На приколе: чем опасна для машины длительная стоянка?

Сервисная книжка, как правило, содержит рекомендации по своевременной замене каких-либо технических жидкостей или деталей автомобиля. Скажем, каждые 15 тыс. км меняйте моторное масло, каждые 30 тыс. км — свечи, каждые 60 тыс. км — ремень ГРМ с роликами и т.п. Понятно, что эти рекомендации автопроизводителя основаны на статистических данных о «ходимости» тех или иных агрегатов и компонентов. Но на практике часто возникают и другие ситуации.
— Я на своей машине почти не езжу! — объясняет голос в телефонной трубке. — С дачи, на дачу — ну, еще куда-то… В общем, за полтора года проехал всего пару тысяч километров. Так зачем же мне масло-то менять, да еще и фильтры в придачу?
Такие звонки в редакции раздаются довольно часто. А действительно, нужно ли что-то менять в автомобиле, который практически все время стоит без движения? Кстати, это относится не только к дачникам: есть вполне обеспеченная когорта граждан, которые покупают автомобили просто так — чтобы были. В общем, посовещавшись, мы составили свой перечень различных компонентов, которым, независимо от пробега, требуется уход на пенсию просто «по возрасту».
Моторное масло
В заводской таре оно может храниться довольно долго, а вот после попадания в реальный двигатель тут же начинает окисляться на воздухе. Не стоит, конечно же, думать, что уже через год оно превратится во что-то непотребное, однако по-хорошему его действительно нужно ежегодно заменять. Даже если машина все это время стояла в гараже. На масле экономить нельзя ни в коем случае. Кстати, если меняем масло, то приходится и фильтр обновлять.
Охлаждающая жидкость
В простонародье — антифриз. Ну, лет пять ОЖ, пожалуй, протянет, однако и она не вечная. Процессы коррозии никто не отменял, а ингибиторы этой самой коррозии со временем утрачивают свои свойства.
Бензин
Не думаем, что у кого-то хватит мужества просто так взять и вылить в канализацию старый бензин — тем более что мотор на нем, скорее всего, пустится без проблем. Однако педанты могут поворошить ГОСТы и прочие любопытные документы, из которых следует, что срок хранения бензина — примерно год. Контакт с атмосферой, образование смол — страшилок много. В общем, если машина больше года стоит на месте, то мы бы посоветовали сразу же разбавить старый бензинчик в баке новым.
Тормозная жидкость
Каждые два, ну три года — замена! И не нужно ссылаться на машины, которые ездят на одной тормозухе десяток лет — это нехорошо. Она впитывает воду, в ней стареют ингибиторы коррозии — всю эту химию никто не отменял.
Приводные ремни и ремни ГРМ
Мы считаем, что лет пять можно не заморачиваться этой проблемой. Но — не больше: резина все-таки стареет сама по себе. И если ремень ГРМ вздумает разлететься на куски, будет неприятно.
Тормозные шланги
Та же ситуация, что и с приводными ремнями. В труху от старости они не превратятся, а вот микротрещинки вполне могут появиться. А при тех давлениях, с которыми этим шлангам приходится иметь дело, каждая трещинка может породить что-то нехорошее. Поэтому, если машинка стоит ну очень долго (скажем, больше 10 лет), то лучше не рисковать.
Шины
Выбросить почти новые шины, которые проехали всего несколько тысяч километров — да вы что!? Однако ее пенсионный возраст — примерно пять лет. Поэтому, даже приобретая новые шины, обращайте внимание на их возраст: если им уже года два-три, то вам останется совсем немного.
Щетки стеклоочистителей
Ну, тут все ясно: возраст их точно не красит, а на общем фоне вряд ли стоит на них экономить.
Аккумуляторная батарея
Если предположить, что владелец скучающей в гараже машины время от времени подзаряжает свою батарею, то несколько лет она вполне способна протянуть. А вот если она давным-давно разрядилась «в ноль», то, скорее всего, реанимировать не удастся.
Салонный фильтр
Чепуха? На фоне остальных затрат — да, но не забывайте, что в таких изделиях любит заводиться грибок и прочая гадость. Поэтому мы считаем, что перед началом эксплуатации после длительной стоянки от таких старичков нужно безжалостно избавляться.
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