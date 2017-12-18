Кампай — универсальный японский тост, пожелание пить до дна.
Вот как отозвался о Subaru XV второго поколения руководитель нашего отдела Михаил Гзовский:
— Интерьер Subaru вызывающе лаконичен по дизайну и наполнению: нет подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках, ручки дверей неудобные. Салон вроде этого мог быть нарисован и пять, и десять лет назад.
Я принимал участие в том летнем тесте 2012 года и хорошо помню, что вопросов к Subaru действительно было немало. Машина прекрасно ехала, но по совокупности мелочей недотягивала до престарелого «первого» Кашкая. А что до превосходства в полбалла над Mitsubishi ASX — так себе достижение для абсолютно новой модели.
Критика со стороны покупателей и прессы оказалась для Subaru болезненной. Не желая мириться с положением дел, японцы собрали лучшие свои наработки и выпустили XV третьего поколения.
В его основу легла новейшая модульная платформа SGP. Оснащение — на зависть конкурентам. А интерьер проработан до мелочей.
Тем не менее, начиная тест-сиквел, мы очень осторожны в прогнозах. Отстаивать честь марки Nissan предстоит Кашкаю второго поколения. А сражаться за Mitsubishi будет пусть и пожилой, но все-таки модернизированный ASX, который вернулся в Россию. Кроссоверы с 2-литровыми атмосферными моторами, вариаторами и приводом на все колеса.
|
Subaru сочетает азартную управляемость и великолепную плавность хода, хотя профиль шин тестового XV ниже, чем у соперников. Связка мотор — вариатор отстает от возможностей шасси, но нисколько не уступает конкурентам.
Subaru XV
Третье поколение представили в марте 2017 года. Российские продажи начались 25 октября. Несмотря на визуальное сходство, имеет не так много общего с предшественником. Базируется на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), жесткость кузова на кручение выросла на 70%. В отличие от конкурентов, не имеет моноприводных версий. Производится в Японии.
ДВИГАТЕЛИ:
|
Mitsubishi ASX — шумный и жесткий, а руль на трассовых скоростях «пустоват». Впрочем, эти претензии проявляются исключительно на фоне Ниссана и Subaru. Разгонная динамика — на уровне конкурентов, прыти вполне достаточно.
Mitsubishi ASX
Дебют — в марте 2010 года, в Женеве. В том же году начались продажи в России. До кризиса 2014 года имел стабильный спрос, но весной 2016‑го российские поставки были прекращены в связи со скачкáми валютного курса и падением покупательского интереса. Прошлым летом ASX вернулся на наш рынок с измененной внешностью и улучшенным интерьером. Сборка — в Японии.
ДВИГАТЕЛИ:
|
Qashqai прекрасно сбалансирован. В отличие от Subaru, управляемость не назвать азартной, но с ростом скорости усилие на руле нарастает очень «правильно», а прямую Nissan держит увереннее, чем Mitsubishi. Шумоизоляция хороша, но Subaru еще тише.
Nissan Qashqai
Нынешнее поколение бестселлера компании Nissan — второе. Дебют — в Лондоне, под занавес 2013 года. Продажи в России стартовали в мае 2014‑го, производство налажено в Санкт-Петербурге. В 2018 году до нас доедут обновленные машины. В числе изменений — освеженный экстерьер, материалы отделки, улучшенная шумоизоляция и система ProPilot.
ДВИГАТЕЛИ:
До последней капли
Нет денег на разработку новой модели — машину плохо покупают. Машину плохо покупают — нет денег на разработку следующего поколения. Эти два высказывания как нельзя лучше отражают происходящее с Mitsubishi Motors в последние годы. А когда причина и следствие тычут друг в друга пальцем, требуется чудо, чтобы разорвать порочный круг.
Еще в начале этого десятилетия дела Mitsubishi в России шли неплохо. Несмотря на то что ASX везли к нам из США, каждый год около 20 тысяч покупателей выстраивались в очередь. Но продажи подорвал валютный кризис 2014 года, а вскоре японскую компанию уличили в намеренном занижении топливных показателей. Скандал вышел почище дизельгейта, и слухи о возможном банкротстве стали обретать почву.
|
Обновленный ASX получил руль с глянцевыми вставками и приливами под правильный хват, усовершенствованную мультимедийку и обшитый кожзамом туннель. Слот USB переехал из подлокотника в нижнюю часть консоли. Хватило ли этого, чтобы скрыть возраст модели? Нет.
|
Многочисленные рестайлинги обошли стороной приборы образца 2010 года. Тем не менее пожаловаться можно разве что на низкое разрешение дисплея трип-компьютера.
|
Картинка с камеры заднего вида Mitsubishi воспринимается вполне адекватно, но линейка неподвижная.
|
Обновленная мультимедиасистема Mitsubishi лучше прежней, но на фоне конкурентов выглядит устаревшей. Разрешение экрана — самое низкое в трио.
В начале 2016 года в Mitsubishi решили увести ASX из России, а осенью того же года контрольный пакет акций компании выкупил альянс Renault-Nissan. На пресс-конференции Карлос Гон твердо пообещал вытащить компанию из кризисной ямы, и некоторые результаты этих обещаний уже заметны. Под занавес лета дилеры вновь стали принимать заказы на обновленный ASX.
Компактный Mitsubishi форсит «икс-фейсом» с воинственными светодиодными «бивнями» и задним бампером с бутафорским диффузором. Интерьер украсил новый руль с глянцевыми вставками и приливами под правильный хват, а центральный туннель теперь обшивают экокожей. Производитель утверждает, что подтянул и шумоизоляцию. Однако на фоне сегодняшних конкурентов ASX самый громкий: при интенсивном разгоне салон наполняют моторные шумы, а вне асфальта камешки безжалостно барабанят по аркам.
|
Крупные подрулевые «уши» удобны, но грамотно настроенный вариатор едва ли подвигнет вас перейти в ручной режим.
|
Даже в топовых ASX климат-контроль будет однозонным, а управлять «погодой» придется при помощи аналоговых крутилок. Странное и архаичное решение.
|
До рестайлинга в центральном боксе была розетка на 12 вольт и USB-слот. После рестайлинга и переезда USB-слота на консоли осталась только розетка.
|
Бардачок простейший — нет ни подсветки, ни обшивки. Разве что место для крепления ручки «изобрели».
Прежде чем соваться на бездорожье или в глубокий снег, взвесьте все за и против. С геометрической проходимостью у ASX порядок, но электронно-управляемая муфта (с функцией принудительной блокировки) при малейшей пробуксовке не прочь «сыграть в перегрев». И если бы двухлитровые версии были доступны в сочетании с передним приводом, я посоветовал бы именно их. Пользы от столь нежного полного привода на бездорожье — минимум. Реальные преимущества могут раскрыться только зимой.
Связка мотор — вариатор хороша без всяких оговорок. Двухлитровый 150‑сильный ASX не уступает соперникам ни в разгонной динамике, ни в удобстве управления тягой. Привод педали тóрмоза настроен не столь толково: Nissan и Subaru позволяют точнее дозировать усилие.
Плавность хода? Приемлемая. Но стоит проехать по тем же дорогам на Кашкае или XV, и возвращаться за руль Mitsubishi не захочется.
|
Сиденье ASX неплохо спрофилировано, но рослым людям может не хватить длины подушки. Кожзам даже не пытается прикинуться кожей. Мягкие валики быстро теряют товарный вид.
|
Задний ряд сгодится только для двоих пассажиров среднего роста. Троим здесь жмет в плечах, высоким — в голове и коленях. Помимо прочего двери открываются на маленький угол.
А поскольку по эргономике, пространству в заднем ряду и качеству отделочных материалов салона вопросов к ASX больше всего, из плюсов остается разве что приличный багажник, полноразмерная запаска на легкосплавном диске и привлекательная цена. Впрочем, с ценами мы еще разберемся.
Стеклотара
Разработчики в Mitsubishi молодцы. На полном серьезе. Притом что нынешние ASX для России производят в Японии, им удалось удержать стоимость топ-версии Instyle на уровне, не вызывающем протеста. За 1 479 990 рублей нам предлагают полноприводный кроссовер с семью подушками безопасности, камерой заднего вида, климат-контролем и датчиками света и дождя. Разумеется, есть более приземленные опции вроде обогрева зеркал и сидений. Так почему локализованный Nissan Qashqai в предмаксимальной комплектации LE Plus на 90 000 рублей дороже? Положите журнал на стол и загибайте пальцы. Понадобятся обе руки.
|
Впечатление от ниссановского интерьера портят лишь логановские клавиши потолочного освещения и откровенно дешевая накладка на ступице руля. Кажется, ее жесткий пластик можно поцарапать даже хмурым взглядом.
|
Придираться к этим приборам непросто, да и незачем. Дисплей трип-компьютера размером и разрешением не слишком отстает от экранов современных смартфонов.
|
Кашкаю доступна и штатная навигация, и система кругового обзора.
|
Мультимедийная система Ниссана не отличается изяществом графики, но интерфейс и быстродействие не вызывают вопросов.
Система кругового обзора, панорамная стеклянная крыша, парковочный пилот и система мониторинга мертвых зон: 90 тысяч — адекватная плата даже за эти четыре «фишки». Если же вспомнить, что климат-контроль в Ниссане двухзонный, а кожа на креслах сочетается с алькантарой и выглядит раз этак в четырнадцать натуральнее, шаг в сторону дилера Mitsubishi кажется весьма странным. Или вот еще вариант: откажитесь от парковочного пилота и алькантары и закажите Qashqai в комплектации LE за 1 429 000 рублей. Разумная экономия налицо!
|
В перчаточном ящике Кашкая есть выштамповка для мелких вещей. На подсветке и обивке сэкономили.
|
Из всей нашей троицы только Qashqai предлагает верхние дефлекторы воздуховодов.
Nissan вообще приятнее Mitsubishi во всех отношениях. Кресло водителя с длинной подушкой и отменным профилем удобнее. Интерьер качественнее отделан и лучше продуман по части эргономики. К селектору вариатора не приходится тянуться куда-то вниз, а за управление климат-контролем отвечает современный электронный блок, а не архаичные шайбы. Наконец, в Ниссане немного просторнее сзади и есть верхние дефлекторы воздуховодов. В статике преимущество Кашкая разгромно и безусловно.
В плотном городском трафике столь шокирующей разницы нет. Ездить от дома до офиса и обратно можно с одинаковым успехом на обеих машинах. В таких условиях возможности силовых агрегатов очень близки, как и обратная связь по рулю. Но стóит выехать на загородное шоссе, и различия в поведении становятся весьма ощутимы. На скорости за сотню ASX расширяет динамический коридор, заставляя корректировать курс легким и «пустым» рулем, тогда как ниссановский «штурвал» наливается заметным усилием, а машина четко следует отклонениям баранки даже на доли градуса.
|
Довольно жесткие ниссановские сиденья замечательно распределяют нагрузки, а длины подушки хватит водителю любого роста. Светлая алькантара выглядит очень дорого, но требует тщательного ухода.
|
Сзади в Ниссане можно неплохо устроиться втроем: запас в плечах чуть больше, чем в Mitsubishi.
За пределами асфальта раскрывается еще одно преимущество Кашкая: по грунтовке он едет мягче, чем ASX.
Говорю без тени сомнения, поскольку эти тестовые кроссоверы обуты в шины одинакового профиля.
Многодисковая муфта Ниссана также склонна к перегреву при пробуксовках, однако предел ее прочности заметно выше. В общем, Qashqai как на асфальте, так и за его пределами — очень и очень сбалансированный кроссовер. К недостаткам можно отнести разве что фурнитуру от Логана (например, клавиши потолочного света) и отлитую из дешевого пластика ступицу руля. Впрочем, вопрос с рулем будет решен совсем скоро, когда до России доберутся рестайлинговые машины.
|
Панорамная крыша Кашкая не сдвижная, однако конкурентам подобная опция недоступна в принципе.
|
Небольшой люк положен только топовой версии XV. Qashqai с панорамной крышей гораздо демократичнее.
Дорогой друг
Если в течение зимы решите отправиться к дилеру Subaru на тест-драйв нового XV, обязательно попросите завести машину при вас. Первую минуту после холодного пуска этот оппозитный двигатель работает на 2000 об/мин. И на таких повышенных холостых звучание завораживает: если закрыть глаза, можно представить, что под капотом молотит небольшая V‑образная «шестерка».
|
Уровнем проработки интерьера новый XV на две головы превосходит машину прошлого поколения: такого продуманного и качественного салона автомобили Subaru еще не знали.
|
Приборы лаконичны и отлично читаются. Дисплей трип-компьютера запомнился сдержанной графикой и неплохим разрешением. Навигационная система — прерогатива топовой версии.
|
Subaru XV недоступна система кругового обзора. Зато широкоугольный объектив единственной камеры позволяет немного заглядывать «за угол».
|
Мультимедийный центр с 8-дюймовым тачскрином практически безупречен: графика, логика, быстродействие — всё на высоте. Более простым версиям XV положен дисплей поскромнее — диагональю 6,5 дюйма.
Subaru XV, как и прежде, с первых минут настраивает на боевой лад. Посадка в отлично спрофилированном кресле самая низкая и спортивная в нашем трио. Классный руль с пухлым ободом безупречно лежит в руках. От интерьерных претензий, адресованных машине прошлого поколения, не осталось и следа: здесь непросто найти жесткий пластик, а мультимедийная система с приятной графикой и завидным быстродействием — самая продвинутая. Плюс в новом XV есть обогрев руля (базовое оборудование для двухлитровых модификаций) и аж четыре USB-порта. Вне всяких сомнений, это лучший интерьер, когда-либо созданный Subaru.
|
Бардачок — проще некуда. Объем — как у конкурентов.
|
Карманы в обшивке задних дверей Subaru самые удобные. Ниссановские вмещают лишь одну небольшую бутылку. В дверях Mitsubishi ASX карманов нет.
Второе, что удивляет, - тишина. Прежде японцы никогда не заморачивались «шумкой», но на этот раз вдруг постарались. Новый XV однозначно тише своих конкурентов, причем лучше изолированы и колесные арки, и моторный отсек.
Окончательно пленяет плавность хода. Несмотря на шины меньшего профиля (они пожестче), Subaru ловчее справляется с неровностями любого калибра, будь то гравийно-земляная гребенка или «лежачие полицейские». При этом крены в поворотах минимальные. «Икс-ви» непросто заставить даже скрипеть шинами, не говоря уже про возможный снос.
Минусов, на мой взгляд, всего два: очень скромный багажник (при этом мéста на заднем сиденье вполне достаточно и для троих) и нескромная цена — тестовый XV стоит 1 999 900 рублей. Два миллиона. Даже если отказаться от комплекса вспомогательных систем Subaru EyeSight, кожаной отделки салона и навигационной системы, XV всё равно потянет на внушительные 1 769 900 рублей и останется самым дорогим автомобилем теста. Скажем, на разницу между таким XV и тестовым Кашкаем можно три года оплачивать полис каско.
|
Сиденье XV прекрасно спрофилировано, но при столь задиристом характере шасси боковой поддержке неплохо бы быть более развитой. В предельных режимах худощавый водитель начинает «вываливаться» из сиденья быстрее, чем машина уходит в скольжение.
|
Сзади достаточно места и поперек, и вдоль — здесь просторнее, чем в Mitsubishi, и не хуже, чем в Ниссане.
При подобном раскладе Subaru выберут разве что фанаты в розовых очках. Впрочем, таковые найдутся. Ведь XV уверенно чувствует себя даже на серьезном бездорожье. Геометрическая проходимость превосходная, а функционал полноприводной трансмиссии X-Mode позволяет творить чудеса. «Размешивая» чернозем за рулем Subaru, мы так и не смогли перегреть муфту. На такой машине можно без опаски соваться хоть в грязь, хоть в снег. И для многих это будет решающим фактором при выборе.
***
Победа Subaru — закономерный итог скрупулезной работы над ошибками. Сохранив и преумножив выдающиеся ездовые качества, XV стал дружелюбнее к людям без бензина в крови: его интерьер — один из самых качественных и продуманных среди предлагаемых японскими автомобильными масс-брендами. Вот только, как и прежде, едва ли XV станет по-настоящему массовым. Одних отпугнет высокая цена, других — скромный багажник. А кто-то выберет другой автомобиль из-за предубежденности к «оппозитам».
Nissan Qashqai не столь азартен и зубаст на бездорожье, чуть более жесток на грунтах. Однако у него весьма приятный и просторный салон, приличный багажник и привлекательная цена при богатейшем уровне оснащения. Он взял заслуженное второе место в сегодняшнем тесте и наверняка займет первое в рейтингах продаж. Главное — удержать цены после масштабного рестайлинга 2018 года.
А вот Mitsubishi ASX откровенно стар, и обновлениями здесь не поможешь. Он самый дешевый в трио, но даже с поправкой на цену по совокупности потребительских качеств слабоват на фоне лидеров. Будем надеяться, что с попаданием под крыло альянса Renault-Nissan дела Mitsubishi пойдут в гору и однажды, празднуя победу сменщика ASX, мы сможем искренне сказать: «Кампай!». А за эту машину выпьем молча, не чокаясь.
|
Nissan Qashqai
|
Mitsubishi ASX
|
Subaru XV
|
СКОЛЬКО БУДЕТ 4×4?
Павел Леонов
Для проверки «интеллекта» полноприводных трансмиссий мы используем наши роликовые платформы. Эта троица не попала в большой роликовый тест
(см. стр. 74), но мы прогнали ее по стандартной программе, а это несколько упражнений: «одна ось» — ставим ролики под передние колеса; «диагональ» — ролики устанавливаем по диагонали, под одно переднее и одно заднее колесо; а в последнем упражнении земли касается одно заднее колесо.
Nissan Qashqai. При пробуксовке передних колес межосевая муфта подключает задние и передает на них до 50% крутящего момента. Муфту можно заблокировать принудительно.
С первым упражнением Qashqai справляется легко. «Диагональ» дается сложнее: чтобы было в достатке тягового момента, который передается на стоящие на земле колеса, двигатель приходится «крутить». С тремя роликами чуда не происходит: через минуту муфта перегревается и отключается . Мы даем трансмиссии остыть, блокируем муфту — и повторяем упражнение. Результат тот же. Не помогло и отключение системы стабилизации.
Mitsubishi ASX. Его трансмиссия схожа с ниссановской: задняя ось также подключается с помощью муфты с принудительной блокировкой. Тем не менее результаты оказались иными. С двумя роликами под передними колесами ASX справился играючи — субъективно даже легче, чем Qashqai: муфта срабатывает быстрее и охотнее передает момент на задние колеса.
А вот «диагональ» ASX «не вывез». В автоматическом режиме муфта перегрелась уже после 10‑секундной пробуксовки, а на панели приборов зажглась гирлянда предупреждений — о неисправности АБС, системы курсовой устойчивости и противобуксовки, а также полного привода. Повторные попытки (после длительной паузы) с заблокированной муфтой и отключенной системой стабилизации не изменили расклад: электроника чрезмерно страхуется, чтобы сберечь дорогостоящий узел.
Subaru XV. В его арсенале — «симметричный» полный привод SI-Drive. В штатных условиях несимметричный планетарный дифференциал с электронно-управляемой многодисковой муфтой делит момент между передними и задними колесами в соотношении 60:40. При движении по бездорожью режим X-Mode регулирует работу двигателя, вариатора и системы стабилизации, оптимизируя передаточное отношение и крутящий момент.
С двух роликов под передней осью XV соскакивает увереннее оппонентов, без малейшей пробуксовки — ведь на задние колеса сразу подается 40% тяги. С диагонально расположенных роликов машина съезжает в автоматическом режиме трансмиссии, но пришлось поднять обороты мотора до двух с половиной тысяч.
А если включить систему X-Mode? В этом режиме «диагональ» покоряется гораздо легче. А вот с тремя роликами XV не справляется ни в автоматическом режиме, ни с системой X-Mode, ни с отключенной системой стабилизации. Попытки передать момент на стоящее на земле заднее колесо налицо, но этого явно недостаточно. Тем не менее трансмиссия Subaru однозначно самая продвинутая, так что в реальных условиях XV вне асфальта уедет дальше оппонентов.
Итоговые результаты: Subaru XV — первое место, Nissan Qashqai — второе место, Mitsubishi ASX — третье место.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
MITSUBISHI ASX
|
NISSAN QASHQAI
|
SUBARU XV
|
Снаряженная / полная масса
|
1515 / 1970 кг
|
1531 / 1950 кг
|
1480 / 1940 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
11,7 с
|
10,5 с
|
10,6 с
|
Максимальная скорость
|
191 км/ч
|
182 км/ч
|
192 км/ч
|
Радиус разворота
|
5,3 м
|
5,5 м
|
5,4 м
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 60 л
|
АИ-95 / 60 л
|
АИ-95 / 63 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,0 / 6,7 / 7,7 л / 100 км
|
9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км
|
9,0 / 5,9 / 7,1 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
P4 / 16
|
P4 / 16
|
Оп4 / 16
|
Рабочий объем
|
1998 см³
|
1997 см³
|
1995 см³
|
Степень сжатия
|
10,0
|
11,2
|
12,5
|
Мощность
|
110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин
|
106 кВт/144 л.с. при 6000 об/мин
|
110 кВт/150 л.с при 6000–6200 об/мин
|
Крутящий момент
|
197 Н·м при 4200 об/мин
|
200 Н·м при 4400 об/мин
|
196 Н·м при 4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
CVT
|
CVT
|
CVT
|
Диапазон передаточных отношений вариатора / з.х.
|
2,35–0,39 / 1,75
|
2,63–0,38 / 1,96
|
3,60–0,51 / 3,69
|
Главная передача
|
6,12
|
6,39
|
3,90
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
215/60 R17
|
215/60 R17
|
225/55 R18
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
MITSUBISHI ASX
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
98
|
NISSAN QASHQAI
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
153
|
SUBARU XV
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
46
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
MITSUBISHI ASX
|
NISSAN QASHQAI
|
SUBARU XV
|
Просвет
|
a
|
185 мм
|
200 мм
|
220 мм
|
b
|
200 мм
|
205 мм
|
230 мм
|
c
|
200 мм
|
195 мм
|
235 мм
|
Угол
|
α
|
22,0º
|
20,0º
|
20,0º
|
β
|
33,0º
|
30,0º
|
30,0º
|
γ
|
17,0º
|
17,5º
|
20,0º
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.
|
Модель
|
MITSUBISHI ASX
|
NISSAN QASHQAI
|
SUBARU XV
|
Рабочее место водителя
|
Отлично спрофилированные сиденья Ниссана и Subaru не разочаруют. Кресло Mitsubishi менее цепкое, да и длины подушки хватит не каждому. Оценка Mitsubishi снижена и за то, что селектор вариатора расположен слишком низко. Естественная обзорность неплоха у всей троицы, однако Nissan получает более высокий балл благодаря наличию системы кругового обзора. Конкуренты довольствуются обыкновенными камерами.
|
Сиденье
|
8
|
9
|
9
|
Органы управления
|
7
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
9
|
8
|
Салон
|
Интерьер Subaru — это качественные материалы, выверенная эргономика, самая продвинутая мультимедийная система и исключительное внимание к мелочам: четыре USB-слота! Qashqai уступает не слишком много. А вот ASX — в аутсайдерах. Помимо прочего у Mitsubishi самый тесный в трио задний ряд, задние двери открываются на маленький угол и лишены карманов. А наиболее скромный багажник — у Subaru.
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
10
|
Задняя часть
|
7
|
8
|
8
|
Багажник
|
8
|
8
|
7
|
Ходовые качества
|
По разгонной динамике кроссоверы предельно близки, вариаторы настроены достойно, к удобству управления тягой нет вопросов. Тормозá Mitsubishi уступают конкурентам в информативности, хотя в целом неплохи. По части управляемости ASX тоже не хватает звезд с неба, прилично уступая оппонентам. А вот XV рулится отменно — один из самых драйверских кроссоверов в классе.
|
Динамика
|
8
|
8
|
8
|
Тормоза
|
8
|
9
|
9
|
Управляемость
|
7
|
8
|
9
|
Комфорт
|
С ездовым комфортом у Mitsubishi беда: самый шумный и самый жесткий в нашей компании. Мягкий и тихий Subaru XV — полная противоположность. Где-то между ними — Qashqai. Даже топовому ASX полагается лишь однозонный климат-контроль с допотопным управлением (у конкурентов — двухзонные). Nissan предлагает задним пассажирам верхние дефлекторы воздуховодов, в Subaru есть обогрев руля.
|
Шум
|
7
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
7
|
8
|
9
|
Климат
|
7
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрической проходимости Subaru XV могут позавидовать более крупные кроссоверы. Mitsubishi и Nissan в этом смысле слабее, но в рамках приличий. Низкий балл Subaru в графе «Сервис» обусловлен меньшим количеством дилерских центров. Только в Subaru нет полноразмерной запаски. Mitsubishi получает девять баллов в графе «Эксплуатация» за способность переваривать 92‑й бензин.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
9
|
Сервис
|
8
|
8
|
7
|
Эксплуатация
|
9
|
8
|
7
|
Промежуточная оценка
|
7,67
|
8,27
|
8,33
|
Поведение вне дороги
|
По части энерговооруженности и хода подвески в тестовой троице паритет. Nissan и Mitsubishi позволяют принудительно заблокировать мгногодисковую муфту, в Subaru за внедорожные способности отвечает толковая система X-Mode. По выносливости в авангарде вновь Subaru: ни на бездорожье, ни на роликах мы не перегрели ни вариатор, ни муфту. Nissan в тех же ситуациях сдается достаточно быстро, но и он куда выносливее Mitsubishi.
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
8
|
Выносливость
|
7
|
8
|
9
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
7,67
|
8,22
|
8,33
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