А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Почему потеют стекла в салоне?

Зимой надо не лениться смахивать снег с машины и с обуви — и стекла, скорее всего, останутся прозрачными.

Запотевшие стекла — это не только неприятно. Это серьезно ограничивает видимость и может привести к аварии из-за того, что водитель не увидел другую машину или не смог вовремя сориентироваться в дорожной ситуации.

Одна из основных причин запотевания стекол — повышенная влажность в салоне. Она может возникнуть из-за того, что в снежную или дождливую погоду водитель и пассажиры садятся в салон в мокрой обуви и одежде. Кладут на коврики мокрые зонты. Влага может попадать и через печку от растаявшего снега у моторного отсека. Да и люди в салоне выдыхают вместе с воздухом пары воды, которая конденсируется на стеклах.

Как бороться с запотеванием стекол?

Зимой следует регулярно избавляться от воды, которая неизбежно скапливается на ковриках салона. Иначе стекла так и будут потеть. К тому же со временем под коврами образуется «болото». Это может привести к замыканию электропроводки или спровоцирует ржавчину на кузове.

Во-первых, нужно следить, чтобы на салонных ковриках не скапливалась вода. Поэтому стряхивайте снег с обуви, перед тем как сесть в салон. А если влага все же скопилась на ковриках, ее следует вылить. Сделать это, не пролив часть воды на обивку салона, проще, если у резиновых ковриков высокий борт. Помните об этом, покупая новые коврики для машины. Зимой лучше использовать именно резиновые ковры. Они, в отличие от ворсовых, лучше очищаются от воды, снега и грязи.

Также следует перед началом движения сметать снег, который скапливается на вентиляционной решетке, расположенной между ветровым стеклом и капотом. После того, как двигатель прогреется, этот снег растает и влага попадет прямиком в систему вентиляции, а оттуда в салон.

Можно использовать антизапотеватели, которые продают в любом автомагазине. Этот состав предотвращает конденсацию влаги на стеклах. Наносить его надо заранее на очищенную сухую внутреннюю поверхность стекла.

Что делать, если стекла уже запотели?

Откройте заслонку рециркуляции воздуха и включите кондиционер. Он сушит воздух, так что это самый эффективный и быстрый способ избавиться от запотевания.