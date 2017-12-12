Обновленный Mitsubishi ASX в 7-ми вопросах и ответах

Компактный кроссовер вернулся на российский рынок с освеженной внешностью, доработанным интерьером и начальной ценой чуть более миллиона рублей. Мы испытали его на разнообразных дорогах, поставили на наши фирменные роликовые платформы, хорошенько покопались в конфигураторе и… остались в смешанных чувствах.

В переднем бампере появились вертикальные светодиодные полоски ходовых огней. Изменилась форма ячеек радиаторной решетки.

Mitsubishi ASX отсутствовал на российском рынке год и два месяца. Насколько серьезно изменился кроссовер за это время?

Не слишком серьезно. В переднем бампере теперь светодиодные ходовые огни, слегка изменилась форма ячеек радиаторной решетки. Задний бампер с бутафорским диффузором — новый. Плюс появилась хромированная планка на пятой двери.

Перемены в салоне заметны, но их могло быть и больше. Отделанный экокожей тоннель и руль с глянцевыми вставками и приливами под правильный хват — это здорово. Однако современная мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, доступная ASX на других рынках, до нас не доехала. Сожалеем.

Сзади машину 2018 модельного года отличают новый бампер с бутафорским диффузором и хромированная планка на пятой двери.

Базовый ценник в 1 099 000 рублей кажется достаточно привлекательным для проверенного временем автомобиля японской сборки. Или все-таки нет?

Начальная цена действительно не вызывает протеста до тех пор, пока не начнешь вдаваться в подробности и сравнивать с предложениями конкурентов. Стоит копнуть глубже и разобраться — становится невесело. За миллион нам предлагают переднеприводный кроссовер с двигателем рабочим объемом 1,6 л и механической коробкой передач. Без боковых подушек безопасности, без обогрева сидений, без аудиосистемы (будет лишь разъем AUX и четыре динамика) и без шторки багажника.

В грязь и песок за рулем ASX лучше не соваться. После десятисекундной пробуксовки колес на панели приборов загорается гирлянда ошибок — и машина становится переднеприводной. Остужать муфту приходится не меньше пяти минут.

Материалы отделки неплохи: здесь немало мягкого пластика, новый аутлендеровский руль отлично лежит в руках. Однако ряд решений выдает солидный возраст модели. О них говорим ниже.

Примитивная камера заднего вида с неподвижной линейкой — прерогатива топовой версии Instyle за 1 479 990 рублей.

Современная мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto недоступна российским версиям ASX. Нынешняя топовая система расстраивает примитивной графикой и низким разрешением экрана.



За те же деньги можно купить 2-литровую переднеприводную Крету с автоматом и всем набором вышеперечисленных опций. Можно взять очень достойно упакованный Renault Kaptur (1.6, вариатор). Ford EcoSport, Suzuki Vitara и SX4 при схожем ценнике также будут оснащены значительно лучше. Да — ни один из них не может похвастать японской сборкой (Hyundai, Renault и Ford собирают в России, Suzuki — в Венгрии). Но мы не вполне уверены, что сегодня это сколько-нибудь весомый аргумент в пользу ASX.

А как насчет топовой версии с длинным названием Instyle 2.0 CVT AWD? Mitsubishi просит за такую машину чуть меньше полутора миллионов.

На наш взгляд, шансы на рыночный успех у упакованных Mitsubishi ASX несколько выше. Однако без фанатов бренда и адептов «настоящей японской сборки» кроссоверу придется непросто. Оснащение топового ASX (2-литровый 150-сильный двигатель, полноприводная трансмиссия, семь подушек безопасности, кожаный салон) уже неплохо, но тот же Nissan Qashqai за сопоставимые деньги готов предложить больше. Например, панорамную крышу и систему кругового обзора. А еще, располагая бюджетом в 1,5 млн рублей, можно смело присматриваться к более крупному кроссоверу Mazda CX-5. Отличный вариант для тех, кому важно получать удовольствие от вождения.

Массивные алюминиевые лепестки удобны, но вариатор и в автоматическом режиме работы неплохо справляется со своей задачей, так что едва ли вам захочется вручную переключать виртуальные передачи.

Центральный тоннель теперь обшит экокожей, однако общее впечатление от интерьера не меняется. К низко расположенному селектору вариатора приходится тянуться.

У обшивок задних дверей нет карманов.



Кстати, как дела с удовольствием от вождения обстоят у Mitsubishi ASX?

Поскольку версии с двигателем 1.6 комплектуются исключительно механикой и едва ли будут пользоваться серьезным спросом, для знакомства мы взяли 2-литровый 150-сильный ASX с вариатором. Связки мотор-коробка передач машине хватает в любых ситуациях. Динамики разгона достаточно даже для трассовых обгонов, отклик на акселератор адекватен. Помимо слабой шумоизоляции моторного отсека, претензий к машине здесь — никаких.

Двухлитровый 150-сильный мотор уверенно разгоняет машину и рассчитан на 92-й бензин. А вот шумоизоляция моторного отсека могла бы быть и лучше.

И все же, если вам есть с чем сравнивать, удовольствия от вождения не ждите. Что на асфальте, что на грунтах, ASX огорчает достаточно легким рулем с размытым «нулём», а дефекты покрытия слишком подробно транслирует в салон. Большинство конкурентов едут интереснее и породистее.

Может, ASX отыграется на бездорожье? Внедорожное наследие Mitsubishi просто обязано наложить отпечаток даже на компактный кроссовер.

Увы, наследие о своей обязанности не знает. Едва ли не единственный внедорожный козырь ASX — замечательная геометрическая проходимость. Углы въезда (22°) и съезда (33°) на два-три градуса больше, чем у одноклассников. Да и дорожный просвет в 185 мм по современным меркам достойный. Но в остальном всё плохо.

С жесткостью кузова у Mitsubishi ASX порядок. При диагональном вывешивании двери открываются и закрываются без лишних усилий.

Во время испытаний на наших фирменных роликовых платформах, имитирующих пробуксовку колес, ASX «провалился». Межосевая муфта, перекинувшая часть крутящего момента на заднюю ось, позволила кроссоверу съехать с двух платформ под передними колесами. Но уже при упражнении, имитирующем диагональное вывешивание (платформы устанавливаются по диагонали: под одно заднее и одно переднее колесо), перегрелась после 10-секундной пробуксовки. Повторные попытки с заблокированной муфтой и отключенной системой стабилизации (разумеется, после полного охлаждения трансмиссии) тоже не увенчались успехом. К огорчению Mitsubishi почти все полноприводные кроссоверы конкурентов без проблем съезжают с «диагонали».

При езде по грунтовой дороге ASX огорчает слишком легким рулем с невнятным «нулем». Камни и песок отчетливо барабанят по аркам.

Обновленный интерьер заметно приятнее дореформенного? Много ли места в салоне? Хорош ли багажник?

Изменения интерьера минимальны, но их можно записать «японцу» в достоинства. Новый аутлендеровский руль, который упоминался выше, хорош. Кожаная отделка центрального тоннеля хоть и не способна создать впечатление более дорогого автомобиля, но в целом приятна. На десерт — переехавший из подлокотника в нижнюю часть центральной консоли USB-порт. Классно? Да. Но и замечания есть.

Передние сиденья хорошо спрофилированы, но качество кожи удручает. Валики боковой поддержки быстро теряют товарный вид. Двое пассажиров ростом ниже 180 см смогут устроиться с комфортом. Более высоким ASX покажется слишком тесным.



Дискретные шайбы управления климат-контролем на новой машине за полтора миллиона рублей — анекдот. Чтобы воспользоваться автоматическим режимом, нужно перевести в крайнее левое положение сразу две шайбы — среднюю и правую.

«Кожа», которой обиты передние сиденья, выглядит вызывающе ненатурально. Дискретные шайбы управления климат-контролем архаичны и неудобны в использовании. К селектору вариатора приходится тянуться куда-то вниз. И да — USB-порт именно переехал, потому что в центральном подлокотнике теперь пустота. В Mitsubishi почему-то решили, что одного разъема на весь салон вполне хватит.

С профилем водительского кресла и геометрией посадки все хорошо. Лишь очень длинноногим водителям может не хватить длины подушки сиденья. А вот сзади места немного. Разместиться с комфортом втроем мешает небольшая ширина салона. Пассажиры ростом под 190 см упираются головой в потолок, а коленями — в спинки передних сидений. При этом сами двери открываются на небольшой угол, а их внутренние обшивки лишены карманов. В 2010 году — когда ASX появился на свет — их отсутствие считалось нормой, но по современным меркам — моветон.

Объем багажника в пятиместной конфигурации — 264 литра по нашим замерам. Показатель далек от рекордного. Меньше только у Subaru XV.

Под полом — полноразмерная запаска на литье, буксировочный крюк и домкрат.



Багажник радует небольшой погрузочной высотой, но совсем не поражает вместительностью. По нашим замерам, он рассчитан на 264 литра. Для сравнения, объем багажника у конкурентов таков: Hyundai Creta — 324 л, Renault Kaptur — 387 л, Nissan Qashqai — 280 л. Меньше чем у ASX только у Subaru XV — 220 литров.

Какие аргументы в пользу покупки Mitsubishi ASX остаются в сухом остатке?

Аргументов, прямо скажем, немного. К вышеупомянутой японской сборке можно добавить способность 2-литрового мотора переваривать 92-й бензин (младший 1,6-литровый двигатель японцы рекомендуют заправлять 95-м) и наличие полноразмерной запаски. Если у вас есть другие доводы — обязательно сообщите их в комментариях.