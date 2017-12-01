Смириться или рискнуть: как обгонять, когда не очень видно?

Каким бы опытным ни был водитель, но и он порой чувствует себя неуверенно на дороге. В какой ситуации? Хотя бы в той, что описана дальше.

По радио настойчиво сообщают о надвигающемся снегопаде, МЧС советует никуда не ехать сегодня, а вам просто необходимо сесть за руль автомобиля. Как вы поведете себя на дороге? Рассмотрим типичную ситуацию...

Начавшийся снегопад сократил видимость на дороге примерно до 400 м. Двигаясь по загородной трассе, вы нагоняете грузовик, который едет со скоростью примерно 40 км/ч. Встречная полоса на всем просматриваемом расстоянии свободна. На спидометре вашего автомобиля — 70 км/ч. Стоит ли обгонять грузовик на трассе при такой видимости? Из нескольких вариантов развития событий выбирайте, по вашему мнению, оптимальный и голосуйте за него. Детали, как обычно, разберем на следующей странице.