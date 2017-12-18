Надо ли пользоваться ручником зимой? А можно ли?

Во времена Москвичей, Жигулей и Волг большинство водителей помнили совет более опытных коллег: ни в коем случае не ставить машину на ручник зимой! С тех пор прошло много лет, но легенда жива.

Ни в коем случае не ставить машину на ручник зимой! Почему? Чтобы колодки не примерзли к тормозному барабану. Мало того, ручником вообще старались не пользоваться: «чтобы не изнашивался». Всегда оставляли автомобиль «на передаче». И действительно: раньше примерзший ручник мог и вправду надолго отсрочить поездку. Каким образом? Дело в том, что материал тормозных колодок отечественного производства был весьма гигроскопичен. Зимой снег, попавший внутрь барабанного тормозного механизма, таял, пропитывал материал колодок и замерзал на стоянке. В итоге очередной автовладелец вынужден был поливать барабаны горячей водой из чайника, чтобы растопить лед.

Материалы по теме «Тормознутая» викторина: от колодок до усилителей

Заметьте, речь именно о тормозах барабанного типа. Такие и сегодня устанавливают на заднюю ось некоторых не очень дорогих легковых автомобилей. С дисковыми тормозами, которые были установлены на переднюю ось, проблем не возникало. Да, конечно, вы скажете, что передние дисковые тормоза мы оставляем на парковке с не прижатыми к дискам колодками. Ведь привод ручного тормоза воздействует только на механизмы задних колес. И будете правы. В принципе, передние дисковые механизмы могут покрыться корочкой льда во время стоянки под ледяным дождем, и тогда первое торможение добавит вам седых волос. Но не более того. Такого, что колеса примерзали и не проворачивались вовсе во время первого старта, не было. Иными словами, при стоянке на ручнике прихватывало только задние барабанные тормозные механизмы. Я тоже всегда помнил этот совет и автомобили отечественного производства никогда не ставил зимой на ручник. Но с появлением в хозяйстве иномарок решил попробовать. И, о чудо, ни разу не сталкивался с примерзанием даже барабанных тормозных механизмов. Проверено на довольно пожилых автомобилях марки Volkswagen и нескольких моделях, которые базируются на распространенной платформе B0 от альянса Renault-Nissan — никаких проблем. Ну а если привод стояночного тормоза сжимает колодки дискового тормоза, то и подавно. К таким относятся, например, популярные у нас Kia Rio и Hyundai Solaris.

Еще бывает конструкция, при которой маленькие стояночные тормозные механизмы барабанного типа встроены в основной дисковый тормоз. Применяется подобная схема на автомобилях разного класса: от Nissan Teana прошлого поколения до Chevrolet Lacetti. Подобной схеме также несвойственно примерзание.

В моей практике был лишь один подобный случай, когда колодки, затянутые ручником, во время длительной стоянки немного приржавели к тормозному диску, и машина тронулась с легким щелчком. Да и то случилось это летом.

Конечно, вышесказанное не означает, что все современные автомобили избавлены от этого явления на 100%. К примеру, во время проведения одного из наших тестов, когда мы испытывали комплекты цепей для колес и от души поездили по глубокой снежной целине, примерзли тормоза Дастера. Случилось это наутро после длительной ночной стоянки. Поэтому чтобы предотвратить возможное примерзание ручного тормоза, советуем следующее. Нежелательно затягивать ручник, если вы проехали по глубокому снегу или серьезно промочили тормозные колодки во время преодоления глубокой лужи, а после, не просушив их, сразу припарковались в холодное время года.

Ну а во всех других случаях ручником нужно пользоваться хотя бы для того, чтобы тормозной механизм не ржавел. К тому же стояночный тормоз может сыграть роль аварийного при выходе из строя основной тормозной системы, и поэтому важно, чтобы у вас был навык, развита моторика пользования ручным тормозом.

Условия, при которых стояночным тормозом нужно пользоваться: