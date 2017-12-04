Новоиспеченный универсал Лада Веста SW мы решили столкнуть с последними могиканами гольф-класса — Kia cee’d и Ford Focus. Автомобили нишевые и недооцененные, как нам представляется.

Они сделали это! АВТОВАЗ наконец-то поймал волну, которая понесла завод навстречу прибыли - за новейшей Вестой SW выстро­илась очередь, какой даже самые успешные конкуренты не видали с тучных годов.

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Универсалы давно перестали быть сугубо утилитарными и перешли в разряд машин для активного отдыха. Понятие «спальный вагон» к ним тоже относится. Об этом я знаю не понаслышке, так как сам уже десять лет передвигаюсь исключительно на «сараях» и кузовов другого типа не приемлю. Потому, в отличие от седана, Весту с индексом SW ждал как никакой другой автомобиль. Все-таки приятно, что в наш век седанов и кроссоверов нашлось место универсалу. Да какому! Спортсмен, комсомолец и просто красавец — Sport Wagon!

Кто же в оппонентах? Сравнивать Весту с другими универсалами Лада нечестно — цена-то у нее не совсем вазовская. А раз так, мы решили устроить ей настоящую взбучку: в соперники выбрали «взрослые» универсалы — недавно обновившийся Ford Focus и свежий Kia cee’d.

Тестовая Лада оснащена 122‑сильным мотором и 5-ступенчатой механикой. У Kia двигатель чуть мощнее (130 л.с.), но работает он в паре с 6-ступенчатым автоматом. А у Фокуса под капотом 1,5-литровый EcoBoost мощностью 150 л.с., которому ассистирует 6-ступенчатый автомат.

На этот раз мы не ограничились стандартным набором испытаний, а использовали автомобили по назначению — отправились в путешествие на край Тверской области, в город Весьегонск.

Веста с кузовом универсал едет ничуть не хуже седана.­ Ей не чужды радости единения с водителем. А на прямой она даже стабильнее.

На прямой cee’d стабилен и не требует корректировки курса. Но в поворотах удовольствия не получить.

Focus может стать отличным попутчиком в дальнем путешествии. Стабилен на прямой и надежен в поворотах. Причем и активная езда ему не чужда.

Лада Веста SW Дебют должен был состояться еще год назад, но после смены руководства АВТОВАЗа премьеру отложили. В гамме есть внедорожная модификация SW Cross. Двигатели — 1.6 и 1.8. Коробки — 5-ступенчатые механика и робот. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (106 л.с.) — от 639 900 руб.

1.8 (122 л.с.) — от 697 900 руб. Kia cee’d SW Машина второго поколения представлена в 2012 году, а тремя годами позже пережила рестайлинг. Помимо универсала есть хэтчбек. Гамму двигателей составляют бензиновые 1.4 и 1.6. Коробки 6-ступенчатые: механика, автомат и робот. Сборка — в Калининграде, на заводе «Автотор». ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.4 (100 л.с.) — от 899 900 руб.

1.6 (130 л.с.) — от 949 900 руб.

1.6 (135 л.с.) — от 1 159 900 руб. Ford Focus Turnier Машина третьего поколения дебютировала в конце 2010 года, а продажи начались годом позже. Тогда же появился и универсал. В 2014 году провели рестайлинг. Сборка и продажи обновленного автомобиля в России начались в 2015 году. С обновлением из гаммы исчез 2-литровый мотор, на смену которому пришел EcoBoost 1.5 в паре с 6-ступенчатым автоматом. Сборка — во Всеволожске. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (105 л.с.) — от 962 500 руб.

1.6 (125 л.с.) — от 997 500 руб.

1.5Т (150 л.с.) — от 1 227 500 руб.

Боковое нижнее

Путь к сердцу универсала лежит через багажник. Он же в значительной мере формирует облик машины, и с этим у Весты SW полный порядок. В Тольятти не пошли путем «одиннадцатой» или Приоры, когда к корме пристраивали большой чемодан грузового отсека. Покатая крыша и сильно заваленные задние стойки дают Весте полное право носить имя «спортвэгона». Образ ассоциируется не с дачником, обвешанным рассадой, а с подтянутым туристом (или даже туристкой!) с аккуратным модным рюкзаком за спиной. Вместителен ли ­«рюкзачок»?

FORD FOCUS TURNIER Ночевать удобнее всего в Фокусе. Пространства чуть больше, чем в Сиде, а низкий порог облегчает посадку в спальном мешке.

У Фокуса грузовой отсек наиболее вместительный (404 л). К тому же у него самый широкий проем, ровные стенки и низкий порог с неокра­шенным пластиком — не поцарапаешь!

В боковой стенке есть небольшой карман, куда можно спрятать, к примеру, аптечку.

Из-за иной, нежели у хэтча, кинематики задней подвески в подполье есть лишь докатка.



Да это самый продуманный багажник из виденных мной у отечественных автомобилей! Двойное дно с большим подпольем, в котором нашлось место для полноценной запаски. Хорошее впечатление усиливают мелочи вроде боковых карманов, крюков и сеток. Конечно, заваленные стойки ограничивают вместимость, да и потолок невысок. Так что спорт тут доминирует над туризмом. Помнится, мне пару раз ­доводилось ночевать в своем универсале… Повторим эксперимент?

Попробовал обосноваться в Весте со спальным мешком — и тут же приложился головой о потолок: посидеть на сон грядущий не выйдет. В Сиде такого конфуза не случилось: потолок выше. Багажник заметно больше, при этом о подполье с классным органайзером тоже не забыли. Огорчил ­яйцеобразный проем — крупную коробку не запихнешь.

KIA CEE’D SW В Сиде можно устроиться на ночлег, мéста хватает. Но высокий порог усложняет «заселение».

Вместе с подпольем багажник Сида примет до 400 литров, по нашим замерам. Но возможности ограничены овальным проемом и выступающими направляющими шторки.

Под полом скрывается большое число довольно вместительных отделений.

В нише — докатка, в которой нашлось место для дорожного инструмента.



У Фокуса никакого подполья нет — переработанная для «сарая» кинематика задней подвески заставила ограничить пространство под полом. Туда влезла лишь докатка с набором дорожного инструмента. Зато багажник самый вместительный, а его форма (и проем) близка к идеалу — кубу. Кроме того, у Форда минимальная погрузочная высота, а бампер отделан некрашеным пластиком, так что попортить лакокрасочное покрытие при погрузке сложно. И это вовсе не означает, что Ford производит впечатление замшелого хозяйственника, - универсал весьма гармоничен!

ЛАДА ВЕСТА SW Багажник выдает габариты Весты: удобные спальные места получат только те, чей рост не превышает 180 см, остальным тесно.

«Трюм» Лады нельзя назвать очень большим (372 л). Но для В‑класса объем более чем достойный. Вместо откидной полки — удобная шторка.

Дно у Весты двойное. Причем вместимость подполья внушает уважение.

Под двойным полом уместилась полноценная запаска и еще одно отделение.



Объявляется посадка

А вот с задним рядом Фокуса вышла промашка, которую обновлением не исправить. Всё хорошо, если пассажиры не выше 175 см. Тогда и посадка на задних сиденьях удобна, и мéста хватает. Но при росте за сто восемьдесят — проблема. Запас пространства останется лишь над головой, а по остальным направлениям полный провал.

Cee’d на фоне Фокуса — словно пришелец из другого класса. Достаточный запас воздуха над прической и для ног мéста хватает.

FORD FOCUS TURNIER В тестовой троице самые удобные сиденья — у Форда: внятная боковая поддержка, отличный профиль и регулировка поясничного упора.

Хотя Focus и принадлежит к гольф-классу, мéста во втором ряду мало. Даже меньше, чем у Весты.

Вещевой ящик по объему близок к корейскому. Отдельная полочка для руководства по эксплуатации после рестайлинга исчезла.

С переездом ручника назад объем бокса уменьшился. Трансформируемые подстаканники удобны.



Веста формально живет сегментом ниже, но задним пассажирам предлагает не меньше пространства, да и по части приятных мелочей вроде обогрева сидений ничуть не уступает конкурентам. А вот передняя часть салона с потрохами выдает классовую принадлежность. И пластик жесткий, и кнопки стеклоподъемников дешевые, и чувство локтя в Весте острее. На ходу того и гляди стакан с кофе вывалится из мелкого подстаканника. Хорошо хоть, ущербный подлокотник между передними сиденьями, который мы «пинали» в седане, уступил место приличному центральному боксу. Да и базовая эргономика в Ладе на высоте: удобный руль сам ложится в руки, а сиденье Весты мы уже не раз хвалили за отличный профиль и широкие диапазоны регулировок.

KIA CEE’D SW Водительское сиденье имеет выраженную боковую поддержку, но поясничный упор не регулируется. Однако главная проблема — неудачный профиль спинки.

В заднем ряду предостаточно простора и для ног, и для головы. Низкий центральный туннель облегчит жизнь среднему пассажиру.

Бардачок нельзя назвать внушительным. Но есть и плюс: про подсветку не забыли.

Подстаканники в Кia не регулируются, но объем бокса больше.



Сиденье Kia тоже перемещается в солидном диапазоне. А развернутая к водителю панель с мягким верхом намекает на кокпит. Но само кресло хуже — спинка неприятно давит в области поясницы. Среди преимуществ — масса отделений и «тайничков», в которые перед дальней дорогой можно переложить всё, что завалялось в карманах. Ford не столь щедр на простор и буквально накрывает водителя и переднего пассажира массивом передней панели. Но отделений и подстаканников тут не меньше. К эргономике — ноль вопросов. Отличный руль с приятной кожей, великолепное кресло с развитой боковой поддержкой и регулировкой поясничного упора.

ЛАДА ВЕСТА SW Сиденья Весты отлично скроены и снабжены регулировкой поясничного упора. Такие не стыдно поставить в машину классом выше.

Даром что Лада представляет класс В — задним пассажирам тут не на что жаловаться. Запас места достаточный. И мелочи вроде центрального подлокотника не забыты.

Еще одно новшество, появившееся с универсалом: обогрев передних сидений имеет три степени «прожарки». Впервые на Ладах задние сиденья получили обогрев.

У Весты очень вместительный вещевой ящик. А его крышка отделана мягким ворсом.



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Из нашей троицы самую удобную посадку водителя обеспечивает Фокус, в чем убедил марш-бросок в полтысячи километров до Весьегонска. Ему бы еще обзорность получше, а то массивные стойки лобового стекла усугублены маленькими зеркалами и широким неочищаемым сектором лобового стекла.

В Kia к обзорности подошли серьезнее и сделали небольшие форточки в основаниях передних стоек, однако на большие зеркалá у корейцев запала не хватило.

То, как критически важен хороший обзор на грязных дорогах, в Тольятти знают не пона­слышке, - Весте достались большие ­зеркала, да и мертвые зоны у нее не в пример меньше.

Вагончик тронется

Веста понравилась не только эргономикой и обзорностью, но и настройкой шасси. В стабильности машины вагонной компоновки на прямой я и не сомневался — все-таки форма кузова этому способствует больше, чем у седана, что подтверждают годы моей практики «сараевода». Приятный бонус в том, что управляемость Весты SW так же понятна, как и у седана. Универсал послушно пишет дугу, не выказывая склонности к избыточным кренам и не взбрыкивая более массивной кормой, а в пределе не склонен к срыву задней оси, чем грешат универсалы. Например, Kia cee’d.

FORD FOCUS TURNIER Оцифровка спидометра с переменным шагом (одна из составляющих рестайлинга) требует некоторого привыкания. Чего не скажешь о красивом дисплее трип-компьютера.

Управлять двухзонным климат-контролем Форда удобно, не нужно привыкать к алгоритму управления.

Изображение с камеры заднего вида дополнено динамической разметкой.

Массивная передняя панель съедает изрядную часть салона. Мягкий пластик опускается до центрального туннеля. Сборка качественная. После рестайлинга нашлось место для площадки под телефон. Руль стал трехспицевым, но расположение кнопок не поменялось. Прежним осталось и управление круиз-контролем — на отдельном пульте.

С обновлением Focus получил мультимедийную систему с большим красочным дисплеем, но логика меню требует привыкания.



До определенного момента cee’d радует четкими реакциями и ничуть не хуже Весты ныряет в повороты, хотя усилие на руле здесь не такое выверенное. Но при резком объезде препятствий вылезает скелет в багажнике. Легкий снос передка сменяется срывом задних колес, и всё это сопровождается серией паразитных колебаний. Конечно, система курсовой устойчивости начеку и не допустит беды, но приятного мало.

А вот Focus знает толк в езде. На нем дорога в кайф не только когда она абсолютно прямая. Живая обратная связь на руле приправлена точными, без тени промедления, реакциями. Близкая к нейтральной поворачиваемость провоцирует наращивать темп. Главное — закрепить груз, чтобы он не летал по всему багажнику. Живой «сарай», на котором действительно приятно отправиться на «дальняк».

KIA CEE’D SW Красный монохромный дисплей на автомобиле за миллион смотрится неуместно. Но как же легко читаются эти огромные белые цифры!

Блок управления двухзонным климат-контролем скомпонован удачно: две враща­ющиеся ручки температуры и кнопки с дисплеем. Обогрева лобового стекла нет.

Камера передает четкое изображение, но разметка только статическая.

Интерьер Сида симпатичный и ладно подогнанный. Верхняя часть обшита мягким пластиком, развернутая консоль настраивает на спортивный лад. Кнопки легли на мультифункци­ональный руль кучно. Тем не менее пользоваться ими удобно.

У нарядной корпоративной мультимедиасистемы простое меню и вполне солидная картинка на дисплее. Карты навигации хорошо прорисованы и актуальны.



Тестовая Веста с топовым 1,8‑литровым 122‑сильным мотором в паре с механической коробкой — дама что надо: почти сто «лошадок» на тонну. С турбированным Фокусом тягаться бессмысленно, но 130‑сильному Сиду она наверняка даст прикурить!

Не дала. Как я ни выжимал все соки из мотора Весты, разогнаться до сотни быстрее чем за 12 секунд не удалось. По моим ощущениям, хорошо известный 1,6‑литровый мотор везет ничуть не хуже. Куда же делись «лишние» ньютон-метры и «лошади»? Похоже, их растоптал рваный характер мотора. Если эластичностью базового агрегата можно наслаждаться бесконечно, то более мощный двигатель такого удовольствия не подарит: в переходных режимах то и дело чувствуются провалы в тяге.

Kia тоже не эталон, но управление тягой куда приятнее, чему способствует хоть и не самый расторопный, зато логичный 6-ступенчатый автомат.

Впечатление от автомата Фокуса подпортили неудобные клавиши ручного режима, расположенные на торце селектора. Но к касанию педали Ford чýток — спасибо полуторалитровому турбомотору. Его напор ярче, чем у конкурентов, - доступная с самых низов тяга гораздо внушительнее. С места Ford набирает сотню чуть дольше девяти секунд.

ЛАДА ВЕСТА SW Оранжевые «линейки» оживили скучную приборку. Ее читабельность неплоха, но алгоритм сброса показаний борткомпьютера слишком мудреный.

Однозонный климат-контроль — предел мечтаний для владельцев Лады. Но работает он славно. И хорошо, что обогрев лобового стекла вывели на отдельную кнопку.

Редкость для класса: изображение с камеры дополнено динамической разметкой.

Единственное, что в Ладе выдает классовую принадлежность, - это повсеместный жесткий пластик и экономия на некоторых мелочах. Но к эргономике вопросов нет.

В сравнении с системами Гранты и Калины развлекательный комплекс Весты заиграл новыми красками. Но логика меню по-прежнему хромает. А вот к навигации «СитиГид» вопросов нет.



А до чего хороши тормоза! И эффективность на уровне, и информативность привода. Kia тоже не отстает, да и Лада не промах — ведь сзади на машинах с мотором 1.8 теперь трудятся дисковые механизмы. Не могу сказать, что к «барабанам» были какие-то претензии, но контролировать замедление стало гораздо удобнее. У отечественных автомобилей сегодня это лучшая тормозная система.

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Плавность хода Весты на фоне некоторых отечественных моделей не эталонная. Но даже в хлам разбитый асфальт по дороге в Весьегонск Лада переваривает без изжоги. Весь спектр дорожных изъянов без следа растворяется в амортизаторах, оставляя после себя лишь легкое, почти музыкальное послевкусие. При этом машину нельзя назвать шумной, ведь особенно хорошо изолирована Веста именно от дорожных шумов. Аэродинамические шорохи ощущаются только на скоростях за 120 км/ч, а громче всех о себе заявляет мотор. Ну еще «сверчок», который поселился в совсем новом салоне.

Focus и cee’d тихи, ведь их салоны скроены не только из жесткого пластика. Двигатель Фокуса тоже голосит на высоких нотах, но его тембр приятен слуху. Дорожные шумы приглушены чуть хуже, чем в Ладе, однако общий шумовой фон заметно слабее. Чего не скажешь о Kia: «пескоструйка» солирует громко.

Можно ли на Сиде так же безоглядно нырять в пучину убитых дорог? До определенного момента — да, но, когда глубина ям становится неприличной, пробои всё чаще кричат о необходимости сбавить ход. Ford ­оказался терпимее, несмотря на 17‑дюймовые колеса.

Цена билета

Александр Виноградов: «Веста SW недешева, но прямых конкурентов у нее нет. Ларгус слишком утилитарен и даже груб, а универсалы С-класса заметно дороже».

Вот мы и добрались до места. Какой универсал проявил себя в дальней дороге лучше всех?

Претензии к тесному заднему ряду и проблемы с обзорностью не помешали Форду одержать уверенную победу. Он оказался самым дружелюбным в долгой поездке. Автомобиль наиболее дорогой в трио — цена почти полтора миллиона, но четверть этой суммы пришлась на многочисленные дорогие опции, которые никак не сказались на результате. Единственным серьезным преимуществом стал турбомотор, которого у соперников нет даже в теории. Но будь у нас Focus с 125‑сильным атмосферником, он тоже одержал бы победу, хотя и с меньшим отрывом.

Cee’d занял второе место. Добротный и красивый универсал. По адекватной цене: тестовый автомобиль стоит 1 100 000 рублей. При прочих равных он тысяч на пятьдесят дешевле Фокуса. Но если поведение на дороге для вас не последний звук, то выбор в пользу «корейца» не очевиден.

Лада — на третьем месте, с небольшим отставанием. Если учесть полуторакратную разницу в цене и то, что Веста SW сражалась с универсалами классом выше, это поражение сравнимо с победой.

КУДА НЕ ХОДЯТ ПОЕЗДА Если столичный житель или иностранец захочет узнать, что такое настоящая русская глубинка, ему необязательно ехать за Урал. Можно отправиться в Весьегонск, город ­ на отшибе Тверской области. Почти все дома тут деревянные, централизованного газоснабжения нет. Осенью и ранней весной дороги покрываются толстым слоем грязи от грунтовых обочин. Этот город на берегу Рыбинского водохранилища мал и очень небогат. Состояние дорог местами просто ужасное. Особенно на северной границе города, на выезде в Устюжну. Железнодорожного сообщения с Москвой и Петербургом нет уже пять лет. И местный аэродром, откуда выполнялись рейсы в Тверь и Череповец, давно заброшен. Но город не всегда был таким. В ХVI-XIX веках Весь Егонская (так тогда называлось это село) была крупным торговым центром, здесь торговали медом, пушниной, рыбой. К сожалению, в начале 40‑х годов ХХ века город был почти полностью затоплен при заполнении Рыбинского водохранилища. Вся нынешняя застройка появилась позже. Одно из немногочисленных напоминаний о жизни Весьегонска до прихода большой воды — руины Казанского собора на сáмом берегу.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

FORD FOCUS TURNIER KIA CEE’D SW ЛАДА ВЕСТА SW Снаряженная / полная масса 1515 / 1825 кг 1385 / н.д. кг 1280 / 1730 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,4 с 11,8 с 10,9 с Максимальная скорость 208 км/ч 190 км/ч 180 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 55 л АИ-92, АИ-95 / 53 л АИ-92, АИ-95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,0 / 4,9 / 6,7 л / 100 км 9,5 / 5,2 / 6,8 л / 100 км 10,6 / 6,3 / 7,8 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов P4 / 16 P4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 1499 см³ 1591 см³ 1774 см³ Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин 96 кВт / 130 л.с. при 6300 об/мин 90 кВт / 122 л.с. при 5900 об/мин Крутящий момент 240 Н·м при 1600–4000 об/мин 157 Н·м при 4850 об/мин 170 Н·м при 3900 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач А6 А6 М5 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,55 / 2,96 / 1,91 / 1,45 / 1,00 / 0,75 / 2,94 4,44 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44 3,73 / 2,09 / 1,39 / 1,10 / 0,89 / — / 3,54 Главная передача 3,01 3,80 4,20 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 215/50 R17 205/55 R16 195/55 R16

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) FORD FOCUS TURNIER 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 122 KIA CEE’D SW 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 180 ЛАДА ВЕСТА SW 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 350

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ