Замена ступичного подшипника — видеоинструкция ЗР

В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает и показывает, как своими силами заменить задний ступичный подшипник на примере седана Лада Гранта.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

  • Как заменить передний ступичный подшипник на Ладе Гранте, смотрите здесь.
  • Как проявила себя Лада Гранта за 5 лет службы в парке ЗР, читайте в нашей публикации (по ссылке).
  • Как отремонтировать механическую коробку Гранты, если затруднено включение второй передачи, показано в одном из предыдущих выпусков «Техсреды».
  • Как сэкономить на обслуживании Гранты, читайте здесь.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Фото:
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Granta (10)

LADA 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Понравился моторчик  — казалось бы, всего 64 кВт, но автомобильчик не тупит. Хорошая подвеска, отличный клиренс. Большой багажник. Чинится в любом сарае.

Недостатки:

Все сделано по-советски в худшем смысле слова. Водительская дверь открывается только ключом. Лючок бензобака не запирается. Тормоза просыпаются, когда педаль уже вдавлена куда-то в пол. Коробка не желает переключаться «вниз». В салоне сквозняк из каких-то несуществующих, казалось бы, щелей. Перио...

Комментарий:

Если нужно недорогое средство для передвижения, которое не жалко где-то бросить или легонько поцарапать, то  — берите! Не боится колдобин, не приучено к роскоши… Но если хочется чего-то большего, то знайте: никакой тюнинг не поможет. Чумазый играть не может.

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые