Toyota Fortuner: первый тест-драйв

Месим грязь за рулем внедорожника Toyota Fortuner второго поколения.

Повод: первый тест рамного внедорожника Toyota Fortuner.

Место действия: Оренбург, Россия.

Вот такие речки машина преодолевает играючи.

Материалы по теме Toyota объявила российские цены на Fortuner

полку рамных внедорожников Тойоты прибыло. На российский рынок привезли внедорожник Toyota Fortuner второго поколения. Скажем сразу, это не тот автомобиль, который производили в Казахстане для внутреннего рынка. Тот Fortuner был первого поколения, и собирали его в период с июня 2014 по декабрь 2016 года.

«Второй» Fortuner впервые представили 16 июля 2015 года одновременно в Австралии и Таиланде, а продажи стартовали зимой 2016-го. Как и пикап Hilux, он построен на новой глобальной платформе IMV (Innovative/International Multi-purpose Vehicle) для внедорожников и пикапов с задним и полным приводом.

Ходы подвески большие, и чтобы вывесить колесо, пришлось съехать в очень глубокий кювет. Пружинная задняя подвеска — главное отличие Форчунера от родственного пикапа Hilux, у которого сзади рессоры.

В основе Форчунера рама от пикапа Hilux, которую серьезно доработали в 2015 году. Увеличили толщину и оптимизировали сечение поперечин, добавили конструкции прочности и жесткости на изгиб и кручение. Рама стала более устойчивой к деформации за счет усиления мест крепления всех элементов конструкции. Все это благотворно повлияло на управляемость и ездовой комфорт. Полный привод у машины реализован по принципу Part-Time, то есть передний мост подключается сразу и жестко. Блокировать ничего не нужно. Причем подключить его можно в движении на скорости до 100 км/ч.

Руль регулируется по вылету и углу наклона. Есть обогрев зоны хвата. USB-разъем всего один и не подсвечен.

У спинок сидений неплохая для внедорожника боковая поддержка. У водительского сиденья предусмотрены электрорегулировки. Перчаточный ящик двойной. Крышка верхнего отделана кожей.

После небольшой поездки могу похвалить работу тормозов. Замедление предсказуемое и прогнозируемое. Правда, значительная снаряженная масса автомобиля в 2260 кг все же ощущается. От рулевого управления хотелось бы чуть больше остроты. Что же касается плавности хода, то она во многом зависит от шин. На тестовых машинах установлены внедорожные покрышки GoodYear Wrangler размерностью 265/60 R18. C такими машина показалась жестковатой. На чисто асфальтовых шинах плавность хода должна быть заметно лучше.

1212 Сиденья третьего ряда крепятся к бортам и не скрадывают пространство в багажнике.

Впрочем, рамный внедорожник должен быть обут именно в такие «зубастые» шины, как у нас. Ведь стихия таких машин вовсе не город, а раскисшие грунтовки. В общем, шины пригодились. Без них просто никуда. Мы ползли по глубоким колеям, форсировали речки, спускались по обледеневшим склонам. Тут отлично отработал электронный помощник спуска с горы (DAC). Он интеллигентно придерживал машину во время спуска с крутых горок. Оставалось только работать рулем.

Заявленная глубина преодолеваемого брода — 700 мм.

Fortuner предлагают с лишь дизельным мотором мощностью 177 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Комплектаций две: «Элеганс» — 2 599 000 руб., и «Престиж» — 2 827 000 руб. Машину производят на заводе в Тайланде. Оттуда и везут на российский рынок. Версий с механической коробкой передач для России пока не предусмотрено. А вот модификация с 2,7-литровым бензиновым мотором от Prado, который адаптирован под 92-й бензин, появится в первом квартале 2018 года.

Перспективы: в России появился еще один настоящий внедорожник. Это хорошо. Потенциал машины большой, и мы смогли в этом убедиться.

Стоп-сигналы и габаритные огни у Форчунера светодиодные. Лампы накаливания установлены в секциях указателей поворота и заднего хода. Расположены они в нижней части фар.

Оценка: настоящий внедорожник, основные плюсы которого раскрываются не на городских улицах, а на российских направлениях. Внедорожный арсенал достаточный. Главное, чтобы к нему прилагались еще и соответствующие шины. Тогда Fortuner раскроет весь свой потенциал. На дорогах близ Нугушского водохранилища мы смогли в этом убедиться.

Подробности: ЗР, 2018, № 01.

Фото: Toyota и автор