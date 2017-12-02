Три главных недостатка Renault Kaptur

|
Renault Kaptur 2.0 AWD
Изготовитель — ЗАО «Рено Россия», Москва
Cкромный по размерам кроссовер, а жрет, простите за резкость, как мамонт. Аппетит подогревает не столько двухлитровый двигатель, сколько морально устаревший четырехступенчатый автомат. Вот что я попросил бы изменить в Каптюре в первую очередь, предложи мне добрый волшебник исполнить три желания.
Расход топлива
Летом, когда бóльшая часть пройденных километров выпадала на езду по трассе, мне удавалось сдерживать расход в пределах десяти с небольшим литров на сотню. Но наступила осень, дачный сезон закрылся, автомобиль переехал в город — и расход не замедлил подскочить до пугающего уровня: 13 л/100 км. И заметьте: не «девяносто второго», а строго АИ‑95. А что будет, когда ударят морозы?
|
После очередной заправки зажглась лампа Check Engine. На работе двигателя это никак не отразилось, и «неисправность» через пару дней так же неожиданно исчезла. Глюк?
|
Через Bluetooth можно состыковать смартфон со штатной мультимедиасистемой и общаться по телефону, не отрывая рук от руля. Удобно и безопасно. Правда, некоторые собеседники жалуются, что меня плохо слышно.
С теплотой вспоминаю Kaptur с мотором 1.6 и вариатором. Средний эксплуатационный расход составил около 10,5 л/100 км. Причем я ездил на нем холодную половину года, а пробеги были небольшими и в основном по городу — не сравнить с тепличными условиями, в которых ездил Kaptur с двигателем 2.0. При равных условиях эксплуатации разница в расходе топлива у этих машин составила бы 20–25%. А ведь едет двухлитровый Kaptur с автоматической коробкой не настолько активнее модификации 1.6 с вариатором, насколько больше потребляет. К тому же мотор 1.6 лучше согласован с вариатором: машина расторопнее откликается на подачу газа, адекватнее реагирует на изменение дорожных условий. И получается, что самое весомое преимущество двухлитровой версии — полный привод, который доступен только с более мощным мотором. Дороговато приходится платить за возможность погрести всеми ведущими.
|
Каптюру четыре месяца от роду, а щетки уже начинают оставлять полосы на стекле. Видимо, пора заказывать новый комплект. Столь быстро стареют дворники не только на Каптюрах, но и на многих других автомобилях — общая тенденция.
|
Подстаканник, розетка на 12 вольт, переключатель режимов трансмиссии — всё спрятано в нише для мелочовки. Компактно, но пользоваться этим невозможно.
Климат-контроль
Второе желание — довести до ума климат-контроль. На работу отопления я жаловался, рассказывая про Kaptur 1.6 (ЗР, № 2, 2017). Но то было зимой. Летняя эксплуатация выявила, что и система кондиционирования функционирует небезупречно. В целом с возложенной на нее миссией справляется — обливаться пóтом в зной не приходится. Но вяло реагирует, если из-за тучек выходит солнышко, - приходится вручную выставлять понижение температуры. А порой из дефлекторов начинает дуть холодом, когда на улице совсем не душно: это система включила кондиционер, чтобы подсушить воздух в салоне. И опять переходишь на ручное управление.
Эргономика
Третье желание — убрать огрехи в эргономике. Впрочем, тут, как говорят врачи, динамика положительная. Производитель прислушивается к критике, в том числе с нашей стороны, и количество просчетов сокращается.
Поэтому я пока набрасываю список изменений для рестайлингового Каптюра.
Во‑первых, нужно перенести на видное место клавиши обогрева сидений и снабдить их индикацией, чтобы не определять рукой — холодно или горячо. Во‑вторых, убрать из-под ручника слепое управление круиз-контролем и экорежимом. В‑третьих, развязать проблемный узел на центральной консоли — изъять из ниши для мелочовки розетку и переключатель режимов полноприводной трансмиссии, а заодно и подстаканник. Неужели для них не найдется более подходящего места?
К хорошему человек привыкает быстро, так уж он устроен. А когда привыкает, начинает стремиться к чему-то лучшему. По такой же схеме строятся и мои отношения с Каптюром. После нескольких месяцев совместной жизни я воспринимаю его достоинства как должное: перестаю замечать яркие черты во внешности, восхищаться комфортной подвеской и надежной управляемостью, хвалить облегчающую повседневную езду электронику. И, естественно, обращаю внимания на то, что не нравится, - потому что хочу, чтобы стало лучше. По-моему, нормальное человеческое желание.
|
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–8000 км)*
Расходы на содержание — 36 165 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,3 л/100 км) — 36 165 руб.
Стоимость 1 км пробега — 4,52 руб.
*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
Читать комментарии (4)