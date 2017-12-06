Превращаем Renault Kaptur в настоящий внедорожник. Эксперимент ЗР

Среднестатистический паркетник, коих на рынке полно, настоящее бездорожье не осилит. Съезжать на таком даже при наличии полного привода — всегда эксперимент. А если очень нужно? Тогда в помощь — специальные аксессуары, с которыми не страшно заехать в грязь или глубокий снег. Проверим их эффективность на популярном кроссовере Renault Kaptur. А заодно подскажем, как их смастерить самому.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Есть и другие устройства, позволяющие улучшить проходимость автомобиля: традиционные цепи, сети или пластиковые браслеты.

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Renault Kaptur (7)

Renault 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

уже перечисленны

Недостатки:

невозможность отключать кондиционер вручную на любых режимах. галогеновый свет. экорежим  —туфта полная —машина не едет. задние барабанные тормоза .после мойки замерзли.если просушивать то опять мой машину.при обгонах —рулетка,шкода на 1.6 резвее без проблем обгоняет. нет указателя температуры н...

Комментарий:

2л. мкп пробег 6000км. при смене заводского масла после 4000км на 0w40 расход упал на 1 литр.спрашивается что они там заливают на заводе?

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