Три главных недостатка Renault Kaptur

Сколько же в тебя влезает? — всякий раз эта фраза срывается с языка, когда Каптюр в очередной раз просится на заправку, подмигнув лампочкой резервного остатка топлива. Есть и еще кое-что, что ужасно раздражает во время длительной эксплуатации французского кроссовера.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

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Renault Kaptur 2.0 AWD
Renault Kaptur 2.0 AWD

Renault Kaptur 2.0 AWD

Изготовитель — ЗАО «Рено Россия», Москва
Год выпуска — 2017
В эксплуатации «За рулем» — с июля 2017 года
Пробег на момент отчета — 8000 км
Публикации в ЗР — № 8, 11, 2017

Cкромный по размерам кроссовер, а жрет, простите за резкость, как мамонт. Аппетит подогревает не столько двухлитровый двигатель, сколько морально устаревший четырехступенчатый автомат. Вот что я попросил бы изменить в Каптюре в первую очередь, предложи мне добрый волшебник исполнить три желания.

Расход топлива

Летом, когда бóльшая часть пройденных километров выпадала на езду по трассе, мне удавалось сдерживать расход в пределах десяти с небольшим литров на сотню. Но наступила осень, дачный сезон закрылся, автомобиль переехал в город — и расход не замедлил подскочить до пугающего уровня: 13 л/100 км. И заметьте: не «девяносто второго», а строго АИ‑95. А что будет, когда ударят морозы?

После очередной заправки зажглась лампа Check Engine. На работе двигателя это никак не отразилось, и «неисправность» через пару дней так же неожиданно исчезла. Глюк?
После очередной заправки зажглась лампа Check Engine. На работе двигателя это никак не отразилось, и «неисправность» через пару дней так же неожиданно исчезла. Глюк?

Через Bluetooth можно состыковать смартфон со штатной мультимедиасистемой и общаться по телефону, не отрывая рук от руля. Удобно и безопасно. Правда, некоторые собеседники жалуются, что меня плохо слышно.
Через Bluetooth можно состыковать смартфон со штатной мультимедиасистемой и общаться по телефону, не отрывая рук от руля. Удобно и безопасно. Правда, некоторые собеседники жалуются, что меня плохо слышно.

С теплотой вспоминаю Kaptur с мотором 1.6 и вариатором. Средний эксплуатационный расход составил около 10,5 л/100 км. Причем я ездил на нем холодную половину года, а пробеги были небольшими и в основном по городу — не сравнить с тепличными условиями, в которых ездил Kaptur с двигателем 2.0. При равных условиях эксплуатации разница в расходе топлива у этих машин составила бы 20–25%. А ведь едет двухлитровый Kaptur с автоматической коробкой не настолько активнее модификации 1.6 с вариатором, насколько больше потребляет. К тому же мотор 1.6 лучше согласован с вариатором: машина расторопнее откликается на подачу газа, адекватнее реагирует на изменение дорожных условий. И получается, что самое весомое преимущество двухлитровой версии — полный привод, который доступен только с более мощным мотором. Дороговато приходится платить за возможность погрести всеми ведущими.

Каптюру четыре месяца от роду, а щетки уже начинают оставлять полосы на стекле. Видимо, пора заказывать новый комплект. Столь быстро стареют дворники не только на Каптюрах, но и на многих других автомобилях — общая тенденция.
Каптюру четыре месяца от роду, а щетки уже начинают оставлять полосы на стекле. Видимо, пора заказывать новый комплект. Столь быстро стареют дворники не только на Каптюрах, но и на многих других автомобилях — общая тенденция.

Подстаканник, розетка на 12 вольт, переключатель режимов трансмиссии — всё спрятано в нише для мелочовки. Компактно, но пользоваться этим невозможно.
Подстаканник, розетка на 12 вольт, переключатель режимов трансмиссии — всё спрятано в нише для мелочовки. Компактно, но пользоваться этим невозможно.

Климат-контроль

Материалы по теме
Renault Kaptur — тест-ремонт ЗР

Второе желание — довести до ума климат-контроль. На работу отопления я жаловался, рассказывая про Kaptur 1.6 (ЗР, № 2, 2017). Но то было зимой. Летняя эксплуатация выявила, что и система кондиционирования функционирует небезупречно. В целом с возложенной на нее миссией справляется — обливаться пóтом в зной не приходится. Но вяло реагирует, если из-за тучек выходит солнышко, - приходится вручную выставлять понижение температуры. А порой из дефлекторов начинает дуть холодом, когда на улице совсем не душно: это система включила кондиционер, чтобы подсушить воздух в салоне. И опять переходишь на ручное управление.

Эргономика

Третье желание — убрать огрехи в эргономике. Впрочем, тут, как говорят врачи, динамика положительная. Производитель прислушивается к критике, в том числе с нашей стороны, и количество просчетов сокращается.

Поэтому я пока набрасываю список изменений для рестайлингового Каптюра.

Во‑первых, нужно перенести на видное место клавиши обогрева сидений и снабдить их индикацией, чтобы не определять рукой — холодно или горячо. Во‑вторых, убрать из-под ручника слепое управление круиз-контролем и экорежимом. В‑третьих, развязать проблемный узел на центральной консоли — изъять из ниши для мелочовки розетку и  переключатель режимов полноприводной трансмиссии, а заодно и подстаканник. Неужели для них не найдется более подходящего места?

Износ штатных шин Pirelli за 8000 км составил около полутора миллиметров. Если они и дальше будут стираться в таком темпе, их хватит не меньше чем на 40 тысяч километров.
Износ штатных шин Pirelli за 8000 км составил около полутора миллиметров. Если они и дальше будут стираться в таком темпе, их хватит не меньше чем на 40 тысяч километров.

К хорошему человек привыкает быстро, так уж он устроен. А когда привыкает, начинает стремиться к чему-то лучшему. По такой же схеме строятся и мои отношения с Каптюром. После нескольких месяцев совместной жизни я воспринимаю его достоинства как должное: перестаю замечать яркие черты во внешности, восхищаться комфортной подвеской и надежной управляемостью, хвалить облегчающую повседневную езду электронику. И, естественно, обращаю внимания на то, что не нравится, - потому что хочу, чтобы стало лучше. По-моему, нормальное человеческое желание.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–8000 км)*

Расходы на содержание — 36 165 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,3 л/100 км) — 36 165 руб.

Стоимость 1 км пробега  — 4,52 руб.

*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Три главных недостатка Renault Kaptur

Три главных недостатка Renault Kaptur
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Renault Kaptur (5)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Утонченный дизайн, 17-дюймовые колеса, высокий имидж

Недостатки:

Не отключается система стабилизации, дохлый двигатель, спорная эргономика

Комментарий:

Не понимаю народ, который покупает Дастер при наличии Каптюра, у которого имидж гораздо выше. Автомобиль круто смотрится на 17-х колесах, а я заказал в придачу аппликацию на кузове — другой такой машины нет! Салон тоже нарядный, не нравятся только куцые кресла и руль, которые нельзя придвинуть к ...

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