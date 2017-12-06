Дилер АВТОВАЗа Lada Deutchland решил показать универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross на выставке тюнинга в Эссене. Выбор места довольно необычный, но в конце года в Германии проходит не так много крупных автомобильных мероприятий, на которые приходит большое количество публики.
Среднестатистический паркетник, коих на рынке полно, настоящее бездорожье не осилит. Съезжать на таком даже при наличии полного привода — всегда эксперимент. А если очень нужно? Тогда в помощь — специальные аксессуары, с которыми не страшно заехать в грязь или глубокий снег. Проверим их эффективность на популярном кроссовере Renault Kaptur. А заодно подскажем, как их смастерить самому.
Разработкой этой машины в Mitsubishi занялись задолго до поглощения альянсом Renault-Nissan. Но если вы думаете, что Eclipse Cross призван принять эстафету у морально устаревшего ASX, спешу сообщить: ничего подобного.
О корейской Крете и русско-французской Ладе Иксрей я писал не раз, сравнивая их в разных ситуациях. И вот дошло до того, что к концу осени мы соорудили трамплин высотой 22 см и удостоили этих двух конкурентов права первыми с него прыгнуть.
Новоиспеченный универсал Лада Веста SW мы решили столкнуть с последними могиканами гольф-класса — Kia cee’d и Ford Focus. Автомобили нишевые и недооцененные, как нам представляется.
Превращаем Renault Kaptur в настоящий внедорожник. Эксперимент ЗР
Среднестатистический паркетник, коих на рынке полно, настоящее бездорожье не осилит. Съезжать на таком даже при наличии полного привода — всегда эксперимент. А если очень нужно? Тогда в помощь — специальные аксессуары, с которыми не страшно заехать в грязь или глубокий снег. Проверим их эффективность на популярном кроссовере Renault Kaptur. А заодно подскажем, как их смастерить самому.
невозможность отключать кондиционер вручную на любых режимах. галогеновый свет. экорежим —туфта полная —машина не едет. задние барабанные тормоза .после мойки замерзли.если просушивать то опять мой машину.при обгонах —рулетка,шкода на 1.6 резвее без проблем обгоняет. нет указателя температуры н...
Комментарий:
2л. мкп пробег 6000км. при смене заводского масла после 4000км на 0w40 расход упал на 1 литр.спрашивается что они там заливают на заводе?
Читать комментарии (7)