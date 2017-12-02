Самые популярные разводки от эвакуаторщиков

С 27 ноября на телеканале «Че» стартовал новый сезон реалити-шоу «Решала» о борьбе с разного рода мошенниками. Специально для сайта «За рулем.РФ» ведущий программы Влад Чижов рассказал о самых популярных схемах мошенников на дороге.

Думаете, встреча вашей «ласточки» и эвакуатора возможна только в том случае, когда вы припарковались в неположенном месте? Основное поле деятельности эвакуаторщиков-мошенников — это загородные шоссе. Они действуют напрямую: без сострадания, рекламы и следов в виде телефонов и прочих данных.

Две основные схемы развода

После того, как нечистый на руку эвакуаторщик отвезет вас и ваш автомобиль в «свой» сервис, будьте готовы к сюрпризам.

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Основных схем развода две:

Мошенники выслеживают на дороге терпящий бедствие автомобиль, предлагают водителю отвезти его в «свой» сервис неподалеку, за услуги в котором их, естественно, ждет откат. Как правило, от безысходности водители соглашаются. И тогда в автосервисе навязывают ненужные автомобилю работы, сложную диагностику и прочие действия, в которых нет необходимости. Эвакуаторщики организуют схему, в которой вам намеренно портят автомобиль, а потом его же спасают и привозят на все тот же «свой» сервис. Например, в определенном месте на автодороге разбрасывают самодельные металлические ежики, которые повреждают колеса водителю. Тем временем, подъезжает эвакуатор, предлагает помощь, называя стоимость дешевле рыночной: при средней цене по Москве 3500–4500 рублей, объявляет 2500. Водитель, конечно же, соглашается. Пострадавшего везут по адресу, и уже на месте выясняется, что цена за услугу 8000 рублей, потому что 2500 — это только подача и погрузка сломавшегося автомобиля.

Реакция пострадавших

Первый вариант развития событий: водитель начинает возникать, после чего появляются четверо-пятеро сообщников и «убеждают» заплатить за услуги.

Если пострадавшая — девушка, она начинает звонить мужу, другу. Как правило, мужчина советует заплатить, если есть опасность, а он обещает потом во всем разобраться. Чуть позже после произошедшего принимается решение о том, что не стоит поднимать всех на уши из-за трех-четырех тысяч рублей. И тема сходит на нет.

— Алло, дорогой, тут такое дело…

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Последствия от действий мошенников бывают очень серьезные. Начиная от причинения ущерба автомобилю и кошельку владельца (могут выгрузить машину на газон, раскручивают на дорогостоящий ремонт) заканчивая его здоровьем (в процессе «убеждения» вас просто на просто могут избить).

Как понять, что перед тобой эвакуаторщик-мошенник

Чаще всего такого рода мошенники используют «убитые» машины, старые переделанные «газельки» и «бычки». Такие авто — минимальные инвестиции, их легче всего «сбросить», если возникнут неприятности. Эвакуаторщик выглядит неопрятно, у него нет общего телефона, только мобильный. Связь с диспетчером отсутствует.

Эвакуаторщики-мошенники чаще всего используют убитые грузовички, на бортах которых не найдешь рекламы

В каких местах нужно быть особенно осторожными

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Самое главное место, где водители должны быть бдительны — трасса. Но часто у таких мошенников есть сообщники: группы силового прикрытия, свои люди в автосервисах и на заправках, где вам могут, например, вместо бензина залить другую жидкость. Через пару метров от заправки машина заглохнет, а эвакуаторщик уже спешит к вам «на помощь».

Как не попасться на развод

Если вы чувствуете подвох или по внешним признакам определяете, что к вам подъехал «подставной» эвакуатор, первое, что вы должны сделать — отказаться от погрузки вашего автомобиля. Просто увиливайте от назойливых услуг, не принимайте помощь, скажите, что за вами уже выехал автомобиль. Никогда не ведитесь на дешевый тариф, анализируйте ситуацию.

Всегда вызывайте только системные эвакуаторы через диспетчеров. Существует как минимум несколько крупных операторов и еще сотни мелких — на пять-десять машин. Все они законопослушные, с тарифами, диспетчерами и отчетными документами.

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