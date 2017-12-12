Глаз на спойлер натянуть: камера заднего вида своими руками!

Рассказываем, как самостоятельно установить видеокамеру на автомобиль и на что обращать внимание во время монтажа.

Как избежать косоглазия

Система помощи при парковке состоит из двух основных компонентов — видеокамеры (это своего рода глаза системы) и устройства с дисплеем, на который выводится изображение.

У всех автомобильных видеокамер схожая конструкция: набор линз плюс светочувствительная матрица. Они выдают цветное изображение не очень высокого качества — из-за особенностей обработки видеосигнала разрешение обычно не превышает 0,3 Мп. Но этого вполне достаточно, чтобы распознать парковочный столбик или пешехода. Камеру лучше устанавливать повыше: и обзор шире, и загрязняется меньше.

Один из вариантов ее размещения на универсалах, хэтчбеках, кроссоверах, фургонах — накладка или плафон дополнительного стоп-сигнала. Для этого подойдет врезная камера на защелках или выносная на кронштейне. Отрегулировать «глаз» нужно так, чтобы­ в нижнюю часть изображения на экране по­падал крайний элемент вашего автомобиля — бампер, дверь задка или шар фаркопа.

Если нет желания возиться с установкой камеры, купите номерную рамку с уже встроенным «оком». Однако такой вариант подойдет лишь для автомобилей, на которых номер расположен высоко. Если регистрационный знак установлен на бампере, лучше отказаться от идеи — с полуметровой высоты воспринимать происходящее трудно, к тому же глазок постоянно будет слепнуть. Чтобы не столкнуться с «косоглазием», не следует устанавливать такую камеру на машины, где номер смещен от центра. Это, например, фургоны с распашными дверями и внедорожники с дверью, открывающейся вбок. Для многих автомобилей предлагают видеокамеры, совмещенные с плафоном подсветки номера. Их проще всего устанавливать, они эстетично выглядят, но при схожих характеристиках дороже остальных.

Компоненты видеосистемы Радиомодуль — 1500 рублей

Зеркало со встроенным пятидюймовым монитором — 1500 рублей

Видеокамера — около 2500 рублей



При подборе камеры стóит обратить внимание на стандарт видеосигнала — PAL или NTSC. У камеры и дисплея стандарты не должны различаться, иначе, как говорится, «кинá не будет».

Куда смотреть?

Камеру выбрали — переходим к принима­ющим устройствам, показывающим картинку с видеокамеры. Таковым может быть даже видеорегистратор, имеющий вторую (заднюю) камеру и выводящий изображение с неё на свой дисплей. Только разглядеть что-либо на столь маленьком экране очень трудно.

Другое дело, когда картинка выводится на мультимедийное устройство формата 2 DIN (штатное или установленное дополнительно). Оно обычно оборудовано дисплеем с диагональю шесть-семь дюймов и позволяет подключить камеру заднего вида. Остается обеспечить подачу сигнала на это устройство, а также сообщить ему, что задний ход включен.

Зеркало с экраном крепим на штатное, а приемник радиосигнала прячем под фонарем освещения салона.

Радиомодуль-передатчик разместили под обивкой двери.



Другой вариант установки камеры — за стеклом. Хороший обзор ей обеспечивает длинный дворник (400 мм, длиннее штатного), а от запотевания спасает обогрев стекла.

В продаже предлагают и отдельные мониторы с экраном диагональю не более пяти дюймов, которые крепятся на панель приборов. Но у современного автомобиля передняя панель и так напичкана оснащением. Поэтому представляется интересным другое решение, достаточно недорогое (и компактное): можно использовать зеркало заднего вида с монитором, оживающим только при подаче питания и видеосигнала.

Нужно соединить два устройства видео­кабелем. Занятие это достаточно хлопотное, поскольку кабель придется проводить через подвижное соединение — открывающуюся дверь или крышку багажника. Рекомендуем прокладывать кабель под обивкой крыши: это гораздо проще, чем пробираться вдоль порогов автомобиля, где нештатный кабель, возможно, будет подвержен перетиранию.

Более удобное решение — передать изображение по радиоканалу. Приобретаем так называемый радиомодуль. Питание, как и видеосигнал, он получает с камеры и транслирует его на радиочастоте на принимающий прибор, который выдает сигнал на дисплей. Радиомодуль обойдется тысячи в полторы, но сэкономит время при установке.

Для обеспечения правильного угла обзора пришлось подложить резиновый клин. Зато теперь камера видит всё.

Чтобы не сверлить кузов, устанавливаем камеру в дополнительный стоп-сигнал.



Практика

Мы приобрели две видеосистемы и попробовали установить их на универсал Лада Ларгус. Его задняя часть быстро загрязняется, поэтому одну камеру разместили в верхней части задней двери, а другую — за обогреваемым стеклом, чтобы она смотрела наружу через очищаемую дворником зону. «Застекленную» камеру закрепили за фланец двери винтовыми зажимами, но можно и просто приклеить ее к стеклу. Таким же образом следует размещать камеру на внедорожниках, кроссоверах и коммерческих фургонах с почти вертикальной задней дверью.

Передачу сигнала с видеокамеры к передней части автомобиля организовали через радиомодуль. Питание видеокамеры и радиомодуля можно подвести от фонаря освещения заднего хода. Но мы, чтобы не тянуть «плюсовой» провод через гофру от фонаря в дверь, взяли питание с электродвигателя заднего дворника. На его колодке есть «минус» и «плюс», появляющийся сразу при включении зажигания. Камера и передатчик будут постоянно работать, пока включено зажигание. Насчет ресурса переживать не следует — уличные видеокамеры вообще работают круглосуточно на протяжении ­многих лет.

Теперь можно уверенно маневрировать задним ходом.

Выводить картинку решили на зеркало заднего вида с пятидюймовым экраном. Радиомодуль разместили под обивкой крыши, пробравшись туда через отверстие под плафон освещения салона, который установлен почти на всех автомобилях.

Запитать зеркало и передний радиомодуль лучше от жгута проводов, идущего к задней части автомобиля. Нужно, вооружившись электросхемой или тестером, найти «плюсовой» провод к фонарю заднего хода — теперь картинка в зеркале будут оживать только при включении «реверса». И вы никогда не совершите аварийную швартовку кормой.