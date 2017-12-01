Представьте себе, теперь в Тигуане есть третий ряд сидений! И за эту опцию немцы мало не попросят.

Volkswagen Tiguan Allspace

Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI Длина / ширина / высота / база 4701 / 1839 / 1674 / 2787 мм Объем багажника (VDA) 230–1775 л Снаряженная/полная масса 1775 / 2380 кг 1735 / 2300 кг 1755 / 2310 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1986 см³; 110 кВт/150 л.с. при 3500–4000 об/мин; 340 Н·м при 1750–3000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 132 кВт/180 л.с. при 3940–6000 об/мин; 320 Н·м при 1500–3940 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 162 кВт/220 л.с. при 3940–6000 об/мин; 350 Н·м при 1500–4400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с 8,2 с 6,8 с Максимальная скорость 198 км/ч 208 км/ч 223 км/ч Топливо/запас топлива ДТ/60 л АИ-95/63 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 6,8 / 5,3 / 5,9 л / 100 км 9,3 / 6,7 / 7,7 л / 100 км 10,0 / 7,0 / 8,1 л / 100 км Трансмиссия полный привод; Р7

Человек я не мнительный. Женщины с пустыми ведрами оставляют меня равнодушным, равно как и перебегающие дорогу черные кошки. И то, что поездка на встречу с длиннобазным кроссовером Tiguan Allspace пришлась на пятницу, тринадцатое, тоже не вызвало беспокойства.

Перед тест-драйвом нас собрали на пресс-конференцию в уютной переговорной марсельского аэропорта, но ведущий успел сказать только о том, как он рад представить нам новую машину. После этих слов в зал вбежал испуганный полицейский и скомандовал всем на выход — поступило сообщение о заложенной бомбе. Хватаю рюкзак — и бегом вон! Вот и не верь после этого в приметы.

А на парковке — тишина. И у меня появились лишние полчаса. Поскольку пресс-конференция сорвалась, изучаю Tiguan Allspace, так сказать, без артподготовки. Нет худа без добра.

Эргономика салона и обзорность хороши. Крупное «зерно» панели приборов стало неожиданностью.

Версия с обычной крышей радует удобными «шкатулками» в потолке. Доплатив за панорамную крышу, лишаешься их.

По сравнению с «коротким» Тигуаном колесная база растянута на 109 мм и задний свес подлиннее; суммарная прибавка составила 215 мм. Длина машины — 4701 мм. Само собой, задние боковые двери стали шире. К слову, такие же габариты (плюс-минус пара миллиметров) имеет одноплатформенный кроссовер Skoda Kodiaq. В отличие от родственника, Tiguan Allspace будут выпускать не в Европе, а на мексиканском заводе концерна Volkswagen — поближе к основному рынку сбыта.

Как водится, базовые версии идут с механической коробкой и передним приводом. Трансмиссия 4×4 с муфтой Haldex и роботизированная коробка DSG — за доплату. Начальный бензиновый мотор — 1,4‑литровая 150‑сильная «турбочетверка», 2,0-литровый предлагается в двух вариантах форсировки — 180 либо 220 л.с. Турбодизель 2.0 TDI развивает 150, 190 или 240 л.с. В Россию будут поставлять исключительно полноприводные версии с DSG и двухлитровыми моторами, причем дизель запланирован только 150‑сильный.

В семиместном Тигуане (на фото) во втором ряду мéста столько же, сколько у короткобазного. А пятиместный Allspace приятно удивил: его задние сиденья отодвинуты на 54 мм назад — запас пространства для коленей поистине королевский.

Третий ряд — не для взрослых.



Медиаразъемы, обогрев, верхние дефле­кторы — пассажирам второго ряда грех жаловаться.

Удлиненные Тигуаны бывают и семиместными — такой я и присмотрел для начала. Во втором ряду не просторнее, чем в обычном Тигуане. А в третьем? Кое-как забрался я туда, а мéста для коленей нет! Семиместность чисто номинальная. При этом в багажнике мой невеликий рюкзачок поместился только поперек, вдоль — никак. В общем, доплачивать за два дополнительных «стула» я точно не стал бы. Тем более что у пятиместной версии имеется одно замечательное преимущество перед семиместной: второй ряд отнесен назад на 54 мм — стало существенно вольготнее! У Кодиака такой особенности нет.

На ходу Tiguan Allspace 2.0 TSI мало отличается от просто Тигуана — те же непоколебимая стабильность на прямой, высокий запас устойчивости в поворотах и легкий, но информативный руль. Удлиненная база и увеличившаяся почти на центнер снаряженная масса не подвигли немцев поменять настройки подвески. Даже на ровных французских дорожках она показалась излишне жесткой — Kodiaq помягче стелет.

При семиместном раскладе багажник чисто символический — 230 литров.

По правому борту багажника — встроенный фонарик, крючок для сумок и пакетов, рукоятка автоматического складывания сидений. Слева — 12‑вольтовая розетка.

Удивило другое: несмотря на солидные 180 л.с., особой резвости Allspace не демонстрирует и после сотни набирает ход без энтузиазма. Да и робот DSG с двумя мокрыми сцеплениями с этим мотором живет не душа в душу — порой переключает передачи невпопад.

В одном месте я остановился на спуске, проскочив поворот. Включаю «реверс», на экране появляется картинка с камеры заднего вида… а машина предательски катится вперед и вниз, будто на «нейтрали». Чертовщина какая-то! Похоже, коробка разо­мкнула оба сцепления. Такое редко, но случается. Впрочем, стоит ли удивляться, если на календаре пятница, тринадцатое? Бью по тормозу и ставлю селектор в «паркинг». Снова включаю заднюю… Теперь порядок!

Беру 150‑сильную дизельную модификацию. Оснащена она скромнее. Обычные стрелочные приборы, нет HUD-дисплея, панорамной крыши и электрорегулировок сидений. Кресла не кожаные, а с простенькой тканевой обивкой, но более мягкие и уютные. Без всей этой мишуры салон даже выигрывает — выглядит домашним, теплым и «ламповым».

И едет дизельный Allspace интереснее: лучше эластичность, после 100 км/ч жизнь не скучнеет. DSG здесь работает менее суетливо, а средний расход топлива не превышает 7 л/100 км против девяти с половиной у бензиновой машины. В общем, дизель приятнее во всем — кроме того, что отчетливым тарахтением сообщает о своей сущности.

В отличие от обычного Тигуана, у версии Allspace линия бокового остекления вздернута: силуэт стремительнее!

В продаже Tiguan Allspace появится лишь в конце 2018 года. Поскольку собирать в России его пока не планируют, цéны нас едва ли порадуют. В фатерланде за него просят на две тысячи евро больше, чем за за обычный Tiguan. Разница с Кодиаком еще значительнее — три тысячи евро. Поскольку в следу­ющем году Kodiaq начнут выпускать в России, он станет подешевле — а потому покупателей на технически схожий и близкий по размерам, но дорогой Allspace найдется не очень много. И свалить это на пятницу, тринадцатое, уже не удастся.

Сравнение размеров обычного Тигуана и удлиненного

Ощущение дорогой, премиальной машины Третий ряд годится только для гномов

Фото: Юрий Тимкин и Volkswagen