Возьмите наши деньги: как повысить шансы на получение автокредита?

Снижение ставок и завершение программ господдержки вызвало небывалый спрос на автокредиты. В этих условиях банки стали внимательнее оценивать риски потенциальных заемщиков, отказывая каждому второму. Рассказываем, как повысить свои шансы на получение кредита.

Банк не дает добро

Банки стали более избирательными в выборе клиентов, благо от желающих взять заем в последнее время нет отбоя. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество заявлений на кредиты в уходящем году увеличилось на 89%. В то же время число выданных кредитов выросло лишь на 8%, а объемы кредитования — на 29%. То есть банки стали выдавать больше новых кредитов, но в общей массе растет количество заявок, по которым потенциальные заемщики получили отказ. Так, с января по октябрь было одобрено лишь 34% заявлений на кредит, тогда как годом ранее эта доля составляла 57%. Как отмечается в исследовании ОКБ, все дело в увеличении спроса: люди стали охотнее брать кредиты. Причем, если еще год назад заемщики шли в один банк, то в этом году они стали активнее обращаться в разные кредитные организации, чтобы выбрать лучшее предложение с точки зрения ставки и суммы займа.

Доля одобренных кредитных заявок (данные ОКБ)

Виды кредитования 2017 2016 Кредиты наличными 33% 59% Ипотека 59% 50% Автокредиты 44% 51% Кредитные карты 31% 32% Всего 34% 57%

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Конечно, снижение доли одобренных кредитных заявок в большей степени касается необеспеченного кредитования. По выдаче ипотечных займов и автокредитов положительные решения принимаются чаще — в 59% и 44% случаев соответственно. Однако если на покупку недвижимости доля одобрений за год увеличилась на 9%, то по автокредитам она на 7% снизилась.

Как говорит начальник управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка Денис Алфёров, оба этих направления для банков являются залоговыми, поэтому кредитные организации занимают взвешенную позицию в одобрении заемщиков. Требования к ним в данных сегментах за последний год не ужесточались. При этом с каждым годом повышается качество кредитного анализа — по мере накопления кредитной истории у граждан. Что касается автокредитования, то снижение уровня одобрений не связано с ухудшением качества клиентов. Дело в том, что значительную долю в автокредитовании заняли более рискованные для банков подержанные машины, а в этом сегменте уровень одобрений существенно ниже и сопоставим с потребительскими кредитами.

«В кредитовании автомобилей с пробегом уровень риска напрямую зависит от возраста машины — чем она старше, тем выше потенциальный риск по кредиту, выдаваемому на ее приобретение. Соответственно, отказов по таким заявкам больше», — поясняет управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. Кроме того, по его словам, снижение уровня одобрений связано с введением программ, предлагающих автокредиты с нулевым первоначальным взносом, причем такая возможность появилась и по востребованной госпрограмме субсидирования процентных ставок. А вероятность получить одобрение по кредитной заявке с наличием первоначального взноса, как известно, существенно выше, нежели при его отсутствии.

Плохой хороший заемщик

Таким образом, снижение уровня одобрений в автокредитовании обусловлено внешними факторами и с требованиями банков к потенциальным заемщикам никак не связано. По данным ОКБ, они сохраняются на уровне прошлого года, по крайней мере речь об их ужесточении точно не идет. Напротив, некоторые кредитные организации на фоне восстановления рынка улучшают условия для клиентов, например, сокращая время принятия решения, расширяя возрастной ценз, отказываясь от первоначального взноса и необходимости оформлять каско.

Снижение доли одобрений в автокредитовании вовсе не говорит о том, что «хорошие» клиенты закончились. Подтверждением тому служит растущая доля кредитных продаж на авторынке, которая уже вернулась на докризисный уровень и сегодня превышает 50%. «Контингент „правильных“ заемщиков не исчерпан. К нам продолжают идти качественные заемщики, которые принимают взвешенные решения и дисциплинированно выполняют их», — утверждает директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова.

Согласно исследованию ОКБ, чаще всего (в 48% случаев) банки отклоняют заявки на займ по причине несоответствия заемщика политике кредитора. Эта формулировка определена в законодательстве, но на самом деле является довольно размытой. Причиной отказа по этому пункту может стать, например, отсутствие необходимого водительского стажа или ограничения по возрасту заемщиков. При этом различные банки имеют разный аппетит к риску, и клиенты, приемлемые для одного кредитора, будут «плохими» для другого.

Пять причин сказать «нет»

По словам Андрея Спивакова, причин может быть множество и они варьируются в зависимости от банка кредитора: начиная от требования по наличию кредитной истории как таковой (для отдельных типов программ либо сумм кредитов) и заканчивая обязательными подтверждениями занятости потенциального заемщика по предоставленным телефонам.

Причины отказа по автокредитам (данные ОКБ)

Кредитная политика банка/МФО 48% Плохая кредитная история 22,2% Избыточная кредитная нагрузка 7,6% Несоответствие данных в заявке 5% Другое (отказ клиента от кредита и т.д.) 17,2%

«Зачастую банки сталкиваются с ситуациями, когда клиент утверждает, что его доход составляет определенную сумму, при этом средняя заработная плата по аналогичной профессии по региону в разы ниже, либо может быть совокупность факторов — молодой клиент, занимающий высокую позицию в небольшой компании с крайне высоким доходом и минимальным первоначальным взносом. Крайний момент — это платежеспособность. Автомобиль, конечно, не роскошь, а средство передвижения, но все же это достаточно крупная покупка, которая зачастую бывает эмоциональной, соответственно, и уровень отказов по таким заявкам выше, например, в сравнении с ипотечными кредитами, где решение со стороны потенциального клиента является максимально обдуманным», — рассказывает Андрей Спиваков.

Плохая кредитная история стала причиной для 22% отказов в выдаче автокредита, еще около 8% потенциальных заемщиков не получили одобрение банка из-за избыточной кредитной нагрузки. В 5% случаев кредиторы выявили несоответствие данных заемщика с данными, которыми они располагали. Оставшиеся 17% отказов приходятся на другие причины, среди которых, например, отказ самих заемщиков от кредита из-за слишком высокой ставки, маленькой суммы или наличия более выгодного предложения от другого кредитора. Стоит отметить, что по сравнению с другими видами кредитования банки чаще всего отказывают в выдаче автокредита по причине избыточной кредитной нагрузки и несоответствия данных заявителя.

«Дело в том, что средний платеж по автокредиту довольно высокий по сравнению, например, с кредитом наличными. По данным ОКБ, ежемесячный платеж по кредиту наличными в 2017 году составлял 7900 рублей, а по автокредиту — 21 тыс. рублей. При этом к покупке автомобиля в кредит люди обычно не готовятся так заранее, как к ипотеке, и часто имеют другие открытые кредиты. Соответственно, в этом сегменте банки более пристально оценивают финансовые возможности своих клиентов и чаще отказывают по причине высокой кредитной нагрузки. Что касается несоответствия данных заявителя, то не секрет, что сегмент автокредитования является довольно популярным среди кредитных мошенников из-за высокого среднего чека. Поэтому банки, которые работают с этим видом кредитов, более тщательно проверяют заявителей», — комментирует заместитель генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников.

Как увеличить шансы на получение автокредита?

Советы универсальны для любого сегмента кредитования:

Прежде всего, нужна хорошая кредитная история — отсутствие текущих просрочек по открытым кредитам, а также исторических просрочек по закрытым кредитам сроком более 90 дней.

Второе условие — невысокая кредитная нагрузка, то есть с учетом платежей по новому кредиту заемщик должен ежемесячно отдавать банкам не более 30–40% от своего ежемесячного дохода.

Наконец, для одобрения заявки на автокредит требуется официальный подтвержденный доход.

По словам Натальи Русовой, существенно повышает шансы на получение автокредита наличие существенного первоначального взноса, и чем он больше, тем выше вероятность получить кредит и привлекательную процентную ставку. А Андрей Спиваков отмечает, что банки максимально лояльно относятся к тем клиентам, которые приняли обдуманное решение о покупке автомобиля и в меньшей степени подвержены риску оппортунистического поведения. Поэтому для потенциального заемщика очень важно понимание того, что кредит придется погашать определенное количество времени, и не выбирать автомобиль, стоимость которого будет находится на пределе его финансовых возможностей, поскольку в будущем у него появятся не только финансовые обязательства по кредиту, но и дополнительные расходы на обслуживание машины.

Между тем, несмотря на снижение уровня одобрений кредитных заявок, выдача автокредитов продолжает расти. Только в третьем квартале 2017 года с помощью заемных средств было куплено 202,6 тыс. автомобилей, что стало самым высоким квартальным показателем с начала 2015 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 30%, гласят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Объемы автокредитования в отчетный период составили 137,8 млрд рублей, что на 37% больше показателя годичной давности. В результате доля автомобилей, купленных в кредит, впервые с 2014 года превысила 50% от общих продаж и достигла 53%.

Рост рынка автокредитования во многом объясняется снижением ставок банками вслед за снижением стоимости привлечения денежных средств на рынке. Напомним, за последние полгода Центробанк трижды понижал ключевую ставку — с 9,25 до 8,25% на сегодняшний день. В Русфинанс Банке ожидают от ЦБ дальнейшего снижения этого показателя до уровня 7–7,5% в будущем году, что положительно скажется на стоимости фондирования и кредитования. В ВТБ, в свою очередь, прогнозируют, что ставки по кредитам снизятся примерно на 1% по отношению к текущему уровню.

Субсидии отменяются

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Всплеску спроса на автокредиты в третьем квартале также способствовал запуск новых адресных программ «Первый...» и «Семейный автомобиль», в рамках которых начинающие водители и многодетные семьи при покупке новой машины российского производства в кредит могли получить на него 10-процентную скидку. Напомним, они действовали с июля по октябрь, поскольку в связи с высоким спросом их бюджет закончился вдвое быстрее, чем ожидалось. Причем далеко не все участники этих программ, получившие одобрение банков, смогли воспользоваться скидкой от государства. В 2017 году на обе программы было выделено из бюджета 3,75 млрд рублей, и уже к концу октября по ним было продано более 63 тыс. автомобилей. В структуре продаж банка ВТБ программы «Первый...» и «Семейный автомобиль» обеспечивали 40% в кредитовании новых машин и более 50% — в рамках всей госпрограммы. В Русфинанс Банке с использованием дополнительных программ в период их действия выдавалась примерно половина льготных автокредитов, а их доля в общем объеме кредитных продаж превышала 25%.

«Участники рынка не предполагали такой востребованности программ „Первый…“ и „Семейный автомобиль“, объемы продаж с их использованием росли настолько стремительными темпами, что в какой-то момент стало понятно: выделенного бюджета до конца года не хватит. Когда было объявлено об их досрочном закрытии, мы сами стали свидетелями того, как ежедневные продажи били все возможные рекорды последние три дня действия программ. К сожалению, не все желающие воспользовались льготными условиями, но таковы реалии любых маркетинговых мероприятий. Как и всегда, после прекращения действия очень интересных условий, на рынке происходит спад. Тем не менее от декабря мы ждем активности, которую всегда наблюдаем в конце года», — говорит Наталья Русова.

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Уже известно, что обе программы «Первый...» и «Семейный автомобиль» будут возобновлены в начале 2018 года. Однако на них планируется выделить около 1,5 млрд рублей, что позволит реализовать всего 55 тыс. автомобилей. Максимально допустимая стоимость моделей, доступных по этим программам, будет символически увеличена с 1,45 млн до 1,5 млн рублей. Размер скидки останется прежним — 10% от цены машины, а вот субсидировать процентную ставку по автокредиту государство больше не будет, что в Минпромторге объясняют снижением банковских ставок до докризисных значений начала 2014 года. При этом максимальная ставка кредитного договора, подпадающего под условия госпрограмм, определена на уровне 17% (ранее — 11,3%).

По мнению Андрея Спивакова, основным фактором развития рынка автокредитования в 2018 году будет объем и формат господдержки. Конечно же, при условии ее существенного сокращения доля автомобилей, приобретаемых в кредит, несколько снизится, но это не будет драматичное падение, поскольку практически каждый автомобильный бренд в России имеет свои специальные кредитные программы, реализуемые банками совместно с производителями.

«В период кризиса на автомобильном рынке сложился значительный отложенный спрос. Несмотря на то, что срок владения автомобилем увеличивается, наступило время смены машин, купленных в 2011–2013 годах, значительная часть которых была приобретена в кредит. Учитывая, что текущий уровень ставок сопоставим или даже ниже, чем в 2011–2013 годах, большинство клиентов прибегает к опробованному инструменту приобретения нового автомобиля — кредиту. В связи с этим мы ожидаем рост рынка в 2018 году», — резюмирует Наталья Русова.

Фото: Денис Абрамов/ТАСС и depositphotos.com