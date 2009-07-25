Дотянуть до АЗС: сколько можно ехать «на лампочке»?

Если в автомобиле есть бортовой компьютер, он рассчитает запас хода с учетом текущего расхода топлива с достаточной точностью. Если на дисплее прочерки или ноль километров — заезжайте на ближайшую АЗС, чтобы не «попасть» на ремонт топливной системы и прочие неприятности. Если борткомпьютера в машине нет и о необходимости заправиться сигнализирует только контрольная лампа, следует вспомнить, что все автопроизводители закладывают примерно одинаковый резерв. Чтобы узнать точное значение, можно заглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Если таких данных нет, считайте, что в резерве остается около 10–15% объема бака. Это порядка 7–8 л топлива.
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В редких случаях лампа резерва топлива загорается, когда в баке больше 10 литров. Это, как правило, иномарки 90-х — 2000-х годов. Из современных автомобилей таким резервом отличаются Honda Accord, Nissan Teana, Toyota Camry. У Subaru Outback, Forester и Mazda CX-5 в запасе 12 литров. Тойотовские внедорожники Highlander и Tacoma обеспечены 14 литрами. Такой же резерв в Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler, Ford F-150 и Dodge RAM. Впрочем, у них и аппетит соответствующий. У малолитражек наоборот: запас в их баке может составить скромные 5 литров. Так или иначе, как правило, резерва хватает еще на 60–70 км пути. Зная средний расход топлива в определенном режиме движения и определив в навигаторе расстояние до подходящей АЗС, легко понять, дотянете вы до нее или нет. Возможно, стоит «плеснуть» в бак хотя бы 5 л топлива на ближайшей сомнительного вида заправке, и потом щедро разбавить до полного на сетевой АЗС. А если собираетесь в дальний путь и не уверены в наличии АЗС на маршруте, используйте дедовский рецепт — положите в багажник канистру с топливом и воронкой.Остаток топлива в баке у самых популярных в России автомобилей можно узнать здесь
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