Дюжина автомобилей с пробегом, которые невозможно продать

Если у официальных дилеров, которые вынуждены брать на реализацию все, что клиент сдает в trade-in, выбора практически нет, то у независимых продавцов куда больше свободы. Они могут позволить себе не связываться с некоторыми неликвидными моделями. Поэтому такие машины чаще можно встретить именно на официальных площадках. Стоит ли их покупать? Решать, конечно, вам. Наш совет: если планируете проездить на таком автомобиле недолго (к примеру, около года), а потом продать, то нет. Могут возникнуть проблемы с реализацией. А если выбираете автомобиль «для души» или в качестве машины выходного дня, то почему бы и нет. Так что же это за автомобили такие? Автоэксперт Егор Мокшин рассказал ЗР, какие факторы влияют на ликвидность авто с пробегом.
Егор Мокшин, заместитель директора по новым продуктам компании Cartarget
Факторы, снижающие ликвидность автомобиля на вторичном рынке
Материалы по темеСамые выгодные авто для перепродажи — исследование «За рулем»
- Цена. Переоцененные автомобили с пробегом долго ожидают покупателя. Причин завышенной цены две. Во-первых, некоторые модели изначально, еще на первичном рынке, имеют более высокую цену в сравнении со стоимостью одноклассников других марок. На вторичке это становится недостатком. Во-вторых, сами автовладельцы часто переоценивают свои машины, помня о том, сколько сил и средств было вложено.
- Позиционирование марки. Порой некоторые производители, модельный ряд которых состоит, в основном, из бюджетных моделей, вдруг выпускают дорогую, с претензией на премиальность. Однако в глазах потребителей такой автомобиль все равно имеет более низкий статус. Также многие покупатели при выборе руководствуются национальным критерием. По-прежнему не в почете некоторые корейские, китайские и даже французские бренды (в частности, Citroen).
- Комплектация. Многие покупатели по-прежнему с недоверием относятся к роботизированным коробкам передач и вариаторам из-за распространенного мнения об их недостаточной надежности. Также сторонятся определенных групп моторов: малообъемных двигателей (рабочий объем менее 1,4 л) с турбонаддувом и, наоборот, бензиновых агрегатов с излишней мощностью и рабочим объемом (из-за слишком большого транспортного налога). Традиционно не пользуются спросом бедные комплектации в сочетании с механической коробкой передач.
- Редкость и специфичность модели. Марки и модели, пользующиеся ограниченным спросом на первичном рынке и имеющие узкую целевую аудиторию (например, Alfa Romeo), надолго зависают на площадках подержанных машин.
Основные факторы, которые определяют ликвидность, неизменны, а вот список неугодных моделей меняется каждый сезон. Подборка неликвида второго полугодия 2017 года составлена на основе статистики различных площадок по продаже подержанных автомобилей: от официальных дилеров до независимых автосалонов и аукционов. В ней собраны относительно распространенные и современные модели стоимостью до 1 000 000 рублей. Открывают подборку модели, которые значительно просели по непонятным причинам или изначально не пользовались популярностью.
Благодарим за помощь в подготовке материала автомобильный аукцион Cartarget
Читать комментарии (11)