Новый Audi A8: репортаж с заднего сиденья

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Audi А8 L 55 TFSI quattro
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Audi А8 L 50 TDI quattro
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Длина/ширина/высота/база 5302/1945/1488/3128 мм
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Объем багажника (VDA) 505 л
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Снаряженная масса
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1945 кг
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2000 кг
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Двигатель
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бензиновый, V6, 24 клапана, 2995 см³; 250 кВт/340 л.с. при 5000–6400 об/мин; 500 Н·м при 1370–4500 об/мин
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дизельный, V6, 24 клапана, 2967 см³; 210 кВт/286 л.с. при 3750–4000 об/мин; 600 Н·м при 1250–3250 об/мин
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Время разгона 0–100 км/ч
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5,7 с
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5,9 с
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Максимальная скорость 250 км/ч
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Топливо/запас топлива
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АИ-95/72 л
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ДТ/72 л
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Расход топлива: смешанный цикл
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7,5 л/100 км
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5,6 л/100 км
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Трансмиссия полный привод; A8
Законы жанра требуют, чтобы я рассказал, как машина разгоняется и прописывает повороты, какие двигатели ей больше подходят, есть ли смысл переплачивать за полный привод. Но когда речь заходит о представительских седанах, правила меняются: машину-то выбирает не водитель!
Мания величия
Вот почему знакомство с Audi A8 я начал с заднего сиденья. Раскладываю свое кресло максимально и сдвигаю правое переднее до предела вперед. Неплохо, но поспать в таком положении с полным комфортом не удастся. И задние подголовники почему-то регулируются вручную.
А еще, как оказалось, напрасно я надел парадные носки в надежде на красивую фотосессию: разрекламированного массажера ступней в моей машине не оказалось. Ну ладно, я не Ротшильд, мне в сиденье хватит семи программ массажа спины, вентиляции и обогрева.
Дорога вывела нас на серпантины в окрестностях Валенсии, и сидящий за рулем коллега притопил педаль. В первом же вираже мой смартфон совершил дальний полет с подлокотника под водительское сиденье. Последующее ускорение на коротком прямике отправило мне в лицо планшет управления системами комфорта, который я расслабленно держал в руках. Уволил бы такого «персональщика»!
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Обычно следами пальцев покрыта зона вокруг единственного сенсорного дисплея. У А8 захватанной будет вся панель. Впору включить в комплектацию микрофибру для ежечасного наведения красоты.
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Система кругового обзора умеет транслировать изображение с любого ракурса. Она же предупредит, если при маневрировании возникнет риск поцарапать колесный диск о бордюр.
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В арсенале климатической системы «восьмерки» есть ионизатор и ароматизатор. За включением обогрева руля надо лезть в дебри меню. Альтернатива — вывести его на программируемую клавишу, размещенную на правой спице руля.
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Матричными у Audi стали не только фары, но и потолочные светильники.
Перебравшись после короткого привала за руль, я и сам поехал быстрее обычного — «восьмерка» управляется достойно, даже подзуживает. Но есть в этом какое-то раздвоение «автомобильной личности»: не подходит Audi A8 для таких пируэтов. Не по способностям — по статусу. Меня сзади минут за двадцать укачало, а теперь, гляжу, и напарник мой изменился в лице. Определенно шефа нужно возить в ином ритме — неспешно, с достоинством.
Новый мир
На выбор мне предложили ключи от машин с 3-литровыми шестицилиндровыми моторами — бензиновым (340 л.с.) и дизельным (286 л.с.). Возможностей обоих хватает для мощных ускорений — как минимум в диапазоне до 120 км/ч (это предел разрешенного на дорогах Испании). Разгон до сотни — за 5,7 и 5,9 секунды соответственно. Лично я на двигатели большего объема даже не смотрел бы. Но то — я. А покупатели подобных машин зачастую не ломают голову, а заказывают «полный фарш».
Дизель — это, прежде всего, ломовая тяга. Однако его превосходство оказалось практически неощутимым. И характерный дизельный рокот на разгоне несколько истеричен. Впрочем, два неоспоримых преимущества у дизеля остаются: он расходует литров на пять меньше в тех же режимах езды, а для российского рынка его наверняка дефорсируют до налоговыгодных 249 л.с. (это уже стандартный ход немецкой «большой тройки»).
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Сзади может быть откидной подлокотник или стационарная консоль. Набор функций у них одинаковый, разница — в возможности посадить третьего человека.
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Сенсорные планшеты задних пассажиров готовы управлять всем, кроме ездовых настроек. На них можно вывести данные маршрутного компьютера или навигационную картинку.
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Внутренние дверные ручки сделаны под нижний хват — неудобно. Зато они «электронные» (как и внешние): замок открывается от самого легкого прикосновения. Если близко едет велосипедист, байкер или машина, умная электроника задержит срабатывание привода, намекая пассажиру на наличие помехи.
Автопилот третьего уровня, позволяющий убирать руки с руля, появится на А8 только в середине 2019 года. Система готова, но ждет изменений в законодательстве. Пока же машина умеет идти посередине полосы и самостоятельно корректировать скорость в соответствии с установленными дорожными знаками, границами населенных пунктов и предстоящими поворотами.
На передней панели — царство тачскринов. Классические клавиши и крутилки ушли отовсюду! Фары, интенсивность обдува из передних дефлекторов, аварийная сигнализация, климат-контроль — всё управляется через сенсорные панели. А кнопки на руле не тронули — дабы не уподобляться Мерседесу?
Новый стиль общения с автомобилем требует привыкания. Дисплеи и пиктограммы виртуальных клавиш не бликуют даже на ярком солнце, быстродействие на высоте, отклик четкий. Но, расслабленно положив руку на джойстик коробки передач, я не единожды случайно менял настройки климат-контроля. Порог чувствительности в зонах, не защищенных от непреднамеренного контакта, стоило бы сделать повыше. И, разумеется, очень интересно, как вся эта роскошь подружится с российской зимой? Претенденты на тестирование морозом уже подтягиваются — помимо Audi A8 это еще и Range Rover Velar.
Вверх и вниз
В роли VIP-пассажира я оказался обделен функцией массажа ног, а сидя в водительском сиденье, не смог всесторонне оценить уникальную опционную пневмоподвеску без классических стабилизаторов поперечной устойчивости, которая умеет адаптироваться к неровностям: все доступные для езды «восьмерки» оказались с обычной «пневматикой». И лишь на специально подготовленной площадке я смог немного проехать на А8 с продвинутой ходовой.
Для демонстрации ее возможностей немцы соорудили выступающий колодезный люк и огромного «лежачего полицейского» — вроде тех, что у нас часто делают из асфальта. Стереокамера на ветровом стекле сканирует дорогу и распознаёт ухаб. Подъезжая к нему, машина автоматически поднимает кузов на 50 мм, компенсируя предстоящее вертикальное перемещение, и подвеска отрабатывает неровность, практически не передавая колебания дальше: сидя за рулем, «волну» практически не ощущаешь.
У дорогих кроссоверов есть «посадочный» режим, в котором пневмоподвеска максимально опускается, облегчая доступ в салон. А у Audi A8 кузов, напротив, при открывании двери за секунду приподнимается на 40 мм. Приставленный к прототипу инженер увлеченно рассказывал мне, насколько удобнее стало садиться в машину. Я разницы не почувствовал, но из вежливости расстраивать инженера не стал. Люди постарше этот реверанс подвески наверняка поприветствуют.
В России Audi A8 появится в первом квартале следующего года (если в московском представительстве не пересмотрят план).
На первых порах обещают ввозить только бензиновые 340‑сильные машины. Позже подоспеют дизельная версия и топовые А8 с моторами V8 и W12.
Цены объявят позже, но довольно точный прогноз можно дать уже сейчас. BMW 740Li xDrive мощностью 326 л.с. отдают за 6,4 миллиона рублей, а 367‑сильный Mercedes-Benz S 450 4Matic — за 6,5 миллиона. Значит, где-то рядом окажется и бензиновый Audi A8 L TFSI quattro.
|Поздний дебют компенсировали оригинальными опциями
|Сенсорная революция требует привыкания и наличия тряпки под рукой
Фото: Кирилл Милешкин и Audi
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