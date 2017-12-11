Курортный Сочи оглушает музыкой сразу и до глубокой ночи: «…притягивает взоры волнующий разрез, ах, Черное ты море, ах, белый Мерседес!..» Я сижу как раз в таком! И волнующих изгибов на его кузове хоть отбавляй.

Mercedes-Benz S

Mercedes-Benz S 400 d 4Matic Mercedes-Benz S 560 4Matic Длина/ширина/высота/база 5271/1905/1496/3165 мм Объем багажника (VDA) 510 л Снаряженная масса 2060 кг 2095 кг Двигатель дизельный, P6, 24 клапана, 2925 см³; 250 кВт/340 л.с. при 3600–4400 об/мин; 700 Н·м при 1200–3200 об/мин бензиновый, V8, 32 клапана, 3982 см³; 345 кВт/469 л.с. при 5250–5500 об/мин; 700 Н·м при 2000–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 5,2 с 4,6 с Максимальная скорость 250 км/ч Топливо/запас топлива ДТ/70 л АИ-95/70 л Расход топлива: смешанный цикл 5,7 л/100 км 8,5 л/100 км Трансмиссия полный привод; А9

Курортный Сочи оглушает музыкой сразу и до глубокой ночи: «…притягивает взоры волнующий разрез, ах, Черное ты море, ах, белый Мерседес!..» Я сижу как раз в таком! И волнующих разрезов на его кузове хоть отбавляй.

Свой стиль

Рестайлинговый S‑класс смотрит на мир матричными фарами Multibeam, в каждой из которых 84 светодиода, управляемых четырьмя процессорами. Фары бьют дальним светом на расстояние 650 метров, не ослепляя других водителей. Электроника при помощи фронтальной камеры распо­знает встречные и попутные машины и снижает яркость отдельных диодов, «вырезая» в луче света динамичный черный квадрат под размер другого автомобиля. Разъехались — и фары вновь лупят по полной.

Отличить S‑класс в темной сочинской ночи от младшей «ешки» теперь просто. Сумрак разрезают светодиодные ходовые огни в форме факелов. Почти олимпийских.

Главное новшество в салоне — руль иной формы. От рычага темпомата избавились, его функции переданы кнопкам на спице руля. Расширен перечень материалов отделки салона.

Вид графической панели приборов можно менять: предлагаются спортивный, классический и «прогрессивный» варианты.

Панель приборов и центральный дисплей разместили под единым стеклом диагональю 12,3 дюйма. Это решение знакомо по Е‑классу.

На руле появились сенсорные панели, управляющие трип-компьютером и мультимедиасистемой.



Но и при свете солнца S‑класс узнаваем: решетка радиатора сверкает тремя хромированными горизонтальными «орденскими планками». Раньше такой рисунок был прерогативой версий с мотором V12, а теперь его распространили на все машины. Передний воздухозаборник на бампере стал больше, в линиях появились спортивные нотки, которые усиливает пакет AMG Line с еще более крупными боковыми «ноздрями».

Два в одном

На ровненькой дороге в Красную Поляну можно расслабиться: автопилот способен самостоятельно вести машину в полосе и подруливать в плавных поворотах. Рычага темпомата в машине теперь нет — хвала автомобильным богам! Его функции переданы кнопкам на обновленном руле.

А еще электроника точно распознает знаки ограничения скорости — S‑класс сбрасывает газ перед ними. В России приоритет в идентификации знаков отдан камере, а не системе навигации, как в Европе. Но вот пошла старая дорога, где повороты круче, а разметка временами исчезает. Начинается ливень, затем тучи расходятся и южное солнце слепит не только меня, но и камеру. Вот тут электроника и начинает ошибаться. В крутых поворотах автопилот то и дело выносит машину на встречку. Спасибо, дальше лучше я сам.

В распоряжении задних пассажиров — новые мониторы, а также функция релаксации Energizing.

Матричные фары предлагают в пакете опций. Отличить машину с умной оптикой можно по факелам ходовых огней.

И все же искусственный водитель произвел сильное впечатление. Я даже забыл, что под капотом неслышно шепчет рядная турбодизельная 340‑сильная «шестерка» OM 656, пришедшая на смену V‑образной. Это версия S 400 d. А еще есть налоговыгодный S 350 d мощностью 249 л.с. В России такие машины исключительно полноприводные.

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Дизель — настоящий джентльмен. Уносит автомобиль вперед очень плавно, а подвеска, будто вторя ему, бережет седоков от изли­шней раскачки. Чтобы их не растрясло, можно заказать гидропружинную подвеску Magic Body Control с режимом Curve («поворот»). На виражах гидроопоры наклоняют кузов внутрь на угол до 2,65°, нивелируя крены. Антикрен работает на скоростях от 15 до 180 км/ч.

Ощущение, что меня посадили в компьютерный симулятор в виде роскошной капсулы. То, что происходит за ее пределами, я не ощущаю, а узнаю из данных графических дисплеев. То же можно сказать о машине с индексом S 560, сменившей S 500. «Битурбочетверка» V8 выдает 469 «лошадей» с откровенно смешным расходом бензина — 8,5 литра на сотню! При спокойной езде четыре цилиндра отключаются — вот откуда экономия.

А если порезче? Впечатывает в кресло, но ощущение плавного полета не уходит, а в салоне все так же тихо.

Оттенки премиума

Теперь о том, что осталось вне нашей поездки. Во‑первых, это заряженный седан S 63 AMG с 612‑сильным мотором V8 и 9-ступенчатым роботом от E 63. Немецкий «литерный» обещает набрать первую сотню за три с половиной секунды. После такой встряски придется к месту функция Energizing (опция для всех модификаций), способная заменить некоторым особо чувствительным поход к психотерапевту. Она управляет климат-контролем, подсветкой салона (64 оттенка!), вентиляцией кресел, аудиосистемой и ароматизатором. Свежесть. Тепло. Энергичность. Радость. Уют. Тренировка. Это не просто слова, а режимы: выбираешь и наслаждаешься десятиминутным сеансом релаксации.

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Mercedes-Benz S

«Конечно, дорогую машину у буржуя купила Соня из последних сил» — слова всё той же песни. S‑класс всегда был статусным. Самая доступная версия — заднеприводный S 450 с 3-литровым 367‑сильным мотором — стоит 6 270 000 рублей. Дизельный S 400 d 4Matic обойдется в 6 750 000 рублей. S 560 4Matic оценен в 7 900 000 рублей. А за S 63 AMG 4Matic нужно выложить 9 400 000 рублей. И всё это — без учета опций.

Ах, белый Мерседес! Те взгляды, которые бросали на тебя черноморские курортники, красноречиво говорят, что в России ты по-прежнему царь горы.

Факелы ходовых огней — это красиво. Новые моторы — это мощно. Продуманный салон — это роскошно Автопилот может многое, но заменить водителя пока не способен

Фото: Daimler