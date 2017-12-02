Автомобильный интернационал: репортаж с «Автотора»

Двадцать лет назад на калининградском заводе «Автотор» собрали первую машину. Теперь это крупнейшее предприятие области. Можно сказать, калининградообразующее.

В тридевятом царстве

Завод послужил для области спасательным кругом — на одной добыче янтаря далеко не уедешь, а производство в «лихие 90-е» стремительно чахло. И тут пришел бывший министр экономики и прогнозирования, первый заместитель премьер-министра СССР Владимир Щербаков с идеей построить на высвобожденных конверсией территориях автосборочный завод. Над ним смеялись, называли сумасшедшим, и того хуже, но, так или иначе, Щербаков своего добился. «Отверточным» первенцем стал седан Kia Clarus, который собрали 16 мая 1997 года. Красную ленточку перерезали премьер-министр Виктор Черномырдин, глава Kia Motors Сан Хонг Ким и председатель совета директоров «Автотора» (Владимир Щербаков). Вскоре стартовали еще две модели Kia — Avella и Sephia.

ююю На площадке готовой продукции — ряды новеньких Kia Soul, ждущих отправки в дилерские центры.

На пике производства в 2012 году «Автотор» выпустил 265 тыс. автомобилей, получил 200 млрд рублей выручки и стал вторым после АВТОВАЗа автопроизводителем в стране. Потом грянул кризис. Из России ушел американский концерн GM, машины которого загружали до половины производственных мощностей. А в апреле 2016-го закончился переходный период для предприятий, пользовавшихся таможенными льготами в особой экономической зоне, — в том числе и для «Автотора». Предприятие было на грани, но выжило. В прошлом году оно выпустило 97 тысяч машин, план на 2017 год — 128 тысяч. И завод его выполнит. То есть объем производства увеличился на 30%. Это намного больше, чем в целом по отрасли. Цель руководства предприятия — вернуть объем производства в 250 тыс. автомобилей в год. Но это не единственная задача.

Если считать за все годы существования «Автотора», за это время предприятие выпустило 1,7 млн автомобилей на 1,5 трлн рублей, заплатив 220 млрд рублей налогов. Всего же за два десятилетия в России выпустили 10 млн иномарок. Сейчас предприятие платит 60% налогов, собираемых с Калининградской области, производя 50% местной товарной продукции. И идет в рост.

Модельный ряд

За два десятка лет «Автотор» уcпел поработать аж с 90 моделями различных марок. Причем успешно, за исключением упомянутого ухода GM и спешно свернутого проекта промсборки с Chery. В этом году китайский концерн FAW запустил в Калининграде производство кроссовера X80. До конца года соберут 600 машин. А скоро еще две модели этой марки встанут на конвейер. До 2020 года объем производства должен достичь 50 тысяч автомобилей в год. И это по полному циклу (сварка — окраска — сборка). До половины этих машин «Автотор» планирует отправлять на экспорт. И усиливать сотрудничество с китайцами.

Первенец завода — Kia Clarus — сошел с конвейера в 1997 году. Ровно двадцать лет спустя выпущен 1 667 798-й по счету автомобиль — BMW X6.

В недалеком будущем экспортировать будут и автомобили BMW, которые собирают в эксклаве с 1999 года. В 2004-м калининградское предприятие стало единственным из 22 зарубежных сборочных площадок BMW, которому доверили выпуск машин пятой серии. А в июле этого года «Автотор» подписал инвестиционный контракт, предусматривающий увеличение объема производства BMW до 25 тысяч в год. Для начала...

Титульным производством для предприятия остается выпуск Kia по полному циклу — со сваркой и окраской. На Kia и Hyundai приходится до 80% общего объема производства. Это так называемый автозавод № 2. Ручного труда здесь ровно столько, сколько нужно, а на автоматизированных линиях установлено современное оборудование. В цехе сварки точечную сварку выполняют с помощью универсальных подвесных машин Obara. Кондукторы изготовлены немецкой фирмой Karmann. Геометрию кузова проверяют по 580 точкам на координатно-измерительной машине Tokyo Boeki. В цехе окраски применяют расходные материалы, произведенные фирмами Henkel, Herberts, Sikkens.

Площадка готовой продукции. У этих автомобилей уже есть заказчики по всей стране, от Калининграда до Владивостока.

В планах — увеличить выпуск коммерческой техники, расширять номенклатуру. Предприятие готово производить грузовики с грузоподъемностью от 500 кг до 25 тонн в объеме 20 тысяч год и разнообразные надстройки для них, строительную дорожную технику на автомобильной базе. 15 ноября этого года состоялся запуск производства Hyundai HD78 по полному циклу. На первом этапе проекта предприятие будет выпускать до 6 тысяч автомобилей в год. В дальнейшем предусмотрен рост производства.

Всё свое

Сейчас «Автотор» работает с 250 различными предприятиями. В среднем степень локализации — от 28–30%. Согласно концепции развития автопрома, этот показатель нужно существенно увеличить — до 40%, а в идеале и до 60%. Немыслимо? В 2012 году «Автотор» подписал с иностранными партнерами и инвесторами проект создания автомобильного кластера. В него должны были войти пятнадцать новых заводов автокомпонентов и шесть автосборочных предприятий, портовый контейнерный терминал и даже экопоселок, где должны были проживать 50 тысяч сотрудников кластера с семьями — а это половина нынешнего населения Калининградской области! Но из-за кризиса удалось создать лишь производство сидений, которые теперь ставят на Kia Cerato. Однако «Автотор» по-прежнему готов инвестировать в кластер 600–650 миллионов евро.

У предприятия уже есть земли под четыре новых автозавода суммарной мощностью 150 тысяч машин в год. Также по полному циклу. В ближайшие пять лет. И руководство «Автотора» не исключает возвращения GM — естественно, с местным производством.

Очевидно, у «Автотора» открылось второе дыхание, начался новый этап развития. Это подтверждает и то, что Владимир Щербаков на юбилейном вечере официально передал бразды правления сыну Сергею, отведя себе роль консультанта. Хотя тот же Сергей видит его скорее в роли играющего тренера. А команда предприятия способна свернуть горы.

Модельная гамма «Автотора»











3-я и 5-я серии, X1, X3, X4, X5, X6 Cerato, c’eed, Mohave, Optima, Picanto, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Quoris Elantra, Grand Santa Fe, Santa Fe Premium, Tucson (легковые); HD35, HD78, HD120, HD170 (грузовые) G80, G90 X80

Участие «Автотора» в деловой жизни города и области