Думаете, такая проблема может коснуться исключительно неопытных водителей? Не только — морозы приходят неожиданно. Но есть ряд способов решить проблему.

Первый способ

— он же и самый простой. Раз бачок замерз — значит на дворе мороз, дороги относительно чистые, стеклоомыватель не требуется. Подумайте, может быть, вам что-то нужно в торговом центре с крытой (теплой) парковкой? Отгоните туда машину, и за пару часов, пока будете ходить по магазинам, лед в бачке и трубках стеклоомывателя растает, останется только вылить жидкость на стекло и залить морозостойкую незамерзайку, купленную в ТЦ.

Также машину можно отогнать на теплую мойку. Чтобы постояла подольше — не только помыть кузов-коврики, но и пропылесосить салон, убраться в багажнике. Конечно, придется потратиться, но на хорошее дело — чистоту. На автомойках, как правило, можно купить незамерзайку и сразу залить ее в бачок омывателя.

Если мороз несильный, а жидкости в бачке меньше половины, можно попытаться справиться со льдом качественной незамерзайкой, подогретой для верности на водяной бане. Замерзшие жиклеры надо прочистить иголкой, а подводящие к ним трубочки размять руками.

Не помогает? В отечественных машинах, некоторых старых и бюджетных иномарках (например, на платформе B0) бачки стеклоомывателя на виду, а не прячутся в крыльях или бамперах. Можно снять бачок, вынув насос и открутив пару гаек, и отнести его домой, чтобы отогреть. Потом поставить на место и залить нормальную незамерзайку.