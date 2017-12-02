Три главных недостатка Renault Kaptur

Сколько же в тебя влезает? — всякий раз эта фраза срывается с языка, когда Каптюр в очередной раз просится на заправку, подмигнув лампочкой резервного остатка топлива. Есть и еще кое-что, что ужасно раздражает во время длительной эксплуатации французского кроссовера.

Renault Kaptur 2.0 AWD

Renault Kaptur 2.0 AWD Изготовитель — ЗАО «Рено Россия», Москва

Год выпуска — 2017

В эксплуатации «За рулем» — с июля 2017 года

Пробег на момент отчета — 8000 км

Публикации в ЗР — № 8, 11, 2017

Cкромный по размерам кроссовер, а жрет, простите за резкость, как мамонт. Аппетит подогревает не столько двухлитровый двигатель, сколько морально устаревший четырехступенчатый автомат. Вот что я попросил бы изменить в Каптюре в первую очередь, предложи мне добрый волшебник исполнить три желания.

Расход топлива

Летом, когда бóльшая часть пройденных километров выпадала на езду по трассе, мне удавалось сдерживать расход в пределах десяти с небольшим литров на сотню. Но наступила осень, дачный сезон закрылся, автомобиль переехал в город — и расход не замедлил подскочить до пугающего уровня: 13 л/100 км. И заметьте: не «девяносто второго», а строго АИ‑95. А что будет, когда ударят морозы?

После очередной заправки зажглась лампа Check Engine. На работе двигателя это никак не отразилось, и «неисправность» через пару дней так же неожиданно исчезла. Глюк?

Через Bluetooth можно состыковать смартфон со штатной мультимедиасистемой и общаться по телефону, не отрывая рук от руля. Удобно и безопасно. Правда, некоторые собеседники жалуются, что меня плохо слышно.



С теплотой вспоминаю Kaptur с мотором 1.6 и вариатором. Средний эксплуатационный расход составил около 10,5 л/100 км. Причем я ездил на нем холодную половину года, а пробеги были небольшими и в основном по городу — не сравнить с тепличными условиями, в которых ездил Kaptur с двигателем 2.0. При равных условиях эксплуатации разница в расходе топлива у этих машин составила бы 20–25%. А ведь едет двухлитровый Kaptur с автоматической коробкой не настолько активнее модификации 1.6 с вариатором, насколько больше потребляет. К тому же мотор 1.6 лучше согласован с вариатором: машина расторопнее откликается на подачу газа, адекватнее реагирует на изменение дорожных условий. И получается, что самое весомое преимущество двухлитровой версии — полный привод, который доступен только с более мощным мотором. Дороговато приходится платить за возможность погрести всеми ведущими.

Каптюру четыре месяца от роду, а щетки уже начинают оставлять полосы на стекле. Видимо, пора заказывать новый комплект. Столь быстро стареют дворники не только на Каптюрах, но и на многих других автомобилях — общая тенденция.

Подстаканник, розетка на 12 вольт, переключатель режимов трансмиссии — всё спрятано в нише для мелочовки. Компактно, но пользоваться этим невозможно.

