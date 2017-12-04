От лошадей до Porsche: на чем ездили милиционеры?

Совсем недавно отечественной милиции (нынче — полиция) исполнилось 100 лет. Юбилей отмечают и еще будут отмечать по-всякому, в том числе выставками милицейских автомобилей разных марок и времен. Правда, практически все эти машины — хорошо сработанный новодел, сооруженный из обычных серийных автомобилей. В нашей галерее — только оригинальные автомобили и уникальные фотографии.

От лошадей до Porsche: на чем ездили милиционеры?

  • Иномаркам в советской милиции мы посвятили отдельную публикацию.
  • На чем ездят боссы автоконцернов, вы узнаете, пройдя по ссылке.
От лошадей до Porsche: на чем ездили милиционеры?
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые