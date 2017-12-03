Какие правила дорожного движения могут нарушать сотрудники ДПС?

Порой создается впечатление, что закон для водителя автомобиля с мигалками не писан. Так ли это?

К автомобилям со спецсигналами относятся все оперативные машины спецслужб (МВД, ФСБ, Военная автоинспекция, МЧС), а также машины скорой медицинской помощи. Кроме этого, у нас мигалками могут пользоваться и разного рода чиновники. Перечень госорганов, которым полагаются автомобили со спецсигналами, утвержден специальным Указом Президента РФ. Таких на сегодня 628.

Так могут ли водители таких автомобилей отступать от требований ПДД?

Все, что касается движения спецавтомобилей, прописано в отдельном разделе ПДД: «Применение специальных сигналов». В разделе 3 Правил дорожного движения указано, что водители транспортных средств с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом могут отступать от следующих требований ПДД:

раздела 6 (сигналы светофоров), за исключением сигналов регулировщика;

раздела 8 (начало движения, маневрирование);

раздела 9 (расположение транспортных средств на проезжей части);

раздела 10 (скорость движения);

раздела 11 (обгон, опережение, встречный разъезд);

раздела 12 (остановка и стоянка);

раздела 13 (проезд перекрестков);

раздела 14 (пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств);

раздела 15 (движение через ж/д пути);

раздела 16 (движение по автомагистралям);

раздела 17 (движение в жилых зонах);

раздела 18 (приоритет маршрутных транспортных средств).

В дополнение к этому, совсем не маленькому списку, спецавтомобили могут игнорировать требования дорожных знаков и разметки.

Проехать на красный сигнал, через сплошную по встречке? Все в рамках правил. Главное — включить «люстру» и спешить на неотложное задание.

Получается, что водитель спецавтомобиля может ехать, как ему заблагорассудится? Не совсем так. В тех же ПДД есть одна серьезная оговорка. Чтобы пользоваться подобными обширными правами на дороге, водители спецавтомобилей, во-первых должны выполнять неотложное (!) служебное задание, а во-вторых, на машине должен быть включен проблесковый маячок синего цвета. Кроме этого, водители таких автомобилей, перед тем как воспользоваться своими преференциями, обязаны включить звуковой сигнал (сирену) убедиться, что им уступают дорогу.

В жизни все не так, как в правилах. Инспектор просто едет так, как удобней. Кто же его за это накажет?

Возможность отступать от требований ПДД, указанных выше, дана и водителям обычных автомобилей, которые двигаются в сопровождении спецтранспорта. Только тут есть один существенный момент. Машины сопровождения в обязательном порядке должны быть не только с «мигалками» (синяя и красная), но и иметь «боевую» раскраску. Это, к примеру, автомобиль ДПС, или военной автомобильной инспекции.

Пункт 3.1 позволяет водителям спецавтомобилей отступать от требований правил остановки и стоянки. И они с легкостью отступают. Даже без должной необходимости.

Если автомобиль ДПС стоит на дежурстве там, где стоянка и остановка запрещены, такое место в обязательном порядке должно быть обозначено конусами.



Но на дорогах уже стало обыденным, когда лимузин какого-нибудь чиновника или бизнесмена сопровождается машиной охраны. Причем никаких опознавательных схем и мигалок на машинах попросту нет. И хотя ПДД они постоянно игнорируют, сотрудники Госавтоинспекции на них внимания стараются не обращать. Видимо, себе дороже.

Отступить от ПДД и воспользоваться преимуществом водители спецтранспорта могут только в одном случае, если убедились, что другие водители уступают им дорогу. Иногда получается вот так.

Получается, что автомобили спецслужб могут игнорировать, по сути, почти все требования Правил. И это правильно. Ведь как иначе оперативно среагировать на преступление, успеть приехать вовремя на серьезное ДТП? Главное, чтобы применяли спецсигналы лишь тогда, когда это действительно необходимо. А не тогда, когда какой-нибудь начальник ГИБДД спешит на работу.