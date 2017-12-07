Сможете ли вы определить причину неисправности по ряду признаков, которые проявились во время движения автомобиля?

Как врачи не ставят диагноз по телефону, так и любой автомеханик не возьмется назвать причину неисправности без диагностики машины. И это правильно, ведь риск ошибиться слишком велик. Но симптомы некоторых неисправностей ни с чем не спутать. Рассмотрим одну из таких ситуаций.

Представьте, что вы за рулем автомобиля. При скорости выше 60 км/ч спереди начинает доноситься гул. При повороте налево он практически не меняется, а при повороте направо — усиливается. Разгон, торможение и движение накатом особого влияния на характер постороннего звука не имеют. Конечно, гул при движении машины могут создавать различные детали, но по его характеру с большой долей точности можно выйти на причину. Готовы предположить, в чем может быть проблема? Тогда выбирайте свой вариант ответа ниже, а правильный читайте на следующей странице.