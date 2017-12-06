Городские жители до сих пор, бывает, считаются эдакими изнеженными существами, ведущими непринужденное существование вдали от настоящих трудностей. Соответственно, и автомобили горожан автоматически проходили по графе «им неведомы колхозно-загородные проблемы». Но все поменялось в последние 10–20 лет, теперь именно городскую езду считают особенно неприятной для машины.
Смахнуть снег. Пустить мотор, если АКБ не разрядилась от коротких пробегов. Убедиться, что водитель запершей вас на парковке машины не ушел по своим делам. Выбраться на дорогу не поцарапав автомобиль о многочисленные городские ограждения. Проехать несколько километров и снова искать место для парковки. Это и есть обычная городская езда.
Причин очень много. Основные из них, на наш взгляд, следующие:
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- Двигатель, коробка передач, сцепление и прочие агрегаты работают в нестационарном режиме с переменными нагрузками, нестабильной смазкой и т.п. Из-за этого снижается их долговечность.
- Большую часть времени двигатель тарахтит на холостом ходу, а это далеко не лучший режим работы: коптятся свечи, зря расходуется топливо и т.п.
- Рваный ритм городской езды приводит к ускоренному износу тормозов.
- В зимний период городская езда связана с постоянным воздействием дорожных реагентов на кузов и элементы подвески. Белоснежные трассы Сибири и Дальнего Востока при этом могут показаться сказочными.
- Падает средняя скорость передвижения. Вследствие этого владелец вынужден отказаться от привычной ему ориентации на пробег в километрах, перейдя на моточасы. Ведь, грубо говоря, мотор машины может работать хоть полдня без остановки, а фактический пробег автомобиля при этом не превысит и сотни километров.
- Заметно возрастает расход топлива, при этом быстрее смывается масло со стенок цилиндров.
- Частые холодные пуски плюс езда на непрогретом моторе.
- Больше конденсата в выпускной системе — из-за воды ускоряется коррозия.
- Батарея из-за частых пусков и коротких пробегов может постоянно недозаряжаться — особенно в холодное время года.
- В снегопад машину чаще приходится чистить от снега: при каждой стоянке, пусть и кратковременной, ее снова заносит… Лакокрасочному покрытию при этом достается. Впрочем, мыть машину также приходится слишком часто.
- Водитель, как правило, постоянно находится в стрессовом состоянии: пробки, опоздания, гудки — в общем, сплошная нервотрепка. Из-за этого он плохо управляет машиной, провоцируя дорожные конфликты, а также возможные кузовные повреждения.
- Городские парковки — отдельный источник неприятностей. В тесноте дворов и суете близ супермаркетов лишняя царапина на кузове — обычное дело. При этом владелец зачастую обнаруживает ее уже «задним числом».
- Только в городе машинка может пострадать от того, что какой-то добрый человек швырнул что-либо с 16-го этажа.
Когда машина большую часть жизни не едет, а ползает, для нее это и есть самый настоящий экстрим.
Перечень неполный? Как обычно, будем признательны всем, кто сможет его дополнить. Удачи на дорогах — как городских, так и загородных!
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