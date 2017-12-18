Надо ли пользоваться ручником зимой? А можно ли?

Ни в коем случае не ставить машину на ручник зимой! Почему? Чтобы колодки не примерзли к тормозному барабану. Мало того, ручником вообще старались не пользоваться: «чтобы не изнашивался». Всегда оставляли автомобиль «на передаче». И действительно: раньше примерзший ручник мог и вправду надолго отсрочить поездку. Каким образом? Дело в том, что материал тормозных колодок отечественного производства был весьма гигроскопичен. Зимой снег, попавший внутрь барабанного тормозного механизма, таял, пропитывал материал колодок и замерзал на стоянке. В итоге очередной автовладелец вынужден был поливать барабаны горячей водой из чайника, чтобы растопить лед.
Еще бывает конструкция, при которой маленькие стояночные тормозные механизмы барабанного типа встроены в основной дисковый тормоз. Применяется подобная схема на автомобилях разного класса: от Nissan Teana прошлого поколения до Chevrolet Lacetti. Подобной схеме также несвойственно примерзание.
В моей практике был лишь один подобный случай, когда колодки, затянутые ручником, во время длительной стоянки немного приржавели к тормозному диску, и машина тронулась с легким щелчком. Да и то случилось это летом.
Ну а во всех других случаях ручником нужно пользоваться хотя бы для того, чтобы тормозной механизм не ржавел. К тому же стояночный тормоз может сыграть роль аварийного при выходе из строя основной тормозной системы, и поэтому важно, чтобы у вас был навык, развита моторика пользования ручным тормозом.
Условия, при которых стояночным тормозом нужно пользоваться:
- При стоянке на уклоне в условиях гололеда, если речь идет о моноприводной машине. Ведь тормозного усилия на одних только ведущих колесах может оказаться недостаточно, и машина сползет вниз. Например, на автомобилях с передним приводом, когда выключенный двигатель через трансмиссию удерживает передние колеса от проворачивания, ручник воздействует на задние колеса. Получаем «тормоз 4х4». Но и заднеприводному автомобилю пользование стояночным тормозом в таких условиях необходимо. Дело в том, что стояночный тормоз предотвратит работу свободного дифференциала. Без ручника, только «на передаче» достаточно одному заднему колесу оказаться на льду, и вся машина поползет под уклон.
- На автомобилях с автоматической коробкой передач при парковке на больших уклонах. В этом случае фиксатор трансмиссии испытывает очень большие нагрузки, что может вызвать его поломку или как минимум очень тугое выключение режима «Р».
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