А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... почему скрипят тормоза? При замедлении появился металлический скрип? Это должно насторожить водителя. Скорее всего, скрипят тормозные механизмы, и этот звук может быть вызван несколькими причинами. Лебедка в багажнике Переносные электрические лебедки позволят проехать там, куда раньше вы боялись сунуться. Ведь в багажнике у вас небольшой, но мощный «тягач». Дюжина автомобилей с пробегом, которые невозможно продать На вторичном рынке автомобилей есть модели, которые обладают устойчивым спросом. А вот список нежелательных лотов отличается меньшей стабильностью и заметно меняется каждый год. Впрочем, есть в нем и долгожители. Смотрите подборку неугодных моделей сегодняшнего дня.