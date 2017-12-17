Можно ли включать кондиционер зимой? Нужно!

Есть мнение, что включать кондиционер зимой, когда температура за бортом опускается ниже 0°C, вредно. Да и вообще зачем использовать кондиционер, если и без него холодно!

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Работа кондиционера основана на переходе хладагента (фреона), циркулирующего по системе, из газообразного состояния в жидкое, и наоборот. Изменения агрегатного состояния и обеспечивают поглощение и выделение большого количества тепла. В современных автомобильных кондиционерах, как правило, используется фреон марки R134a. При атмосферном давлении он закипает при —26°C. Но в системе кондиционирования фреон содержится под давлением, а значит температура его кипения выше и составляет примерно 0°C. Зимой часто бывает так, что фреону попросту недостаточно тепла от воздуха в салоне, чтобы превратиться в газ. В таких условиях система управления автоматически запрещает включение компрессора кондиционера или принудительно выключает его. При этом индикатор работы кондиционера на блоке управления в салоне автомобиля продолжит гореть.

Важный момент — порог опасной температуры для каждой марки/модели автомобиля может отличаться. Все зависит от рабочих характеристик и программы управления конкретной системы кондиционирования. На одних машинах компрессор не включится, когда за бортом холоднее +3 °C, а на других он будет работать и при небольшом минусе.

Так что нажать кнопку включения кондиционера можно при любой температуре за бортом. Это никоим образом не навредит компонентам системы и не приведет к значительному снижению их ресурса. Электроника всегда начеку. Ориентируясь на данные с датчиков температуры (в салоне и за бортом) и давления фреона, она не только обеспечит необходимую производительность системы, но и распознает потенциально опасные условия для работы кондиционера.

Кроме основной функции поддержания комфортной температуры в салоне кондиционер помогает бороться с запотеванием стекол, подсушивая воздух. Так что пользоваться кондиционером зимой не только можно, но и нужно.