Топливный фильтр: менять или и так сойдет?

Все ли автолюбители знают, как устроен топливный фильтр и где он установлен? И главное — как часто владелец автомобиля должен его менять?

Почему топливный фильтр нужно менять?

Автомобиль за свою жизнь потребляет несметное количество топлива. Если принять средний расход топлива за 10 л на сотню километров пробега, то только за гарантийный период, равный у большинства производителей 100 000 км, сквозь топливную систему автомобиля пройдет примерно 10 000 литров топлива. А теперь представим себе, сколько грязи может принести в систему питания такое количество топлива.

На какие автомобили устанавливают топливный фильтр?

Топливные фильтры устанавливают и на бензиновые автомобили, и на дизельные. Причем у последних требования к качеству фильтрации выше, чем у бензиновых. Вызвано это тем, что давление, под которым топливо впрыскивается в цилиндры дизеля, намного больше, чем аналогичный параметр у бензиновых собратьев. А большие давления требуют меньших зазоров в насосах и форсунках; при этом частицы, пропущенные фильтром, должны быть намного меньше величины зазора, чтобы не вызывать износа.

Как устроен топливный фильтр?

Фильтрация топлива на современных автомобилях — двухступенчатая. Перед бензонасосом отсевом загрязняющих частиц занимается мелкая капроновая приемная сетка. А затем окончательный отсев частиц размером свыше 10 мкм (для бензина) осуществляет фильтр тонкой очистки.

Топливный модуль Лады 4х4 состоит из сетчатого топливоприемника и бензонасоса.

Где установлен топливный фильтр?

Насчет места размещения фильтра тонкой очистки, мнения у автопроизводителей со временем изменились. Вначале все фильтры устанавливались под днищем автомобиля или в моторном отсеке и были легкодоступны для замены.

Топливный фильтр под днищем автомобиля с резьбовыми наконечниками.

Пластмассовый топливный фильтр подсоединяется к системе питания быстросъемными наконечниками.



Затем (все чаще) фильтр стали устанавливать в топливный модуль. Такое решение, конечно, более компактно и удобно для производителей нынешних «одноразовых» автомобилей. Но замена фильтра либо не предусмотрена вообще, а только в составе модуля, либо предполагает большой объем работ по демонтажу и полной разборке модуля. Причем топливный модуль у некоторых автомобилей нельзя снять, не демонтировав бак, а это еще более грандиозная работа.

Топливный модуль со встроенным фильтром.

После полной разборки модуля удается снять и заменить топливный фильтр.

Топливный фильтр для дизеля

До сих пор речь шла о бензиновых фильтрах. Дизельные топливные фильтры всегда устанавливают отдельно от топливного бака, потому что они, помимо более частой замены, нуждаются еще и в датчиках воды, пробке для слива воды и, зачастую, в системе подогрева.

Топливные фильтры для дизельных двигателей.

Что будет, если топливный фильтр засорился?

Выводит из строя фильтры, конечно же, грязь, попадающая в баки наших автомобилей вместе с топливом. Причем отнюдь не нефтеперерабатывающие заводы тому виной. Топливо может загрязняться при хранении и перекачке. А засорение топливного фильтра водитель почувствует по поведению автомобиля, причем сначала на тех режимах, где мгновенный расход топлива двигателем максимален. Это — режимы движения с большими скоростями и интенсивный разгон. При этом двигатель будет терять тягу, работать с перебоями, хотя на холостом ходу и «спокойных» режимах все будет выглядеть пристойно.

Как часто нужно менять топливный фильтр?

Периодичность регламентной замены фильтра, прежде всего, определяется заводом-изготовителем автомобиля. У одних производителей это 30 000 км, у других — 120 000 км пробега. Причем частые замены обычно рекомендуют производители, которые ставят фильтр вне топливного бака. Менять топливный фильтр раньше срока стоит только в том случае, если вы уверены, что в бак попали посторонние механические частицы или большое количество воды. В этом случае следует промыть и бак, и, возможно заменить бензонасос.

Топливным фильтрам дизельных двигателей наиболее трудно приходится зимой: ведь через фильтрующий материал должно проходить загустевшее топливо. Именно поэтому профилактическую замену фильтра на дизельном автомобиле лучше провести осенью. Вызвано это тем, что пропускная способность фильтра, уже сниженная засорением твердыми частицами, окажется недостаточной для пропуска холодного, загустевшего топлива.

Периодичность замены бензиновых фильтров некоторых производителей, тыс. км:

Volkswagen 30 (выносные фильтры)

Renault 120

Kia 60

Hyundai 60

Lada 30 (выносные фильтры), 120 (встроенные фильтры)

Несколько советов по замене топливного фильтра:

Заправляйтесь на проверенных, а еще лучше — брендовых заправках.

Старайтесь не заливать топливо в бак сразу после того, как на бензоколонке произошел слив топлива из автоцистерны, потому что в емкости топливо взбаламучено и попадание грязи более вероятно.

Не наливайте топливо в старые, ржавые канистры.

Меняйте топливные фильтры вовремя — тогда неисправность не застанет вас в дальней дороге.

Промывайте топливоприемную сеточку на входе в насос: тем самым вы продлите его срок службы.

Расскажите в комментариях, не сталкивались ли вы с проблемами, связанными с топливными фильтрами? Удачи на дорогах всем!