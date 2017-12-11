Шесть идей подарков автомобилисту на Новый год 2018

Приближается Новый год, а значит, мы снова начинаем задумываться над подарками друзьям и родственникам. Что подарить другу-автолюбителю? Конечно, что-то, связанное с машиной. Что-то, что было бы полезно и чем можно было бы регулярно пользоваться.

Специально для вас мы отобрали шесть идей подарков, которые гарантированно обрадуют любого автомобилиста. Обратите внимание, что по промокоду ZR18 вы получите скидку 10% на каждый из них.

Система контроля усталости Dunobil Insomnia

Наверное, каждому знакомо это состояние: дальняя дорога, однообразный пейзаж за окном, глаза слипаются, а ехать еще долго… Вряд ли есть нужда рассказывать, к чему может привести засыпание за рулем.

Система контроля усталости Dunobil Insomnia отслеживает усталость водителя, анализируя движения глаз и частоту моргания. Как только обнаруживаются признаки усталости или того, что водитель отвлекся от дороги, прибор немедленно издаст предупредительный сигнал. Это действительно полезный подарок, который может ни много ни мало спасти жизнь своему обладателю.

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Мобильный алкотестер Drinkmate

Бывает, что утром после вечеринки нужно куда-то ехать, но неясно, выветрились ли пары алкоголя окончательно. Миниатюрный алкотестер Drinkmate быстро и точно определит уровень алкоголя в крови, избавив своего владельца от возможного штрафа или потери прав.

Алкотестер может быть совместим с операционной системой IOS или Android. Он не требует батареек или подзарядки — для начала работы его просто нужно вставить в разъем Lightning (iPhone) или micro-USB (Android). В мобильном приложении вы можете выбрать любую страну, и на экране мгновенно отобразятся данные о разрешенной в ней норме алкоголя. Таким образом, где бы вы ни находились, Drinkmate даст объективную оценку трезвости своего владельца и всегда подскажет, нарушаете ли вы ПДД той страны, где находитесь в данный момент.

Заказать Drinkmate можно тут.

Автомобильный мультитул «Автоспасатель»

Это многофункциональное устройство, полезное и в повседневной жизни, и в критических ситуациях. «Автоспасатель» заведет двигатель при севшем аккумуляторе (пусковой ток до 400 А), послужит светильником, а также поможет выбраться из попавшего в аварию автомобиля.

Устройство оснащено складным ножом, которым вы можете разрезать заклинившие ремни безопасности, и молотком для стекол, которым можно разбить стекла автомобиля изнутри (а это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд).

Заказать «Автоспасатель» можно тут.

Компактное пусковое устройство «Автостарт»

Наверняка чуть ли не каждый автолюбитель хоть раз сталкивался с проблемой севшего аккумулятора, искал помощи, тратил время, силы и нервы. С «Автостартом» вы можете легко зарядить свое авто самостоятельно, и не только его — для мобильных устройств он тоже подходит.

Устройство очень компактно и поместится в любой сумке, а пользу принесет немалую — от одного заряда «Автостарта» можно завести не один, а несколько автомобилей подряд.

Заказать «Автостарт» можно тут.

Гибкая видеокамера «Видеомастер»

Если нужно найти вещь в ограниченном пространстве или причину какой-либо неполадки, поможет гибкий зонд с видеокамерой. Он позволит проверить трубы, заглянуть в двигатель или найти завалившиеся ключи. Диаметр зонда всего 9 мм.

«Видеомастер» существенно сэкономит средства своему владельцу, поскольку проблемы, решаемые при помощи эндоскопа, часто требуют значительных финансовых затрат.

Заказать «Видеомастер» можно тут.

Тепловизор для смартфона и планшета Seek Thermal Compact

Тепловизор поможет провести экспресс-диагностику автомобиля: с его помощью можно установить эффективность теплоизоляции салона и двигателя, обнаружить прогары выхлопной системы, сколы и трещины на стеклах, проверить работу воздуховодов, обогрева сидений и системы обогрева стекол и пассажиров.

Обычные тепловизоры стоят очень дорого, но в Seek Thermal Compact в качестве устройства для обработки и отображения данных используется смартфон, за счет чего стоимость удалось существенно снизить.

Заказать Seek Thermal Compact можно тут.

Выбрать правильный подарок — целое искусство, но мы надеемся, что данная подборка поможет вам определиться. Остановив свой выбор на одном из этих полезных устройств, вы точно не промахнетесь и порадуете своих близких!