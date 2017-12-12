Глаз на спойлер натянуть: камера заднего вида своими руками!

Рассказываем, как самостоятельно установить видеокамеру на автомобиль и на что обращать внимание во время монтажа.

Как избежать косоглазия

Система помощи при парковке состоит из двух основных компонентов — видеокамеры (это своего рода глаза системы) и устройства с дисплеем, на который выводится изображение.

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У всех автомобильных видеокамер схожая конструкция: набор линз плюс светочувствительная матрица. Они выдают цветное изображение не очень высокого качества — из-за особенностей обработки видеосигнала разрешение обычно не превышает 0,3 Мп. Но этого вполне достаточно, чтобы распознать парковочный столбик или пешехода. Камеру лучше устанавливать повыше: и обзор шире, и загрязняется меньше.

Один из вариантов ее размещения на универсалах, хэтчбеках, кроссоверах, фургонах — накладка или плафон дополнительного стоп-сигнала. Для этого подойдет врезная камера на защелках или выносная на кронштейне. Отрегулировать «глаз» нужно так, чтобы­ в нижнюю часть изображения на экране по­падал крайний элемент вашего автомобиля — бампер, дверь задка или шар фаркопа.

Если нет желания возиться с установкой камеры, купите номерную рамку с уже встроенным «оком». Однако такой вариант подойдет лишь для автомобилей, на которых номер расположен высоко. Если регистрационный знак установлен на бампере, лучше отказаться от идеи — с полуметровой высоты воспринимать происходящее трудно, к тому же глазок постоянно будет слепнуть. Чтобы не столкнуться с «косоглазием», не следует устанавливать такую камеру на машины, где номер смещен от центра. Это, например, фургоны с распашными дверями и внедорожники с дверью, открывающейся вбок. Для многих автомобилей предлагают видеокамеры, совмещенные с плафоном подсветки номера. Их проще всего устанавливать, они эстетично выглядят, но при схожих характеристиках дороже остальных.

Компоненты видеосистемы

Радиомодуль — 1500 рублей
Радиомодуль — 1500 рублей

Зеркало со встроенным пятидюймовым монитором — 1500 рублей
Зеркало со встроенным пятидюймовым монитором — 1500 рублей

Видеокамера — около 2500 рублей
Видеокамера — около 2500 рублей

При подборе камеры стóит обратить внимание на стандарт видеосигнала — PAL или NTSC. У камеры и дисплея стандарты не должны различаться, иначе, как говорится, «кинá не будет».

Куда смотреть?

Камеру выбрали — переходим к принима­ющим устройствам, показывающим картинку с видеокамеры. Таковым может быть даже видеорегистратор, имеющий вторую (заднюю) камеру и выводящий изображение с неё на свой дисплей. Только разглядеть что-либо на столь маленьком экране очень трудно.

Другое дело, когда картинка выводится на мультимедийное устройство формата 2 DIN (штатное или установленное дополнительно). Оно обычно оборудовано дисплеем с диагональю шесть-семь дюймов и позволяет подключить камеру заднего вида. Остается обеспечить подачу сигнала на это устройство, а также сообщить ему, что задний ход включен.

Зеркало с экраном крепим на штатное, а приемник радиосигнала прячем под фонарем освещения салона.
Зеркало с экраном крепим на штатное, а приемник радиосигнала прячем под фонарем освещения салона.

Радиомодуль-передатчик разместили под обивкой двери.
Радиомодуль-передатчик разместили под обивкой двери.

Другой вариант установки камеры — за стеклом. Хороший обзор ей обеспечивает длинный дворник (400 мм, длиннее штатного), а от запотевания спасает обогрев стекла.
Другой вариант установки камеры — за стеклом. Хороший обзор ей обеспечивает длинный дворник (400 мм, длиннее штатного), а от запотевания спасает обогрев стекла.

В продаже предлагают и отдельные мониторы с экраном диагональю не более пяти дюймов, которые крепятся на панель приборов. Но у современного автомобиля передняя панель и так напичкана оснащением. Поэтому представляется интересным другое решение, достаточно недорогое (и компактное): можно использовать зеркало заднего вида с монитором, оживающим только при подаче питания и видеосигнала.

Нужно соединить два устройства видео­кабелем. Занятие это достаточно хлопотное, поскольку кабель придется проводить через подвижное соединение — открывающуюся дверь или крышку багажника. Рекомендуем прокладывать кабель под обивкой крыши: это гораздо проще, чем пробираться вдоль порогов автомобиля, где нештатный кабель, возможно, будет подвержен перетиранию.

Более удобное решение — передать изображение по радиоканалу. Приобретаем так называемый радиомодуль. Питание, как и видеосигнал, он получает с камеры и транслирует его на радиочастоте на принимающий прибор, который выдает сигнал на дисплей. Радиомодуль обойдется тысячи в полторы, но сэкономит время при установке.

Для обеспечения правильного угла обзора пришлось подложить резиновый клин. Зато теперь камера видит всё.
Для обеспечения правильного угла обзора пришлось подложить резиновый клин. Зато теперь камера видит всё.

Чтобы не сверлить кузов, устанавливаем камеру в дополнительный стоп-сигнал.
Чтобы не сверлить кузов, устанавливаем камеру в дополнительный стоп-сигнал.

Практика

Мы приобрели две видеосистемы и попробовали установить их на универсал Лада Ларгус. Его задняя часть быстро загрязняется, поэтому одну камеру разместили в верхней части задней двери, а другую — за обогреваемым стеклом, чтобы она смотрела наружу через очищаемую дворником зону. «Застекленную» камеру закрепили за фланец двери винтовыми зажимами, но можно и просто приклеить ее к стеклу. Таким же образом следует размещать камеру на внедорожниках, кроссоверах и коммерческих фургонах с почти вертикальной задней дверью.

Передачу сигнала с видеокамеры к передней части автомобиля организовали через радиомодуль. Питание видеокамеры и радиомодуля можно подвести от фонаря освещения заднего хода. Но мы, чтобы не тянуть «плюсовой» провод через гофру от фонаря в дверь, взяли питание с электродвигателя заднего дворника. На его колодке есть «минус» и «плюс», появляющийся сразу при включении зажигания. Камера и передатчик будут постоянно работать, пока включено зажигание. Насчет ресурса переживать не следует — уличные видеокамеры вообще работают круглосуточно на протяжении ­многих лет.

Теперь можно уверенно маневрировать задним ходом.
Теперь можно уверенно маневрировать задним ходом.

Выводить картинку решили на зеркало заднего вида с пятидюймовым экраном. Радиомодуль разместили под обивкой крыши, пробравшись туда через отверстие под плафон освещения салона, который установлен почти на всех автомобилях.

Запитать зеркало и передний радиомодуль лучше от жгута проводов, идущего к задней части автомобиля. Нужно, вооружившись электросхемой или тестером, найти «плюсовой» провод к фонарю заднего хода — теперь картинка в зеркале будут оживать только при включении «реверса». И вы никогда не совершите аварийную швартовку кормой.

Глаз на спойлер натянуть: камера заднего вида своими руками!
Глаз на спойлер натянуть: камера заднего вида своими руками!
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