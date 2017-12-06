- Как заменить передний ступичный подшипник на Ладе Гранте, смотрите здесь.
- Как проявила себя Лада Гранта за 5 лет службы в парке ЗР, читайте в нашей публикации (по ссылке).
- Как отремонтировать механическую коробку Гранты, если затруднено включение второй передачи, показано в одном из предыдущих выпусков «Техсреды».
- Как сэкономить на обслуживании Гранты, читайте здесь.
Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.
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