Занос или встречка: школа опытных обочечников

Разбираем непростые дорожные ситуации, оказаться в которых может каждый. А как поступите вы, исходя из собственного опыта и водительских навыков?

Зимой, как бы ни усердствовали коммунальщики, очищая дорогу, проезжая часть все равно сужается из-за обилия снега.

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Представим такое развитие событий. Находясь за рулем легкового автомобиля (на схеме он желтого цвета), вы разъезжаетесь со встречным тягачом, везущим негабаритный груз. Вы заранее снизили скорость до той, которая кажется вам разумной в сложившихся условиях, и принимаете все правее и правее, пока правые колеса не окажутся на снегу. В 40 метрах за тягачом движется грузовик, а за ним — легковой автомобиль. Какие опасности могут подстерегать вас в такой ситуации и как бы вы действовали дальше?

Проголосуйте за оптимальный, на ваш взгляд, ответ, а все варианты развития событий мы разберем на следующей странице.