перехода остается метров 70. Вы ведете легковой автомобиль по односторонней дороге в третьем справа ряду с разрешенной в городе скоростью 60 км/ч. На светофоре горит красный, но уже через 4 секунды его сменит разрешающий сигнал. Об этом говорит обратный отсчет в средней секции светофора. В правых рядах стоят автобус и грузовой автомобиль, ограничивая вам обзор. На вашей полосе по переходу быстрым шагом идет мужчина. Судя по всему, он покинет проезжую часть как раз в тот момент, когда загорится разрешающий сигнал светофора для автомобилей. Какие опасности могут подстерегать в такой ситуации и как бы поступили вы на месте водителя легковушки?

Проголосуйте за оптимальный, на ваш взгляд, ответ, а детали разберем на следующей странице.