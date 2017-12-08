Skoda за миллион: «пустая» Octavia или нафаршированный Rapid?

Приобрести за миллион богато оснащенную малолитражку или автомобиль более высокого класса в простенькой комплектации? Это вечный вопрос. Разберемся еще раз на примере лифтбеков Skoda Rapid и Skoda Octavia.

Управляется Skoda Rapid здорово, но плавность хода оставляет желать лучшего.

На ходу Skoda Octavia воспринимается дорогим, породистым автомобилем.



Продажи и рейтинги

Оба шкодовских лифтбека у нас сверхпопулярны — по итогам первых трех кварталов 2017 года они входят в двадцатку самых продаваемых машин российского рынка. Рапидов реализовано 21 605 экземпляров (+13% по отношению к прошлому году и 13-е место в рейтинге), Октавий — 16 565 (+2%, 20-е место в рейтинге). Прирост можно объяснить не только растущим рынком и умеренными ценами на эти модели, но и проведенным в начале года рестайлингом. Что тот, что другой лифтбеки выпускаются в нашей стране. Rapid делают в Калуге, Октавию — в Нижнем Новгороде. Кстати, Октавию можно приобрести также в кузове универсал, но такую версию мы в наш обзор не включили по причине ее дороговизны — минимум 1 222 000 рублей, что на четверть дороже базовой машины. Такая разница объясняется просто — версию Combi импортируют, из-за дороговизны на наших дорогах она практически не встречается.

В жизни интерьер Рапида не такой привлекательный, как на картинке.

Интерьер базовой версии совсем уж нищебродским не назовешь — его бедность выдает разве что отсутствие кнопок на руле.



Двигатель и трансмиссия

Для Рапида предлагается несколько вариантов двигателей. Базовый 1,6-литровый атмосферник развивает 90 л.с. и предлагается исключительно в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Такой тандем наделяет машину вполне сносным темпераментом. Так, на разгон до сотни ей требуется 11 секунд — не самый плохой показатель. С тем же мотором, форсированным до 110 «лошадей», Rapid проделывает это упражнение за 9,8 секунды. Такую разницу среднестатистический водитель вряд ли сможет уловить. Так что единственной причиной выбора более мощной версии может быть отказ от механики в пользу классического 6-ступенчатого автомата. 90-сильной версии с автоматом не предлагается. АКП отличается неплохой скорострельностью и высокой плавностью переключений. На разгон 0–100 км/ч Рапиду с автоматом требуется 11,3 секунды.

В ходе весеннего рестайлинга Rapid получил светодиодные задние фонари.

Головная оптика после рестайлинга «раздвоилась». Выглядит это хозяйство, скажем так, спорно.



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Кроме того меньше чем за миллион можно купить и Rapid с 1,4-литровым турбомотором и 7-ступенчатым роботом DSG с двумя сухими сцеплениями. Такая модификация подойдет тем, кто ценит выше всего динамику разгона. 125 «лошадей» и 200 Нм крутящего момента свое дело знают — разгон до 100 км/ч у такого Рапида занимает 9 секунд. При этом расход топлива в городе составляет 7,1 л/100 км, в то время как модификация с атмосферным мотором расходует в тех же условиях в среднем 8,2 л/100 км. Казалось бы, сплошные преимущества. Вот только россияне эту версию не особо жалуют: не хотят связываться с коробкой DSG, чья надежность вызывает у многих сомнения.

Самая доступная Октавия оснащена 1,6-литровым 110-сильным атмосферником. Естественно, такая машина уступает Рапиду с аналогичным силовым агрегатом в динамике разгона, хотя бы потому что снаряженная масса Октавии чуть больше. С механикой она разгоняется до сотни за 10,6 секунды, а с автоматом — за 12. Не самый выдающийся показатель. От машины такого класса ждешь большего.

Комплектации и цены

За Октавию с механикой нужно выложить минимум 964 000 рублей (версия с автоматом стоит от 1 027 000 рублей). За эти деньги вы получаете лифтбек в весьма и весьма скромной комплектации: АБС, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, магнитола с 6,5-дюймовым экраном, маршрутный компьютер, электропакет, центральный замок, обогрев зеркал и форсунок омывателя. Чтобы «освоить» оставшиеся с миллиона 36 тысяч, имеет смысл весьма осторожно орудовать в конфигураторе. Вот ряд рекомендуемых опций: обогрев передних сидений (11 000 руб.), боковые занавески и подушки безопасности (35 100 руб.), система курсовой устойчивости (27 600 руб.) и защита двигателя снизу (8900 руб.).

Если бы не задний «дворник», Октавию можно было бы принять за седан — подъемную пятую дверь чехи ловко замаскировали.

588 литров — таков объем багажника Октавии. А если сложить спинки заднего дивана, вместительность вырастет до 1718 л. Мини-фургон! У Рапида: 530 и 1470 л соответственно.

Зато в случае с Рапидом при имеющемся миллионе пространство для маневра куда больше. Начальные комплектации Entry, Active и Ambition сразу отметаем — берем Style. С 90-сильным мотором Skoda Rapid в таком исполнении стоит 830 000, со 110-сильным — 888 000 рублей (с автоматом — 933 000 руб.), со 125-сильным турбодвигателем 1.4 — 973 000 рублей. В оснащение входят АБС, фронтальные и боковые подушки безопасности, система курсовой устойчивости, климат-контроль, аудиосистема, мультифункциональный руль, электропакет, маршрутный компьютер, самозатемняющееся салонное зеркало, обогрев сидений, зеркал и форсунок омывателя, круиз-контроль, легкосплавные колесные диски, противотуманные фары с функцией освещения поворотов и даже зонт под сиденьем переднего пассажира.

Из интересных опций стоит отметить электрообогрев лобового стекла (за дополнительные 10 000 руб.), тонировка задних стекол (4700 руб.), защита двигателя снизу (6300 руб.), задний стеклоочиститель (3000 руб.), два дополнительных USB-разъема (2200 руб.). Можно даже взять стильную двухцветную окраску кузова и все равно не выйти за рамки оговоренного бюджета.

В комплектацию богатых версий Рапида входят зонтики, уложенные в ящик под передними сиденьями. Это один из элементов шкодовской философии Simply Clever.

Передвижная планка на липучках позволяет выделить отдельную площадку в багажном отсеке.



На чем остановиться?

Выбор не так уж и прост. Rapid — вариант заманчивый. За миллион можно взять нафаршированную машину, на которой можно ездить и радоваться многочисленным опциям. Да и помимо оснащения здесь есть что похвалить: отточенную управляемость, просторный задний ряд и багажник. И тем не менее есть ряд моментов, которые не скрыть никакими опциями и которые будут докучать вам ежечасно. Во-первых, жестковатая подвеска. Во-вторых, у Рапида на фоне Октавии скромная шумоизоляция. Наконец, даже при полном фарше салон Рапида не выглядит богатым: пластик жесткий, дверные панели тоненькие.

России Skoda Rapid предлагается только с кузовом лифтбек. Популярная в Европе версия Spaceback (фото внизу) у нас недоступна.

Садишься в Октавию — и совсем другое впечатление! Да, у нее не будет многих приятных опций, но фундаментально это более основательный и благородный автомобиль. Отделка — качественнее. Посадка за рулем — удобнее. Да и на втором ряду места поболее будет, не говоря уж о поистине бездонном багажнике. В движении Octavia тоже предпочтительнее. Ее плавность хода выше, равно как и уровень шумо- и виброизоляции. Это машина другой, более продвинутой формации. Так что выбирая из двух лифтбеков, я бы предпочел Октавию.