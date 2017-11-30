Новая Camry и другие премьеры автосалона в Лос-Анджелесе

Вкусы заокеанских покупателей в определенной степени схожи с нашими, поэтому многие из премьер Лос-Анджелесского мотор-шоу имеют шансы или наверняка попадут к российским дилерам.

Infiniti QX50

Среднеразмерный кроссовер QX50 — важная премьера не только для марки Infiniti, но и для России. До нашего рынка кроссовер доберется во второй половине следующего года. Вероятно, он станет лидером по продажам среди всего модельного ряда Infiniti. В числе козырей — привлекательный дизайн, заметно улучшившееся качество материалов и уникальный двигатель 2.0 VC-T с переменной степенью сжатия и турбонаддувом. В нашей спецификации он будет развивать 249 л.с.

Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz CLS третьего поколения в профиль узнается однозначно. А вот передняя и задняя часть кузова оформлены абсолютно по-новому. Фары словно позаимствованы у горячего купе AMG GT, а задние фонари хотя и перекликаются дизайном с двухдверками С-, Е- и S-классов, но все-таки другие. На заднем сиденье можно усесться и втроем. Главное — не приложиться головой о покатую крышу, смириться с высоким центральным тоннелем и низким потолком.

Lincoln MKX

Lincoln MKX продается неполные два года и пользуется неплохим спросом. В Америке. Так что его рестайлинг стал достаточно неожиданным. Видимо, причина в том, что компания хочет побыстрее вывести из линейки безликие буквенные индексы и вернуть моделям звучные имена. Посему после обновления MKX превратился в Nautilus. В списке опций выделим фирменные передние сиденья с 22 регулировками и функцией массажа, светодиодные фары и пакет Black Label. Последний подразумевает не только роскошную отделку, но и ряд услуг привилегированного обслуживания для владельца машины.

Lexus RX

Lexus RX обзавелся скромной литерой «L» в конце имени и парой дополнительных посадочных мест в багажнике. Семиместность в США ценят как нигде в мире! Прибавкой в 110 мм дизайнеры распорядились неожиданно. Задние двери они трогать не стали, а увеличили только задний свес кузова. В результате профиль практически не утратил гармоничности, что для стильного кроссовера и было главной целью. Места на галерке, конечно, детские, но и им положены подстаканники и собственный блок управления климатом.

Volvo XC40

Младший член вседорожной семьи Volvo показался широкой публике впервые. Интерьер XC40 не отличить от старших моделей, а вот во внешности холодные шведы позволили машине проявить толику игривости. Благодаря восходящей линии остекления кроссовер смотрится не так уныло, как, например, XC60. Интересная деталь: бюджетный статус машины проявляется в звуке закрывающихся дверей. Конечно, не Гранта или Солярис, но родственных связей с 60-й и 90-й сериями Volvo не слышно — в прямом смысле этого слова.

BMW i8 родстер

С родстером i8 баварцы запрягали долго. На дорогах он появится в мае 2018-го, через четыре года после дебюта купе. Электропривод складывает или поднимает мягкий верх за 15 секунд, причем сделать это можно на скорости до 50 км/ч. Пожалуй, это самый компактный тент в автомобильном мире. Три его секции ложатся вертикально за сиденья, занимая минимум места. Более того, между ними и спинками кресел образуется дополнительно 100 л для багажа. Часть алюминиевых деталей механизма крыши напечатаны на 3D-принтере.

Chevrolet Corvette ZR1

Chevrolet Corvette ZR1 показали на автосалоне в Дубае, а в Лос-Анджелес концерн GM привез его открытую версию. Родстер вооружен той же «восьмеркой» с отдачей а 765 л.с., самым мощным мотором в истории Корвета. Впервые для исполнения ZR1 предлагается автоматическая коробка передач: альтернативой 7-ступенчатой механике выступает 8-скоростной автомат. С учетом того, что обычный Corvette в числе немногих моделей Chevrolet остался на российском рынке, появление у нас заряженной модификации ZR1 весьма вероятно.

Toyota Camry

По появившимся в интернете патентным рисункам стало ясно: российская версия нового поколения седана Toyota Camry не будет отличаться от американской. И консервативной целевой аудитории модели придется привыкнуть к смелому (по меркам Camry) дизайну. Но вот чего у нас точно не будет, так это модификации в спортивном обвесе. А жаль: смотрится круто и молодежно, не хуже, чем, к примеру, Mazda6 или Kia Optima. С такой опцией Camry могла бы привлечь новых поклонников.

Mazda 6

Многообещающий тизер незадолго до открытия автосалона заставил подумать, что Mazda привезет в Лос-Анджелес «шестерку» следующего поколения. Но оказалось, что это всего лишь рестайлинг (второй для текущей генерации). Проще всего распознать машину 2018 года по иным росчеркам LED-огней в фарах и фонарях, а также по решетке радиатора с новым орнаментом. В США Mazda 6 обзавелась турбомотором 2.5 от большого кроссовера CX-9. Он развивает 250 л.с. и с ним седан станет настоящим спортсменом. Появится ли этот двигатель на нашем рынке? Пока японцы таких планов не озвучивали.

Subaru Ascent

Гигант Subaru Ascent — прямой конкурент Тойоты Хайлендер и Мазды CX-9. На последнем ряду сидений предлагают сидеть втроем, что делает автомобиль восьмиместным. Но настоящий простор положен только обитателям двух первых рядов. Кроссовер получил новый 4-цилиндровый оппозит рабочим объемом 2,4 литра, с которого сняли 260 л.с. Остальные агрегаты стандартны для Subaru — вариатор Lineartronic и симметричный полный привод. В трансмиссии предусмотрено восемь виртуальных передач, меняющихся вручную. Если российский рынок продолжит расти, можно надеяться на появление у нас Subaru Ascent в 2019 году.

Porsche 718

На стенде Porsche роли новичков исполняли GTS-версии младших спорткаров — купе 718 Cayman и родстера 718 Boxster. Турбомотор рабочим объемом 2,5 л раскачали до 365 «лошадей». С роботом PDK и входящим в стандартную комплектацию пакетом Sport Chrono двухдверки разгоняются с места до 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 290 км/ч. Как и всегда, модификация GTS отличается особым декором и богатой базовой комплектацией. Например, не нужно доплачивать за отделку алькантарой и 20-дюймовые колеса.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler, сменивший поколение впервые за десять лет, по-прежнему рамный, с круглыми фарами и аскетичным салоном. Но благодаря использованию алюминия он стал почти на центнер легче, а под капотом теперь может быть установлена «четверка» с турбонаддувом. Двухлитровый агрегат развивает 268 л.с. и работает в связке с 48-вольтовой электросетью. Так что, теперь суровая легенда бездорожья — это «мягкий» гибрид. А еще у модели есть три типа съемной крыши: жесткая модульная, мягкая съемная и мягкая складная, которая оснащена электроприводом. Интересно, что несмотря на дорогую сертификацию системы ЭРА-ГЛОНАСС, Wrangler из России не уходит. Машины появятся у дилеров в следующем году.

Honda Accord

Honda Accord десятого поколения была рассекречена еще летом, но на публику вышла только сейчас. Эта красавица не имеет практически никаких шансов вернуться в Россию, но пройти мимо нее я не смог. Из «фишек» модели отмечу хэтчбекообразный силуэт, кнопочное управление трансмиссией и отсутствие атмосферных моторов. Теперь Accord везут наддувные «четверки» объемом 1,5 (192 л.с.) и 2,0 литра (252 л.с). Первой положен бесступенчатый вариатор, второй — 10-скоростной автомат, собственная разработка Хонды.