Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross — тест-драйв Разработкой этой машины в Mitsubishi занялись задолго до поглощения альянсом Renault-Nissan. Но если вы думаете, что Eclipse Cross призван принять эстафету у морально устаревшего ASX, спешу сообщить: ничего подобного. Hyundai Creta — Lada XRAY: улетный тест О корейской Крете и русско-французской Ладе Иксрей я писал не раз, сравнивая их в разных ситуациях. И вот дошло до того, что к концу осени мы соорудили трамплин высотой 22 см и удостоили этих двух конкурентов права первыми с него прыгнуть. Веста SW против Сида и Фокуса — битва универсалов Новоиспеченный универсал Лада Веста SW мы решили столкнуть с последними могиканами гольф-класса — Kia cee’d и Ford Focus. Автомобили нишевые и недооцененные, как нам представляется.