На приколе: чем опасна для машины длительная стоянка?

Мы составили перечень различных компонентов, которым независимо от пробега автомобиля требуется уход на пенсию просто «по возрасту»

Сервисная книжка, как правило, содержит рекомендации по своевременной замене каких-либо технических жидкостей или деталей автомобиля. Скажем, каждые 15 тыс. км меняйте моторное масло, каждые 30 тыс. км — свечи, каждые 60 тыс. км — ремень ГРМ с роликами и т.п. Понятно, что эти рекомендации автопроизводителя основаны на статистических данных о «ходимости» тех или иных агрегатов и компонентов. Но на практике часто возникают и другие ситуации.

— Я на своей машине почти не езжу! — объясняет голос в телефонной трубке. — С дачи, на дачу — ну, еще куда-то… В общем, за полтора года проехал всего пару тысяч километров. Так зачем же мне масло-то менять, да еще и фильтры в придачу?

Такие звонки в редакции раздаются довольно часто. А действительно, нужно ли что-то менять в автомобиле, который практически все время стоит без движения? Кстати, это относится не только к дачникам: есть вполне обеспеченная когорта граждан, которые покупают автомобили просто так — чтобы были. В общем, посовещавшись, мы составили свой перечень различных компонентов, которым, независимо от пробега, требуется уход на пенсию просто «по возрасту».

Моторное масло

Масло в запечатанной канистре и масло в двигателе ведут себя по-разному.

В заводской таре оно может храниться довольно долго, а вот после попадания в реальный двигатель тут же начинает окисляться на воздухе. Не стоит, конечно же, думать, что уже через год оно превратится во что-то непотребное, однако по-хорошему его действительно нужно ежегодно заменять. Даже если машина все это время стояла в гараже. На масле экономить нельзя ни в коем случае. Кстати, если меняем масло, то приходится и фильтр обновлять.

Охлаждающая жидкость

Правильное название антифризов — Охлаждающая Жидкость (ОЖ). В сотый раз напомним, что все современные тосолы — это те же антифризы подобно тому, как все воробьи являются птицами.

В простонародье — антифриз. Ну, лет пять ОЖ, пожалуй, протянет, однако и она не вечная. Процессы коррозии никто не отменял, а ингибиторы этой самой коррозии со временем утрачивают свои свойства.

Бензин

Если порыться в стандартах на канистры (были и такие), то можно вычитать, что срок хранения в них бензина — не более года. Про пластиковые канистры — вообще дело темное.

Не думаем, что у кого-то хватит мужества просто так взять и вылить в канализацию старый бензин — тем более что мотор на нем, скорее всего, пустится без проблем. Однако педанты могут поворошить ГОСТы и прочие любопытные документы, из которых следует, что срок хранения бензина — примерно год. Контакт с атмосферой, образование смол — страшилок много. В общем, если машина больше года стоит на месте, то мы бы посоветовали сразу же разбавить старый бензинчик в баке новым.

Тормозная жидкость

Конечно, многие не меняют тормозную жидкость никогда — и говорят, что, мол, все нормально. Что ж, пусть им и дальше везет.

Каждые два, ну три года — замена! И не нужно ссылаться на машины, которые ездят на одной тормозухе десяток лет — это нехорошо. Она впитывает воду, в ней стареют ингибиторы коррозии — всю эту химию никто не отменял.

Приводные ремни и ремни ГРМ

Периодичность замены ремней многие производители толкуют на свой манер. К примеру, инструкция к Chevrolet Cruze разрешает сохранять спокойствие 10 лет.

Мы считаем, что лет пять можно не заморачиваться этой проблемой. Но — не больше: резина все-таки стареет сама по себе. И если ремень ГРМ вздумает разлететься на куски, будет неприятно.

Тормозные шланги

Редко кто меняет тормозные шланги просто потому, что им уже много лет. Но мы считаем, что это неправильно.

Та же ситуация, что и с приводными ремнями. В труху от старости они не превратятся, а вот микротрещинки вполне могут появиться. А при тех давлениях, с которыми этим шлангам приходится иметь дело, каждая трещинка может породить что-то нехорошее. Поэтому, если машинка стоит ну очень долго (скажем, больше 10 лет), то лучше не рисковать.

Шины

Мы понимаем, что никто не бросится менять шины из-за их преклонного возраста. Однако производители неумолимы: мол, пять лет — и в отставку. Не будем с ними спорить.

Выбросить почти новые шины, которые проехали всего несколько тысяч километров — да вы что!? Однако ее пенсионный возраст — примерно пять лет. Поэтому, даже приобретая новые шины, обращайте внимание на их возраст: если им уже года два-три, то вам останется совсем немного.

Щетки стеклоочистителей

Пожалуй, это единственный расходник, который автовладельцы меняют без лишних напоминаний.

Ну, тут все ясно: возраст их точно не красит, а на общем фоне вряд ли стоит на них экономить.

Аккумуляторная батарея

Хорошая батарея при не менее хорошем уходе может протянуть и пять лет, и восемь, и десять — таких случаев много. Но у большинства, как показывает практика, года через четыре возникают пенсионные настроения.

Если предположить, что владелец скучающей в гараже машины время от времени подзаряжает свою батарею, то несколько лет она вполне способна протянуть. А вот если она давным-давно разрядилась «в ноль», то, скорее всего, реанимировать не удастся.

Салонный фильтр

Если в вашей машине нет салонного фильтра, то, наверное, и проблем тоже нет. Только вот дышать придется не очень чистым воздухом.

Чепуха? На фоне остальных затрат — да, но не забывайте, что в таких изделиях любит заводиться грибок и прочая гадость. Поэтому мы считаем, что перед началом эксплуатации после длительной стоянки от таких старичков нужно безжалостно избавляться.