Из «Лады седан» в «Голос 6»: интервью ЗР с Тимофеем Копыловым

Сегодня на Первом канале завершится очередной, шестой по счету сезон музыкального шоу «Голос». Казалось бы, что общего между ним и нашим порталом? Однако связующее звено все же есть!

Два года назад мы не могли не обратить внимание на лихо набирающий просмотры в YouTube клип, снятый группой «Рекорд Оркестр». Шуточная музыкальная композиция исполнялась, по признанию солиста группы Тимофея Копылова, чтобы «просто поржать», а посвящена была «семерке» Жигулей цвета «баклажан». Припоминаете? Впечатлившись успехом ролика, мы тогда нашли Тимофея и взяли у него интервью.

В этом сезоне музыкального проекта «Голос» 40-летний филолог, учитель немецкого языка, массажист и сварщик из Владимира отобрался в команду Леонида Агутина. А в прошлую пятницу достойно проявил себя в полуфинале, исполнив песню «Звон» Андрея Сапунова и пройдя дальше.

Финал проекта состоится сегодня вечером, в 21:30 мск. Мы желаем Тимофею победы и стать лучшим голосом страны — с нами, судя по комментариям в соцсетях, едины многие фанаты шоу.

Полный текст интервью, в котором Тимофей Копылов вспоминает о своих первых авто, принципах, которыми руководствуется при их выборе, и многом другом, доступен по ссылке.