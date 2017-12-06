Разработкой этой машины в Mitsubishi занялись задолго до поглощения альянсом Renault-Nissan. Но если вы думаете, что Eclipse Cross призван принять эстафету у морально устаревшего ASX, спешу сообщить: ничего подобного.

На фотографиях Eclipse Cross длиной 4405 мм кажется компактнее, чем есть на самом деле. Он на 110 мм длиннее, чем ASX, и на 290 мм короче Аутлендера. При этом у трех соплатформенников одинаковая колесная база — 2670 мм.

Mitsubishi Eclipse Cross Длина / ширина / высота / база 4405 / 1805 / 1685 / 2670 мм

Объем багажника (VDA) 341–488 л

Снаряженная масса 1550 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 120 кВт/163 л.с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1800–4500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с

Максимальная скорость 200 км/ч

Топливо/запас топлива АИ‑95 / 63 л

Расход топлива: смешанный цикл 7,0 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; вариатор

За несколько дней до последнего звонка классный руководитель собрала нас, чтобы в шуточно-игровой форме поговорить о будущем. Спросить каждого: каким он видит себя на встрече, посвященной десятилетию выпуска? Где собирается жить? Чем будет заниматься, кем работать? На чем приедет на эту встречу? Как помешанный на автомобилях, я отлично помню ответы одноклассников на последний вопрос.

На дворе стоял 2006 год. Мир фанател от «Форсажа» и Need for Speed Underground 2. Кислотно-салатовый Mitsubishi Eclipse Пола Уокера в «колхозном» по нынешним меркам тюнинге был предметом обожания всех старшеклассников. Конечно же, многие ответили, что купят себе именно такую машину. Кто-то, вспоминая фильм «Такси‑2», называл Lancer Evo 6. Мой приятель, небезразличный к автоспорту, намеревался приобрести пятый «эвик», на котором в WRC унижал соперников Томми Мякинен.

Интерьер не теряется на фоне конкурентов: выверенная эргономика, нехарактерное для Mitsubishi обилие мягкой пластмассы. Архаичные шайбы управления климат-контролем (такие были на ASX) остались в прошлом — появился современный электронный блок. В нижней части консоли — два USB-слота.

Проекционный дисплей имеют далеко не все одноклассники. Впрочем, это изобретение — на любителя.

Новая мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto знакома по рамнику Pajero Sport и вполне хороша: приятная графика, высокое разрешение, почти эталонное быстродействие.

Тачпад, позволяющий управлять медийными функциями, подсмотрен у Лексуса. Ирония в том, что Лексусу давно пора избавиться от этой неудобной ерунды.



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Можно поломать мозг, вспоминая, когда дела Mitsubishi Motors пошли наперекосяк. Но глупо отрицать: проведите сейчас подобный опрос среди ребят, которым через год-полтора предстоит сдавать на права, и едва ли кто-то будет грезить техникой Mitsubishi. Японцы ушли из WRC и «Дакара». Шильдик EVO в перспективе собираются навесить на «жирный» электрический внедорожник. А сегодня я знакомлюсь с кроссовером Eclipse Cross. Именно так, пытаясь въехать в светлое будущее на славном прошлом, японцы и хоронят свои легенды.

Разработкой этой машины в Mitsubishi занялись задолго до поглощения альянсом Renault-Nissan. Но если вы думаете, что Eclipse Cross призван принять эстафету у морально устаревшего ASX, спешу сообщить: ничего подобного. Eclipse Cross, построенный на той же платформе, что и его пожилые родственники Outlander и ASX, расширяет модельную линейку: при длине 4405 мм он вклинивается аккурат между ними. Так что логика в позиционировании есть.

Профиль сидений неплох, да и материалы отделки теперь гораздо солиднее той псевдокожаной дичи, которой удивляют ASX и Outlander.

Сзади хорошо: Eclipse Cross гораздо просторнее, чем ASX, и ничуть не теснее Аутлендера. Сиденья имеют продольную регулировку (200 мм), спинка поделена в отношении 60:40 и регулируется по углу наклона.

Качество изготовления ­тестовой машины удручает. Будем надеяться, что это частный случай.



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Внешне Eclipse Cross хорош уже потому, что заставляет о себе говорить. И хотя дизайн задней части спорный, называть его страшным язык не поворачивается. Вспомните протест и трепет, которые в 2009‑м вызывал у нас новый Land Cruiser Prado! Или скепсис, сопровождавший путь на конвейер кроссовера Nissan Juke. Сегодня обе эти машины воспринимаются совершенно обыденно. Вот увидите, то же самое случится и с новым Mitsu.

Что до рыночного успеха… Здесь прогноз менее оптимистичен.

Обзаведясь классным интерьером с мягким пластиком, современной мультимедийной системой и просторным задним рядом, Eclipse Cross догнал таких конкурентов, как Nissan Qashqai и Subaru XV, которым родственный ASX неприлично много уступил в нашем сравнительном тесте (ЗР, № 12, 2017). Но на ходу Eclipse Cross разочаровывает: знакомый «пустоватый» руль, та же склонность к раскачке в скоростных поворотах. И вновь — посредственная плавность хода. А ведь японцы позиционируют Eclipse Cross как автомобиль для водителя!

Агрессивного маркетинга вкупе с громким спортивным именем недостаточно, чтобы заинтересовать водителей, знающих толк в активной езде: Eclipse Cross не любит поворачивать, сильно кренится и пытается выскользнуть мордой наружу. Точно так же ведут себя соплатформенные Outlander и ASX.

Чтобы это утверждение не казалось обманом или глупой шуткой, нужно вдумчиво поколдовать над шасси. Взять за образец Subaru XV и Мазду CX‑5 и не вылезать с заводского полигона в Окадзаки, на котором я и нарезал скоростную змейку вокруг конусов и атаковал скоростной бэнкинг. Желательно настраивать шасси в компании компетентного поставщика стоек и амортизаторов. Когда идеальный баланс будет найден, Eclipse Cross действительно станет одним из самых заводных кроссоверов в своем классе. Симбиоз вариатора и безальтернативной для России полуторалитровой «турбочетверки» мощностью 163 силы позволяет разгоняться до сотни менее чем за десять секунд. Помимо вариатора будет предлагаться шестиступенчатая механика в сочетании с передним приводом.

Дизайн задней части вызвал немало полемики, однако, на мой взгляд, новая работа Цунехиро Кунимото, одного из «отцов» кроссовера Nissan Juke, не заслуживает критики. Eclipse Cross стопроцентно узнаваем и смотрится свежо.

Заявленный объем багажника в пятиместной конфигурации — от 341 до 488 литров, в зависимости от положения заднего сиденья. Подпольный органайзер удобен, но на российских версиях его сменит запаска. Дополнительных удобств в виде крючков или сеток нет. На правой стенке — сабвуфер Rockford Fosgate.

Но есть у меня невеселое подозрение, что, если японцы и смогут настроить шасси, на большие объемы продаж им все равно надеяться не стоит. Eclipse Cross будет поставляться к нам прямиком из Японии, а потому обречен на внутреннюю конкуренцию с локализованным Аутлендером. Eclipse Cross ярче, привлекательнее, но, при прочих ездовых равных, «аут» должен взять верх.

Ностальгия — сильное чувство, однако многим из тех парней, что десять лет назад грезили кислотно-зеленым Эклипсом Пола Уокера, сегодня нужно куда-то класть ­коляску.

А компании Mitsubishi, очевидно, нужно что-то менять. Возможно, в коллаборации с альянсом Renault-Nissan сделать это будет несколько проще.

Eclipse Cross мог бы стать лидером в своем классе… …появись он лет семь тому назад

Фото: Михаил Кулешов и Mitsubishi