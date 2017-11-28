Продолжаем разбирать реальные дорожные ситуации, которые нередко вызывают у водителей замешательство.

Любой обгон связан с риском. Судите сами, опережая впереди идущее транспортное средство, мы выезжаем на встречную полосу. И не всегда полностью уверены, что навстречу не выскочит другой автомобиль. Чтобы свести к нулю опасные ситуации, в Правилах прописаны специальные запреты.

Итак, условия задачи следующие. Вы управляете легковым автомобилем, который обозначен на схеме цифрой 2. Перед вами едет другая легковушка. Едет медленнее, чем вам хотелось бы, поэтому вы решаетесь на обгон. Но разрешено ли при таких условиях обгонять?

Отмечайте ваш вариант, а правильный ответ — на второй странице.