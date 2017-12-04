Компания Даймлер недавно серьезно оконфузилась, решив втихаря изучить, как устроена Tesla Model X и как она ездит. Автопроизводители тоже экономят, поэтому новый автомобиль покупать не стали, а арендовали на имя частного лица в одной из прокатных компаний.
На вторичном рынке автомобилей есть модели, которые обладают устойчивым спросом. А вот список нежелательных лотов отличается меньшей стабильностью и заметно меняется каждый год. Впрочем, есть в нем и долгожители. Смотрите подборку неугодных моделей сегодняшнего дня.
О корейской Крете и русско-французской Ладе Иксрей я писал не раз, сравнивая их в разных ситуациях. И вот дошло до того, что к концу осени мы соорудили трамплин высотой 22 см и удостоили этих двух конкурентов права первыми с него прыгнуть.
Представьте себе, теперь в Тигуане есть третий ряд сидений! И за эту опцию немцы мало не попросят.
От лошадей до Porsche: на чем ездили милиционеры?
Совсем недавно отечественной милиции (нынче — полиция) исполнилось 100 лет. Юбилей отмечают и еще будут отмечать по-всякому, в том числе выставками милицейских автомобилей разных марок и времен. Правда, практически все эти машины — хорошо сработанный новодел, сооруженный из обычных серийных автомобилей. В нашей галерее — только оригинальные автомобили и уникальные фотографии.
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