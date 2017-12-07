«Письма счастья» не по адресу: самые анекдотичные штрафы

Принято считать, что современные аппараты и, в частности, комплексы автоматической фиксации правонарушений высокопроизводительны, точны и беспристрастны. Отчасти так и есть. Но и они порой дают сбой. Мы собрали наиболее показательные ошибки.

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Камер на наших дорогах с каждым днем становится все больше. К этому можно относиться по-разному, но такова данность. Декларируемая цель — благая: повышение безопасности дорожного движения и пропаганда неотвратимости наказания. Ведь с камерой договориться на месте, как это порой бывает с живым инспектором, не получится. И все нарушители, которые попадут в объектив, независимо от социального статуса, должности, знакомств и связей, будут привлечены к ответственности.

Со временем выросло и количество нарушений, которые камеры научились фиксировать. Помимо превышения скорости теперь это и движение по выделенным полосам, и нарушения разметки (к примеру, запрет движения для грузовиков дальше второй полосы на МКАДе), повороты не из того ряда, выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, движение по обочине и т.д. Вот только вместе с увеличившимся функционалом возросло и количество ошибок, которые стали допускать камеры, — водителям нередко приходят штрафы за правонарушения, которые они не совершали. Разработчики комплексов видеофиксации, конечно же, модернизируют аппаратные части и программное обеспечение устройств. И действительно: сообщений об ошибках и глюках в их работе стало поступать меньше. Но курьезы все же периодически случаются (чаще уже из-за ошибок при установке и настройке комплексов), и надуманные штрафы продолжают приходить.

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К примеру, буквально несколько месяцев назад тысячи автомобилистов в Москве получили штрафы за то, что якобы двигались по выделенной полосе на Нижегородской улице, тогда как этой полосы на том участке дороги, где установлена камера, не было. Конечно, в данном случае причина не в техническом сбое комплекса фотофиксации нарушений, а в банальной халатности дорожных служб. Но сути это не меняет. Ведь, казалось бы, перед отправкой постановления о привлечении к административной ответственности его обязан рассматривать и подписывать сотрудник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГИБДД. И именно для того, чтобы избежать возможных ошибок. Но на практике получается, что у оставшихся после всех сокращений в системе МВД инспекторов на это просто нет времени. И они еле успевают лишь проштамповать проходящий через них поток «писем счастья». А как еще объяснить случаи, когда штрафы приходят владельцу грузовика, а на фото в постановлении изображена легковушка? Или случаи, когда на фото в деле фигурирует автомобиль белого цвета, а штраф выписывают владельцу черного.

Чтобы доказать свою невиновность, автолюбителям приходится тратить дни и часы, простаивая в очередях. Многие считают, что свои нервы и время дороже, и просто оплачивают чужие штрафы. Может, на это и расчет?

Ниже в нашей галерее мы собрали самые распространенные и курьезные случаи ошибок, допущенные комплексами автоматической фиксации правонарушений.

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Фото: АГН «Москва» и из форума mapcam.info