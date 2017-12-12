Обновленный Mitsubishi ASX в 7-ми вопросах и ответах

Компактный кроссовер вернулся на российский рынок с освеженной внешностью, доработанным интерьером и начальной ценой чуть более миллиона рублей. Мы испытали его на разнообразных дорогах, поставили на наши фирменные роликовые платформы, хорошенько покопались в конфигураторе и… остались в смешанных чувствах.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

В переднем бампере появились вертикальные светодиодные полоски ходовых огней. Изменилась форма ячеек радиаторной решетки.
В переднем бампере появились вертикальные светодиодные полоски ходовых огней. Изменилась форма ячеек радиаторной решетки.

Mitsubishi ASX отсутствовал на российском рынке год и два месяца. Насколько серьезно изменился кроссовер за это время?

Не слишком серьезно. В переднем бампере теперь светодиодные ходовые огни, слегка изменилась форма ячеек радиаторной решетки. Задний бампер с бутафорским диффузором — новый. Плюс появилась хромированная планка на пятой двери.

Перемены в салоне заметны, но их могло быть и больше. Отделанный экокожей тоннель и руль с глянцевыми вставками и приливами под правильный хват — это здорово. Однако современная мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, доступная ASX на других рынках, до нас не доехала. Сожалеем.

Сзади машину 2018 модельного года отличают новый бампер с бутафорским диффузором и хромированная планка на пятой двери.
Сзади машину 2018 модельного года отличают новый бампер с бутафорским диффузором и хромированная планка на пятой двери.

Базовый ценник в 1 099 000 рублей кажется достаточно привлекательным для проверенного временем автомобиля японской сборки. Или все-таки нет?

Начальная цена действительно не вызывает протеста до тех пор, пока не начнешь вдаваться в подробности и сравнивать с предложениями конкурентов. Стоит копнуть глубже и разобраться — становится невесело. За миллион нам предлагают переднеприводный кроссовер с двигателем рабочим объемом 1,6 л и механической коробкой передач. Без боковых подушек безопасности, без обогрева сидений, без аудиосистемы (будет лишь разъем AUX и четыре динамика) и без шторки багажника.

В грязь и песок за рулем ASX лучше не соваться. После десятисекундной пробуксовки колес на панели приборов загорается гирлянда ошибок — и машина становится переднеприводной. Остужать муфту приходится не меньше пяти минут.
В грязь и песок за рулем ASX лучше не соваться. После десятисекундной пробуксовки колес на панели приборов загорается гирлянда ошибок — и машина становится переднеприводной. Остужать муфту приходится не меньше пяти минут.

Материалы отделки неплохи: здесь немало мягкого пластика, новый аутлендеровский руль отлично лежит в руках. Однако ряд решений выдает солидный возраст модели. О них говорим ниже.
Материалы отделки неплохи: здесь немало мягкого пластика, новый аутлендеровский руль отлично лежит в руках. Однако ряд решений выдает солидный возраст модели. О них говорим ниже.

Примитивная камера заднего вида с неподвижной линейкой — прерогатива топовой версии Instyle за 1 479 990 рублей.
Примитивная камера заднего вида с неподвижной линейкой — прерогатива топовой версии Instyle за 1 479 990 рублей.

Современная мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto недоступна российским версиям ASX. Нынешняя топовая система расстраивает примитивной графикой и низким разрешением экрана.
Современная мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto недоступна российским версиям ASX. Нынешняя топовая система расстраивает примитивной графикой и низким разрешением экрана.

За те же деньги можно купить 2-литровую переднеприводную Крету с автоматом и всем набором вышеперечисленных опций. Можно взять очень достойно упакованный Renault Kaptur (1.6, вариатор). Ford EcoSport, Suzuki Vitara и SX4 при схожем ценнике также будут оснащены значительно лучше. Да — ни один из них не может похвастать японской сборкой (Hyundai, Renault и Ford собирают в России, Suzuki — в Венгрии). Но мы не вполне уверены, что сегодня это сколько-нибудь весомый аргумент в пользу ASX.

А как насчет топовой версии с длинным названием Instyle 2.0 CVT AWD? Mitsubishi просит за такую машину чуть меньше полутора миллионов.

На наш взгляд, шансы на рыночный успех у упакованных Mitsubishi ASX несколько выше. Однако без фанатов бренда и адептов «настоящей японской сборки» кроссоверу придется непросто. Оснащение топового ASX (2-литровый 150-сильный двигатель, полноприводная трансмиссия, семь подушек безопасности, кожаный салон) уже неплохо, но тот же Nissan Qashqai за сопоставимые деньги готов предложить больше. Например, панорамную крышу и систему кругового обзора. А еще, располагая бюджетом в 1,5 млн рублей, можно смело присматриваться к более крупному кроссоверу Mazda CX-5. Отличный вариант для тех, кому важно получать удовольствие от вождения.

Массивные алюминиевые лепестки удобны, но вариатор и в автоматическом режиме работы неплохо справляется со своей задачей, так что едва ли вам захочется вручную переключать виртуальные передачи.
Массивные алюминиевые лепестки удобны, но вариатор и в автоматическом режиме работы неплохо справляется со своей задачей, так что едва ли вам захочется вручную переключать виртуальные передачи.

Центральный тоннель теперь обшит экокожей, однако общее впечатление от интерьера не меняется. К низко расположенному селектору вариатора приходится тянуться.
Центральный тоннель теперь обшит экокожей, однако общее впечатление от интерьера не меняется. К низко расположенному селектору вариатора приходится тянуться.

У обшивок задних дверей нет карманов.
У обшивок задних дверей нет карманов.

Кстати, как дела с удовольствием от вождения обстоят у Mitsubishi ASX?

Поскольку версии с двигателем 1.6 комплектуются исключительно механикой и едва ли будут пользоваться серьезным спросом, для знакомства мы взяли 2-литровый 150-сильный ASX с вариатором. Связки мотор-коробка передач машине хватает в любых ситуациях. Динамики разгона достаточно даже для трассовых обгонов, отклик на акселератор адекватен. Помимо слабой шумоизоляции моторного отсека, претензий к машине здесь — никаких.

Двухлитровый 150-сильный мотор уверенно разгоняет машину и рассчитан на 92-й бензин. А вот шумоизоляция моторного отсека могла бы быть и лучше.
Двухлитровый 150-сильный мотор уверенно разгоняет машину и рассчитан на 92-й бензин. А вот шумоизоляция моторного отсека могла бы быть и лучше.

И все же, если вам есть с чем сравнивать, удовольствия от вождения не ждите. Что на асфальте, что на грунтах, ASX огорчает достаточно легким рулем с размытым «нулём», а дефекты покрытия слишком подробно транслирует в салон. Большинство конкурентов едут интереснее и породистее.

Может, ASX отыграется на бездорожье? Внедорожное наследие Mitsubishi просто обязано наложить отпечаток даже на компактный кроссовер.

Увы, наследие о своей обязанности не знает. Едва ли не единственный внедорожный козырь ASX — замечательная геометрическая проходимость. Углы въезда (22°) и съезда (33°) на два-три градуса больше, чем у одноклассников. Да и дорожный просвет в 185 мм по современным меркам достойный. Но в остальном всё плохо.

С жесткостью кузова у Mitsubishi ASX порядок. При диагональном вывешивании двери открываются и закрываются без лишних усилий.
С жесткостью кузова у Mitsubishi ASX порядок. При диагональном вывешивании двери открываются и закрываются без лишних усилий.

Во время испытаний на наших фирменных роликовых платформах, имитирующих пробуксовку колес, ASX «провалился». Межосевая муфта, перекинувшая часть крутящего момента на заднюю ось, позволила кроссоверу съехать с двух платформ под передними колесами. Но уже при упражнении, имитирующем диагональное вывешивание (платформы устанавливаются по диагонали: под одно заднее и одно переднее колесо), перегрелась после 10-секундной пробуксовки. Повторные попытки с заблокированной муфтой и отключенной системой стабилизации (разумеется, после полного охлаждения трансмиссии) тоже не увенчались успехом. К огорчению Mitsubishi почти все полноприводные кроссоверы конкурентов без проблем съезжают с «диагонали».

При езде по грунтовой дороге ASX огорчает слишком легким рулем с невнятным «нулем». Камни и песок отчетливо барабанят по аркам.
При езде по грунтовой дороге ASX огорчает слишком легким рулем с невнятным «нулем». Камни и песок отчетливо барабанят по аркам.

Обновленный интерьер заметно приятнее дореформенного? Много ли места в салоне? Хорош ли багажник?

Изменения интерьера минимальны, но их можно записать «японцу» в достоинства. Новый аутлендеровский руль, который упоминался выше, хорош. Кожаная отделка центрального тоннеля хоть и не способна создать впечатление более дорогого автомобиля, но в целом приятна. На десерт — переехавший из подлокотника в нижнюю часть центральной консоли USB-порт. Классно? Да. Но и замечания есть.

Передние сиденья хорошо спрофилированы, но качество кожи удручает. Валики боковой поддержки быстро теряют товарный вид.
Передние сиденья хорошо спрофилированы, но качество кожи удручает. Валики боковой поддержки быстро теряют товарный вид.

Двое пассажиров ростом ниже 180 см смогут устроиться с комфортом. Более высоким ASX покажется слишком тесным.
Двое пассажиров ростом ниже 180 см смогут устроиться с комфортом. Более высоким ASX покажется слишком тесным.

Дискретные шайбы управления климат-контролем на новой машине за полтора миллиона рублей — анекдот. Чтобы воспользоваться автоматическим режимом, нужно перевести в крайнее левое положение сразу две шайбы — среднюю и правую.
Дискретные шайбы управления климат-контролем на новой машине за полтора миллиона рублей — анекдот. Чтобы воспользоваться автоматическим режимом, нужно перевести в крайнее левое положение сразу две шайбы — среднюю и правую.

«Кожа», которой обиты передние сиденья, выглядит вызывающе ненатурально. Дискретные шайбы управления климат-контролем архаичны и неудобны в использовании. К селектору вариатора приходится тянуться куда-то вниз. И да — USB-порт именно переехал, потому что в центральном подлокотнике теперь пустота. В Mitsubishi почему-то решили, что одного разъема на весь салон вполне хватит.

С профилем водительского кресла и геометрией посадки все хорошо. Лишь очень длинноногим водителям может не хватить длины подушки сиденья. А вот сзади места немного. Разместиться с комфортом втроем мешает небольшая ширина салона. Пассажиры ростом под 190 см упираются головой в потолок, а коленями — в спинки передних сидений. При этом сами двери открываются на небольшой угол, а их внутренние обшивки лишены карманов. В 2010 году — когда ASX появился на свет — их отсутствие считалось нормой, но по современным меркам — моветон.

Объем багажника в пятиместной конфигурации — 264 литра по нашим замерам. Показатель далек от рекордного. Меньше только у Subaru XV.
Объем багажника в пятиместной конфигурации — 264 литра по нашим замерам. Показатель далек от рекордного. Меньше только у Subaru XV.

Под полом — полноразмерная запаска на литье, буксировочный крюк и домкрат.
Под полом — полноразмерная запаска на литье, буксировочный крюк и домкрат.

Багажник радует небольшой погрузочной высотой, но совсем не поражает вместительностью. По нашим замерам, он рассчитан на 264 литра. Для сравнения, объем багажника у конкурентов таков: Hyundai Creta — 324 л, Renault Kaptur — 387 л, Nissan Qashqai — 280 л. Меньше чем у ASX только у Subaru XV — 220 литров.

Какие аргументы в пользу покупки Mitsubishi ASX остаются в сухом остатке?

Аргументов, прямо скажем, немного. К вышеупомянутой японской сборке можно добавить способность 2-литрового мотора переваривать 92-й бензин (младший 1,6-литровый двигатель японцы рекомендуют заправлять 95-м) и наличие полноразмерной запаски. Если у вас есть другие доводы — обязательно сообщите их в комментариях.

Обновленный Mitsubishi ASX в 7-ми вопросах и ответах
Обновленный Mitsubishi ASX в 7-ми вопросах и ответах
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

Mitsubishi 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров ...

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