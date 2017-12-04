Лебедка в багажнике

Переносные электрические лебедки позволят проехать там, куда раньше вы боялись сунуться. Ведь в багажнике у вас небольшой, но мощный «тягач».

Дороги есть не везде, и порой такие, что лучше бы их не было. Серьезные внедорожники есть далеко не у всех. И что делать, если ехать надо, а впереди вместо дороги снег, грязь или песок? Где-то аккуратно по краю, где-то с разгона, где-то подложили, где-то подкопали — и... не проехали. Машина плотно «сидит», а водитель вспоминает, где живет ближайший тракторист, или достает из багажника переносную лебедку.

Мы привыкли, что лебедка — атрибут специальных транспортных средств: квадроциклов, подготовленных внедорожников, армейских вездеходов. Переносную лебедку можно использовать на любом транспорте. Она применяется на снегоходах, квадроциклах, легковых автомобилях, кроссоверах, внедорожниках. Едет в багажнике, подключается, при необходимости, за пару минут.

В последнее время предложение переносных лебедок значительно возросло. «Помогли» ограничения на внесение изменений в конструкцию автомобиля. Установленная стационарная лебедка может вызвать массу вопросов у сотрудников ДПС. А ее легализация — процесс непростой и затратный. Переносная лебедка не вызовет никаких проблем с ГИБДД, да и жуликов не привлечет....

Что такое переносная лебедка? Обычная электролебедка установлена в специальное шасси, которое оборудовано ручками для транспортировки. Шасси крепится к буксирным проушинам автомобиля с помощью цепей или синтетического троса. Провода со специальными разъемами служат для подключения лебедки к аккумулятору. Управление — с помощью проводного или радиопульта.

Как выбрать переносную лебедку? Основной показатель — тяга. Традиционно для лебедок она исчисляется в фунтах. Тяговое усилие обычно присутствует в обозначении модели: число 4,5 или 4500 показывает, что тяга этой лебедки 4500 фунтов. Для пересчета в привычные нам килограммы нужно помнить, что 1 фунт = 0.4536 кг.

Следующий важный при выборе параметр — габариты и масса. Всегда хочется иметь лебедку помощнее, с запасом. Но готовы ли вы таскать почти пятьдесят килограммов железа?

И последнее, что часто интересует потребителей, — выбор троса. Сталь или синтетика? Короткий или длинный? Попробуем во всем этом разобраться.

Лебедки тягой 2000...2500 фунтов оптимальны для снегоходов и не самых тяжелых квадроциклов. Можно использовать с самыми легкими автомобилями, при условии, что засажен авто не слишком глубоко. При работе с автомобилем желательно использование блока усиления. Вес таких лебедок минимален — 10...12 кг.

Устройства с тягой 4000...4500 фунтов прекрасно подойдут для тяжелых снегоходов и квадроциклов, легковых автомобилей, легких внедорожников и кроссоверов. Использование блока позволит применить такие лебедки на кроссоверах среднего класса. Вес устройства — 17...25 кг.

Тяги в 6000...6500 фунтов достаточно для работы с легкими и средними кроссоверами, компактными внедорожниками. Для тяжелых кроссоверов и более габаритных внедорожников применяем блок усиления. Вес лебедки — 18...30 кг.

Ну и, наконец, лебедки с тягой 9000...9500 фунтов. Потянут почти всё, а уж с блоком.... Но и весят свыше 40 кг!

Трос для переносной лебедки предпочтителен синтетический. Он безопаснее в обращении и заметно легче. Легче и алюминиевый клюз для такого троса, что положительно сказывается на массе всей конструкции. Синтетический трос нетребователен к укладке на барабан. Правда, его нужно сушить после использования зимой и время от времени прополаскивать от песка.

Ограниченный запас троса на некоторых переносных лебедках обусловлен применением короткого барабана. Такие лебедки обычно полегче своих аналогов с длинным барабаном. А малая длина троса компенсируется приобретением специального троса-удлинителя.

Скользящее крепление лебедки к автомобилю на тросе удобней, чем вариант с креплением на цепях. К тому же цепи увеличивают вес комплекта.

Сделаем вывод: оптимальным вариантом по соотношению «тяга/вес/возможности» представляются 4000...6000-фунтовые переносные лебедки с синтетическим тросом. Они еще достаточно компактны и легки, но уже обладают серьезными тяговыми возможностями. Лебедки с меньшей тягой хороши для снегоходов и квадроциклов. А мощные, но тяжелые лебедки с тягой от 9000 фунтов нужны для тяжелых внедорожников.

Для лебедок с ограниченным запасом троса желательно приобрести стропу-удлинитель. Блок усиления вдвое увеличит тяговое усилие за счет двукратного снижения скорости смотки. Это простое, но полезное приспособление позволяет расширить применимость лебедки. Еще одно достоинство переносной лебедки — возможность установки назад. Для этого понадобится удлинитель провода питания.

Нужно понимать, что переносная лебедка — не панацея на все случаи жизни. Если вы собираетесь профессионально штурмовать бездорожье, то при подготовке своего внедорожника не забудьте установить стационарную лебедку с солидным запасом тяги. На такой можно проехать десятки и сотни метров по самым непролазным местам.

Если же вам нужно время от времени преодолевать сложные участки на легковом автомобиле, кроссовере или стандартном внедорожнике — переносная лебедка вам в помощь. Если вы все же сомневаетесь в возможностях переносной лебедки — посмотрите это видео.

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Счастливого пути!