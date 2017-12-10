Сигналки давно перестали быть чисто охранными системами, теперь они что-то большее. Как и современные мобильные телефоны уже не только для звонков. Из последних ноу-хау — прикрученный к сигналке модуль bluetooth. Выяснили, что он дает.

Давайте для начала определимся: чего мы вообще ждем от дополнительной противоугонки при установке ее на автомобиль? Правильно — тешим себя надеждой, что уж теперь-то вскрыть машину для хулиганов станет практически невозможно, а значит, и вещи целы, и за руль незваный гость не попадет.

Статистику того, как часто угоняются автомобили с дополнительной охраной, никто не ведет. Косвенно о подобных инцидентах можно судить по форумам автовладельцев и их постах в соцсетях. Сами производители, понятное дело, говорят, что практически в 100% случаев уезжают от хозяев машины без сигналок. Или с ними, но по причине халатности самих автовладельцев: злоумышленники получили доступ к ключу, дверь не была закрыта и т.д.

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Что же должно удержать угонщиков от соблазна? Главное, чем обладают современные охранные системы, — шифрованием стандарта AES 128, как, к примеру, у Scher-Khan Mobicar. Advanced Encryption Standard — симметричный алгоритм блочного шифрования, принятый правительством США за эталон. Его 128-битная версия используется в финансовом секторе, в оборонке, в IT-индустрии: даже при наличии современного оборудования подобрать верный пароль из всех вариантов задача не из простых. Вот почему чаще всего угоны в таких случаях возможны лишь после того, как злоумышленник завладеет ключом жертвы или пропишет дополнительный брелок в сигнализацию.

Меж тем сигналки уже давно ушли от чисто охранных систем, став чем-то большим. Как и современные мобильные телефоны уже не просто звонят. Скажем, в морозы и холод поможет автозапуск, GPS-модуль отслеживает местонахождение машины, датчик наклона позволит вовремя спохватиться, когда ваш автомобиль забирает эвакуатор (а может, это и не эвакуатор вовсе?), а система предупреждения об экстренном торможении (до сих пор такая была лишь на премиальных авто) просигнализирует об опасности едущих сзади и т.д. Эти и другие функции (всего в современных сигналках их насчитывается до семидесяти!) доступны и настраиваемы со смартфона или брелока. Но мобильники из-за всевозможных помех и особенностей покрытия сетей не всегда «видят» машину, а брелоки слишком громоздки, чтобы носиться с ними все время.

В первом поколении Scher-Khan Mobicar у брелока была внешняя антенна, которая, в отличие от внутренней, обеспечивала большую дальность действия на менее загруженной частоте 868 МГц — до 1000 м. В условиях города весьма недурно. Но когда автопроизводители предлагают и вовсе избавляться от ключей за счет системы бесключевого доступа и пуска двигателя (что, как нам удалось убедиться, не всегда безопасно), лишняя висюлька на связке представляется рудиментом.

Функция дополнительного иммобилайзера позволяет отказаться от ношения брелока — роль метки возьмет на себя смартфон.

Решение нашлось элегантное. А что если в качества в качестве брелока-метки будет выступать… смартфон владельца авто? Такая возможность появилась у более продвинутого Mobicar 2. Как это работает? У охранной системы появился модуль bluetooth (версия 4.1 с низким энергопотреблением и все тем же шифрованием AES 128). Дальность действия, конечно, ниже (до 100 м за счет Bluetooth Smart), но ниже и стоимость в отличие от GSM-решений. Управление и настройки здесь тоже со смартфона (как у топовых моделей), но поскольку передача данных происходит напрямую через «синий зуб», а не через сервер, контакт почти молниеносный.

Из приятных бонусов: при активации в настройках функции «иммобилайзер», автомобиль будет невозможно завести, если рядом нет смартфона. Даже если рядом будет обычный брелок. Еще один плюс — автоматическое снятие и постановка на охрану при приближении или удалении хозяина. Удобно, если руки заняты сумками и пакетами и воспользоваться брелоком или смартфоном затруднительно.

Некоторые дополнительные функции охранной системы Scher-Khan Mobicar 2.

Не обошлось, впрочем, и без проблем, с которыми разработчик борется на регулярной основе. Например, поначалу для работы фирменного приложения на Андроидах нужна была операционная система не ниже версии 6.0 — сигналка попросту отказывалась сопрягаться с более старыми мобильниками (а ведь таких устройств в обращении немало). Да и bluetooth как канал связи имеет небольшую дальность действия в городских условиях. Скажем, во время нашего теста Scher-Khan Universe 3 с GSM-модулем я выезжал из редакции на метро, запускал из вагона подземки двигатель припаркованного на перехватывающей парковке автомобиля и на выходе имел прогретый салон. Здесь такой фокус не пройдет.

С другой стороны, за рубежом от умных функций при использовании GSM приходилось отказываться — роуминг-то недешев! А тут, пусть и на недалекое расстояние, сигнал машине послать можно. Впрочем, самый важный функционал — тот же автозапуск зимой — можно реализовать по старинке, при помощи брелока.

. Несомненный плюс наличия в системе брелока — дальность его действия (до 1000 м). Смартфон с функцией bluetooth себе такого позволить не может.

Наконец, о цене вопроса. Само наличие bluetooth-модуля (а это дополнительные функции иммобилайзера, активной метки/свободные руки и защита от кражи ключа автомобиля) дополнительно оценено в 1500 рублей. Cтоит оно того? На мой взгляд, вполне. Для сравнения: если вместе с установкой Mobicar 2 обходится в 23 тыс. руб., то «старший брат» Universe 3 — во все 45 тысяч.

PS: Пишите в комментариях, установлена ли на вашем автомобиле дополнительная охранная система и какими ее функциями (помимо чисто охранных, разумеется) вы пользуетесь, а какие считаете баловством и излишеством.

Фото: «Мега-Ф»