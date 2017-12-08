Нужна ли наклейка «Ш», если почти все шипы повыпадали?

В последнее время в редакцию приходят подобные вопросы пачками, ведь с недавних пор все автовладельцы, которые ездят на шипованных шинах, обязаны наклеить на заднюю часть машины соответствующий знак с буквой Ш в треугольнике.

Для начала давайте разберемся, что же такое зимняя шипованная шина. В ГОСТ Р 54916–2012 «Шины пневматические ошипованные. Основные показатели качества» в разделе 3 содержатся определения:

п. 3.1 Зимняя шина — это пневматическая шина, рисунок протектора, протекторная резина или конструкция которой преимущественно предназначены для достижения в условиях снега лучших эксплуатационных свойств, чем у обычной (дорожной) шины в отношении ее способности начинать, сохранять или прекращать движение ТС;

— это пневматическая шина, рисунок протектора, протекторная резина или конструкция которой преимущественно предназначены для достижения в условиях снега лучших эксплуатационных свойств, чем у обычной (дорожной) шины в отношении ее способности начинать, сохранять или прекращать движение ТС; п. 3.2 Зимняя шина, подлежащая ошиповке — зимняя шина, на выступах рисунка протектора которой нанесена схема ошиповки или имеются отверстия под шипы противоскольжения, определенные изготовителем шины, и на которой нанесена обязательная надпись studable или studdet;

— зимняя шина, на выступах рисунка протектора которой нанесена схема ошиповки или имеются отверстия под шипы противоскольжения, определенные изготовителем шины, и на которой нанесена обязательная надпись studable или studdet; п. 3.3 Ошипованная шина — подлежащая ошиповке зимняя шина с установленными в выступах рисунка протектора шипами противоскольжения.

Исходя из вышеуказанного, следует, что даже если у вас повылетали в процессе эксплуатации практически все шипы из покрышки, то она от этого не перестает считаться зимней ошипованной (если, конечно, изначально подходила под эти определения). Следовательно, вы обязаны установить знак «Шипы» на задней части своего автомобиля, как того требуют действующие Правила.

Напомним, что при несоблюдении данного требования сотрудник ГИБДД вправе привлечь вас к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Наказание — предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС