Можно ли включать кондиционер зимой? Нужно!

Важный момент — порог опасной температуры для каждой марки/модели автомобиля может отличаться. Все зависит от рабочих характеристик и программы управления конкретной системы кондиционирования. На одних машинах компрессор не включится, когда за бортом холоднее +3 °C, а на других он будет работать и при небольшом минусе.
Так что нажать кнопку включения кондиционера можно при любой температуре за бортом. Это никоим образом не навредит компонентам системы и не приведет к значительному снижению их ресурса. Электроника всегда начеку. Ориентируясь на данные с датчиков температуры (в салоне и за бортом) и давления фреона, она не только обеспечит необходимую производительность системы, но и распознает потенциально опасные условия для работы кондиционера.
Кроме основной функции поддержания комфортной температуры в салоне кондиционер помогает бороться с запотеванием стекол, подсушивая воздух. Так что пользоваться кондиционером зимой не только можно, но и нужно.
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