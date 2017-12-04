Дюжина автомобилей с пробегом, которые невозможно продать

На вторичном рынке автомобилей есть модели, которые обладают устойчивым спросом. А вот список нежелательных лотов отличается меньшей стабильностью и заметно меняется каждый год. Впрочем, есть в нем и долгожители. Смотрите подборку неугодных моделей сегодняшнего дня.

Skoda Yeti
Skoda Yeti

Skoda > Yeti

Nissan Terrano
Nissan Terrano

Nissan > Terrano

Mitsubishi L 200
Mitsubishi L 200

Mitsubishi > L 200

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai > Tucson

Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze

Chevrolet > Cruze

Opel Astra
Opel Astra

Opel > Astra

Suzuki SX4
Suzuki SX4

Suzuki > SX4

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Ford > Fiesta

Егор Мокшин, заместитель директора по новым продуктам компании Cartarget
Егор Мокшин, заместитель директора по новым продуктам компании Cartarget
Если у официальных дилеров, которые вынуждены брать на реализацию все, что клиент сдает в trade-in, выбора практически нет, то у независимых продавцов куда больше свободы. Они могут позволить себе не связываться с некоторыми неликвидными моделями. Поэтому такие машины чаще можно встретить именно на официальных площадках. Стоит ли их покупать? Решать, конечно, вам. Наш совет: если планируете проездить на таком автомобиле недолго (к примеру, около года), а потом продать, то нет. Могут возникнуть проблемы с реализацией. А если выбираете автомобиль «для души» или в качестве машины выходного дня, то почему бы и нет. Так что же это за автомобили такие? Автоэксперт Егор Мокшин рассказал ЗР, какие факторы влияют на ликвидность авто с пробегом.

Факторы, снижающие ликвидность автомобиля на вторичном рынке

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  • Цена. Переоцененные автомобили с пробегом долго ожидают покупателя. Причин завышенной цены две. Во-первых, некоторые модели изначально, еще на первичном рынке, имеют более высокую цену в сравнении со стоимостью одноклассников других марок. На вторичке это становится недостатком. Во-вторых, сами автовладельцы часто переоценивают свои машины, помня о том, сколько сил и средств было вложено.
  • Позиционирование марки. Порой некоторые производители, модельный ряд которых состоит, в основном, из бюджетных моделей, вдруг выпускают дорогую, с претензией на премиальность. Однако в глазах потребителей такой автомобиль все равно имеет более низкий статус. Также многие покупатели при выборе руководствуются национальным критерием. По-прежнему не в почете некоторые корейские, китайские и даже французские бренды (в частности, Citroen).
  • Комплектация. Многие покупатели по-прежнему с недоверием относятся к роботизированным коробкам передач и вариаторам из-за распространенного мнения об их недостаточной надежности. Также сторонятся определенных групп моторов: малообъемных двигателей (рабочий объем менее 1,4 л) с турбонаддувом и, наоборот, бензиновых агрегатов с излишней мощностью и рабочим объемом (из-за слишком большого транспортного налога). Традиционно не пользуются спросом бедные комплектации в сочетании с механической коробкой передач.
  • Редкость и специфичность модели. Марки и модели, пользующиеся ограниченным спросом на первичном рынке и имеющие узкую целевую аудиторию (например, Alfa Romeo), надолго зависают на площадках подержанных машин.

Основные факторы, которые определяют ликвидность, неизменны, а вот список неугодных моделей меняется каждый сезон. Подборка неликвида второго полугодия 2017 года составлена на основе статистики различных площадок по продаже подержанных автомобилей: от официальных дилеров до независимых автосалонов и аукционов. В ней собраны относительно распространенные и современные модели стоимостью до 1 000 000 рублей. Открывают подборку модели, которые значительно просели по непонятным причинам или изначально не пользовались популярностью.

Благодарим за помощь в подготовке материала автомобильный аукцион Cartarget

Дюжина автомобилей с пробегом, которые невозможно продать


Дюжина автомобилей с пробегом, которые невозможно продать
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