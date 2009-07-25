Дотянуть до АЗС: сколько можно ехать «на лампочке»?

Зажглась лампочка низкого уровня топлива. Скорее всего, резерва хватит еще на 60–70 километров.

Если в автомобиле есть бортовой компьютер, он рассчитает запас хода с учетом текущего расхода топлива с достаточной точностью. Если на дисплее прочерки или ноль километров — заезжайте на ближайшую АЗС, чтобы не «попасть» на ремонт топливной системы и прочие неприятности. Если борткомпьютера в машине нет и о необходимости заправиться сигнализирует только контрольная лампа, следует вспомнить, что все автопроизводители закладывают примерно одинаковый резерв. Чтобы узнать точное значение, можно заглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Если таких данных нет, считайте, что в резерве остается около 10–15% объема бака. Это порядка 7–8 л топлива.

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