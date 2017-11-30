Прислали налог на угнанную/проданную машину. Что делать?

Многим в этом году пришли требования об уплате налогов за давно угнанные или проданные автомобили. Чиновничьи ошибки должны исправлять сами налогоплательщики. «За рулем» разобрался, как именно это нужно делать.

На уплату транспортного налога физическими лицами остается всего пара дней. Но и этого достаточно, чтобы решить вопрос с неправомерно начисленными налогами. Например, на угнанный автомобиль. Это распространенная проблема, налоговики о ней знают, называя причиной некий технический сбой из-за слияния баз. И поэтому к квитанции, присылаемой почтой, прилагается бланк заявления, позволяющего в письменной форме уведомить налоговые органы о недостоверной информации.

Такое же заявление можно подать и в электронном виде через личный кабинет на сайте www.nalog.ru. Но чтобы авторизоваться, потребуется прийти с паспортом в местное отделение налоговой службы и получить пароль. Можно авторизоваться и с паролем портала госуслуг, если конечно, вы подтверждали его личным визитом, например, в отделение Почты России ранее. Если ни того, ни другого пароля для входа в личный кабинет у вас нет, лучше сразу отправиться в налоговую и взять с собой справку об угоне или договор купли-продажи машины. Документы не сохранились? Бывает. В этом случае налоговики сами обязаны уточнить статус или данные о новом владельце машины, связавшись с ГИБДД. А вам — предоставить отсрочку по уплате налога до выяснения обстоятельств. Посылать вас за новыми справками никуда не должны.

Кстати, запаситесь временем на посещение налоговой. Там придется стоять в очереди. Электронная запись на прием через сайт закрыта до 1 декабря. Вероятно, из-за слишком большого объема обращений — хотя чиновники приводят статистику, что неправомерно начисленные налоги составляют лишь 1–4% общего объема.

Сложнее ситуация, если автомобиль был «продан» по доверенности. В этом случае налог платить придется, так как собственником автомобиля по-прежнему числитесь вы. А кто и как им пользуется, в данном случае значения не имеет. Чтобы не платить «за того парня» впредь, того парня нужно найти. Если он не согласится на законное оформление сделки, вы вправе прекратить регистрацию транспортного средства, написав заявление в подразделении ГИБДД, где автомобиль зарегистрирован.

Подробная инструкция на этот счет имеется на сайте Федеральной налоговой службы: смотреть инструкцию

Фото: Антон Вергун/ТАСС, Дмитрий Феоктистов/ТАСС