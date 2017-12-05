Минэкономразвития предлагает ввести обязательную фото- и видеофиксацию прохождения техосмотра. Рассказываем, к чему в связи с этим готовиться автомобилистам.

Формальный подход

Прежний талон техосмотра заменила диагностическая карта, и пригодится она лишь для оформления полиса ОСАГО — возить с собой ее не нужно. Хотя порядок прохождения техосмотра изменился, купить диагностическую карту стало проще, чем раньше. Многие автовладельцы даже не приезжают в пункт осмотра — назначают встречу с продавцом у метро. А есть «бумажные» операторы ТО: они «проверяют» в десять раз больше автомобилей, чем позволяет пропускная способность станции! По сути, около 80% выдаваемых ими карт — подделки, хотя по документам всё чисто.

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Фотовидеофиксация процесса техосмотра, как полагают в министерстве, позволит исключить выдачу диагностических карт в отсутствие самого автомобиля: видеозапись дает возможность отследить весь процесс. А чтобы операторы не формально, а реально проверяли состояние машины, РСА будет проводить контрольные проверки: по законопроекту раз в два года к каждому оператору будут наведываться инспекторы. Если поступит жалоба, проверка может быть и внеплановой. В случае выявления нарушений компанию лишат аккредитации. Пока, правда, не определено контролирующее ведомство: Ространснадзор или ГИБДД.

Да и с принятием поправок нет ясности. Текст документа направлен в Госдуму. В Минэкономразвития рассчитывают, что его успеют принять до конца года. Если это случится, то после Нового года купить диагностическую карту станет невозможно.

Фотовидеофиксация процесса техосмотра, как полагают в министерстве, позволит исключить выдачу диагностических карт в отсутствие автомобилей

Новые штрафы

Предлагается штрафовать водителей, которые ездят без реально пройденного техосмо­тра. Для этого планируют использовать комплексы автоматической фиксации правонарушений. Информацию о прохождении техосмотра получат из автоматизированной системы, куда операторы вносят данные о пройденных ТО.

Сейчас штраф предусмотрен только для водителей такси, автобусов и грузовиков: от 500 до 800 рублей.

Недобросовестных и нечестных на руку операторов тоже не забыли. За внесение ложной информации в базу данных работник станции техосмотра заплатит 80 тысяч рублей штрафа. А за липовую диагностическую карту — до 500 тысяч рублей.

В Законе об ОСАГО появится право регрессного требования: страховая компания выплатит пострадавшему деньги, но затем взыщет ту же сумму с виновника, если тот ездил на автомобиле, не прошедшем техосмотр.

Эти нововведения должны появиться уже после принятия поправок по техосмотру. Значит, в 2018 году ждем новых «писем счастья».

Будет ли толк?

В остальном всё останется как было. Диагно­стическая карта по-прежнему будет выдаваться на два года для автомобилей (категории В) в возрасте от трех до семи лет и на год для более возрастных. Машинам младше трех лет техосмотр не требуется.

Изменится ли стоимость техосмотра? Говорят, что нет. Но за чей счет будут оснащать посты техосмотра фото- и видеокомплексами? За наш.

А часто ли случаются аварии из-за технически неисправных машин? Самые страшные ДТП — на счету полностью исправных! Так, может быть, стоит потратить деньги и усилия на что-нибудь более нужное?