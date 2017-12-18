Критика второго поколения XV со стороны покупателей и прессы оказалась для Subaru болезненной. Но не желая мириться с положением дел, японцы собрали лучшие свои наработки и выпустили XV третьего поколения.

Кампай — универсальный японский тост, пожелание пить до дна.

Вот как отозвался о Subaru XV второго поколения руководитель нашего отдела Михаил Гзовский:

— Интерьер Subaru вызывающе лаконичен по дизайну и наполнению: нет подсветки зеркал в солнцезащитных козырьках, ручки дверей неудобные. Салон вроде этого мог быть нарисован и пять, и десять лет назад.

Я принимал участие в том летнем тесте 2012 года и хорошо помню, что вопросов к Subaru действительно было немало. Машина прекрасно ехала, но по совокупности мелочей недотягивала до престарелого «первого» Кашкая. А что до превосходства в полбалла над Mitsubishi ASX — так себе достижение для абсолютно новой модели.

Критика со стороны покупателей и прессы оказалась для Subaru болезненной. Не желая мириться с положением дел, японцы собрали лучшие свои наработки и выпустили XV третьего поколения.

В его основу легла новейшая модульная платформа SGP. Оснащение — на зависть конкурентам. А интерьер проработан до мелочей.

Тем не менее, начиная тест-сиквел, мы очень осторожны в прогнозах. Отстаивать честь марки Nissan предстоит Кашкаю второго поколения. А сражаться за Mitsubishi будет пусть и пожилой, но все-таки модернизированный ASX, который вернулся в Россию. Кроссоверы с 2-литровыми атмосферными моторами, вариаторами и приводом на все колеса.

Subaru сочетает азартную управляемость и великолепную плавность хода, хотя профиль шин тестового XV ниже, чем у соперников. Связка мотор — вари­атор отстает от возможностей шасси, но нисколько не уступает ­конкурентам.

Subaru XV Третье поколение представили в марте 2017 года. Российские продажи начались 25 октября. Несмотря на визуальное сходство, имеет не так много общего с предшественником. Базируется на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), жесткость кузова на кручение выросла на 70%. В отличие от конкурентов, не имеет моноприводных версий. Производится в Японии. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (114 л.с.) — от 1 599 000 руб.

2.0 (150 л.с.) — от 1 769 900 руб. Mitsubishi ASX — шумный и жесткий, а руль на трассовых скоростях «пустоват». Впрочем, эти претензии проявляются исключительно на фоне Ниссана и Subaru. Разгонная динамика — на уровне конкурентов, прыти вполне достаточно.

Mitsubishi ASX Дебют — в марте 2010 года, в Женеве. В том же году начались продажи в России. До кризиса 2014 года имел стабильный спрос, но весной 2016‑го российские поставки были прекращены в связи со скачкáми валютного курса и падением покупательского интереса. Прошлым летом ASX вернулся на наш рынок с измененной внешностью и улучшенным интерьером. Сборка — в Японии. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.6 (117 л.с.) — от 1 099 000 руб.

2.0 (150 л.с.) — от 1 339 990 руб. Qashqai прекрасно сбалансирован. В отличие от Subaru, управляемость не назвать азартной, но с ростом скорости усилие на руле нарастает очень «правильно», а прямую Nissan держит увереннее, чем Mitsubishi. Шумоизоляция хороша, но Subaru еще тише.

Nissan Qashqai Нынешнее поколение бестселлера компании Nissan — второе. Дебют — в Лондоне, под занавес 2013 года. Продажи в России стартовали в мае 2014‑го, производство налажено в Санкт-Петербурге. В 2018 году до нас доедут обновленные машины. В числе изменений — освеженный экстерьер, материалы отделки, улучшенная шумо­изоляция и система ProPilot. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.2 (115 л.с.) — от 985 000 руб.

2.0 (144 л.с.) — от 1 183 000 руб.

дизельный:

1.6 (130 л.с.) — от 1 319 000 руб.

До последней капли

Нет денег на разработку новой модели — машину плохо покупают. Машину плохо покупают — нет денег на разработку следующего поколения. Эти два высказывания как нельзя лучше отражают происходящее с Mitsubishi Motors в последние годы. А когда причина и следствие тычут друг в друга пальцем, требуется чудо, чтобы разорвать порочный круг.

Еще в начале этого десятилетия дела Mitsubishi в России шли неплохо. Несмотря на то что ASX везли к нам из США, каждый год около 20 тысяч покупателей выстраивались в очередь. Но продажи подорвал валютный кризис 2014 года, а вскоре японскую компанию уличили в намеренном занижении топливных показателей. Скандал вышел почище дизельгейта, и слухи о возможном банкротстве стали обретать почву.

Обновленный ASX получил руль с глянцевыми вставками и приливами под правильный хват, усовершенствованную мультимедийку и обшитый кожзамом туннель. Слот USB переехал из подлокотника в нижнюю часть консоли. Хватило ли этого, чтобы скрыть возраст модели? Нет.

Многочисленные рестайлинги обошли стороной приборы образца 2010 года. Тем не менее пожаловаться можно разве что на низкое разрешение дисплея трип-компьютера.

Картинка с камеры заднего вида Mitsubishi воспринимается вполне адекватно, но линейка неподвижная.

Обновленная мультимедиасистема Mitsubishi лучше прежней, но на фоне конкурентов выглядит устаревшей. Разрешение экрана — самое низкое в трио.



В начале 2016 года в Mitsubishi решили увести ASX из России, а осенью того же года контрольный пакет акций компании выкупил альянс Renault-Nissan. На пресс-конференции Карлос Гон твердо пообещал вытащить компанию из кризисной ямы, и некоторые результаты этих обещаний уже заметны. Под занавес лета дилеры вновь стали принимать заказы на обновленный ASX.

Компактный Mitsubishi форсит «икс-фейсом» с воинственными светодиодными «бивнями» и задним бампером с бутафорским диффузором. Интерьер украсил новый руль с глянцевыми вставками и приливами под правильный хват, а центральный туннель теперь обшивают экокожей. Производитель утверждает, что подтянул и шумоизоляцию. Однако на фоне сегодняшних конкурентов ASX самый громкий: при интенсивном разгоне салон наполняют моторные шумы, а вне асфальта камешки безжалостно барабанят по аркам.

Крупные подрулевые «уши» удобны, но грамотно настроенный вариатор едва ли подви­гнет вас перейти в ручной режим.

Даже в топовых ASX климат-контроль будет однозонным, а управлять «погодой» придется при помощи аналоговых крутилок. Странное и архаичное решение.

До рестайлинга в центральном боксе была розетка на 12 вольт и USB-слот. После рестайлинга и переезда USB-слота на консоли осталась только розетка.

Бардачок простейший — нет ни подсветки, ни обшивки. Разве что место для крепления ручки «изобрели».



Трансмиссионные режимы выбираются последовательным нажатием клавиши 4WD на туннеле. С ее помощью ASX можно сделать переднеприводным или полноприводным. А можно принудительно заблокировать муфту.

Прежде чем соваться на бездорожье или в глубокий снег, взвесьте все за и против. С геометрической проходимостью у ASX порядок, но электронно-управляемая муфта (с функцией принудительной блокировки) при малейшей пробуксовке не прочь «сыграть в перегрев». И если бы двухлитровые версии были доступны в сочетании с передним приводом, я посоветовал бы именно их. Пользы от столь нежного полного привода на бездорожье — минимум. Реальные преимущества могут раскрыться только зимой.

Связка мотор — вариатор хороша без ­всяких оговорок. Двухлитровый 150‑сильный ASX не уступает соперникам ни в разгонной динамике, ни в удобстве управления тягой. Привод педали тóрмоза настроен не столь толково: Nissan и Subaru позволяют точнее дозировать усилие.

Плавность хода? Приемлемая. Но стоит проехать по тем же дорогам на Кашкае или XV, и возвращаться за руль Mitsubishi не захочется.

Сиденье ASX неплохо спрофилировано, но рослым людям может не хватить длины подушки. Кожзам даже не пытается прикинуться кожей. Мягкие валики быстро теряют товарный вид.

Задний ряд сгодится только для двоих пассажиров среднего роста. Троим здесь жмет в плечах, высоким — в голове и коленях. Помимо прочего двери открываются на маленький угол.



Багажник Mitsubishi — это более-менее адекватные по меркам класса 264 литра объема (по замерам ЗР) и наименьшая в трио погрузочная высота. Под фальшполом — полноразмерная запаска на литом диске, буксировочный крюк и домкрат.

А поскольку по эргономике, пространству в заднем ряду и качеству отделочных материалов салона вопросов к ASX больше всего, из плюсов остается разве что приличный багажник, полноразмерная запаска на легкосплавном диске и привлекательная цена. Впрочем, с ценами мы еще разберемся.

Стеклотара

Разработчики в Mitsubishi молодцы. На полном серьезе. Притом что нынешние ASX для России производят в Японии, им удалось удержать стоимость топ-версии Instyle на уровне, не вызывающем протеста. За 1 479 990 рублей нам предлагают полноприводный кроссовер с семью подушками безопасности, камерой заднего вида, климат-контролем и датчиками света и дождя. Разумеется, есть более приземленные опции вроде обогрева зеркал и сидений. Так почему локализованный Nissan Qashqai в предмаксимальной комплектации LE Plus на 90 000 рублей дороже? Положите журнал на стол и загибайте пальцы. Понадобятся обе руки.

Впечатление от ниссановского интерьера портят лишь логановские клавиши потолочного освещения и откровенно дешевая накладка на ступице руля. Кажется, ее жесткий пластик можно поцарапать даже хмурым взглядом.

Придираться к этим приборам непросто, да и незачем. Дисплей трип-компьютера размером и разрешением не слишком отстает от экранов современных смартфонов.

Кашкаю доступна и штатная навигация, и система кругового обзора.

Мультимедийная система Ниссана не отличается изяществом графики, но интерфейс и быстродействие не вызывают вопросов.



Система кругового обзора, панорамная стеклянная крыша, парковочный пилот и система мониторинга мертвых зон: 90 тысяч — адекватная плата даже за эти четыре «фишки». Если же вспомнить, что климат-контроль в Ниссане двухзонный, а кожа на креслах сочетается с алькантарой и выглядит раз этак в четырнадцать натуральнее, шаг в сторону дилера Mitsubishi кажется весьма странным. Или вот еще вариант: откажитесь от парковочного пилота и алькантары и закажите Qashqai в комплектации LE за 1 429 000 рублей. Разумная экономия налицо!

В перчаточном ящике Кашкая есть выштамповка для мелких вещей. На подсветке и обивке сэкономили.

Из всей нашей троицы только Qashqai предлагает верхние дефлекторы воздуховодов.



USB-слот в Кашкае один — маловато. Зато, в отличие от Mitsubishi, есть линейный вход. В подлокотнике Ниссана — розетка на 12 вольт и ничего кроме.

Внедорожный потенциал Кашкая активируется шайбой на туннеле. В режиме Auto муфта распоряжается моментом по своему усмотрению, подавая на заднюю ось до 50% тяги. Есть режим принудительной блокировки.

Nissan вообще приятнее Mitsubishi во всех отношениях. Кресло водителя с длинной подушкой и отменным профилем удобнее. Интерьер качественнее отделан и лучше продуман по части эргономики. К селектору вариатора не приходится тянуться куда-то вниз, а за управление климат-контролем отвечает современный электронный блок, а не архаичные шайбы. Наконец, в Ниссане немного просторнее сзади и есть верхние дефлекторы воздуховодов. В статике преимущество Кашкая разгромно и безусловно.

В плотном городском трафике столь шокирующей разницы нет. Ездить от дома до офиса и обратно можно с одинаковым успехом на обеих машинах. В таких условиях возможности силовых агрегатов очень близки, как и обратная связь по рулю. Но стóит ­выехать на загородное шоссе, и различия в поведении становятся весьма ощутимы. На скорости за сотню ASX расширяет динамический коридор, заставляя корректировать курс легким и «пустым» рулем, тогда как ниссановский «штурвал» наливается заметным усилием, а машина четко следует отклонениям баранки даже на доли градуса.

Довольно жесткие ниссановские сиденья замечательно распределяют нагрузки, а длины подушки хватит водителю любого роста. Светлая алькантара выглядит очень дорого, но требует тщательного ухода.

Сзади в Ниссане можно неплохо устроиться втроем: запас в плечах чуть больше, чем в Mitsubishi.



В этом тесте Nissan — обладатель самого объемного багажника: 280 литров, по замерам ЗР. Под полом — стандартный набор инструмента и запаска на 16‑дюймовом стальном диске.

За пределами асфальта раскрывается еще одно преимущество Кашкая: по грунтовке он едет мягче, чем ASX.

Говорю без тени сомнения, поскольку эти тестовые кроссоверы обуты в шины одинакового профиля.

Многодисковая муфта Ниссана также склонна к перегреву при пробуксовках, однако предел ее прочности заметно выше. В общем, Qashqai как на асфальте, так и за его пределами — очень и очень сбалансированный кроссовер. К недостаткам можно отнести разве что фурнитуру от Логана (например, клавиши потолочного света) и отлитую из дешевого пластика ступицу руля. Впрочем, вопрос с рулем будет решен совсем скоро, когда до России доберутся рестайлинговые машины.

Панорамная крыша Кашкая не сдвижная, однако конкурентам подобная опция недоступна в принципе.

Небольшой люк положен только топовой версии XV. Qashqai с панорамной крышей гораздо демократичнее.



Дорогой друг

Если в течение зимы решите отправиться к дилеру Subaru на тест-драйв нового XV, обязательно попросите завести машину при вас. Первую минуту после холодного пуска этот оппозитный двигатель работает на 2000 об/мин. И на таких повышенных холостых звучание завораживает: если закрыть глаза, можно представить, что под капотом молотит небольшая V‑образная «шестерка».

Уровнем проработки интерьера новый XV на две головы превосходит машину прошлого поколения: такого продуманного и качественного салона автомобили Subaru еще не знали.

Приборы лаконичны и отлично читаются. Дисплей трип-компьютера запомнился сдержанной графикой и неплохим разрешением. Навигационная система — прерогатива топовой версии.

Subaru XV недоступна система кругового обзора. Зато широкоугольный объектив единственной камеры позволяет немного заглядывать «за угол».

Мультимедийный центр с 8-дюймовым тачскрином практически безупречен: графика, логика, быстродействие — всё на высоте. Более простым версиям XV положен дисплей поскромнее — диагональю 6,5 дюйма.



Subaru XV, как и прежде, с первых минут настраивает на боевой лад. Посадка в отлично спрофилированном кресле самая низкая и спортивная в нашем трио. Классный руль с пухлым ободом безупречно лежит в руках. От интерьерных претензий, адресованных машине прошлого поколения, не осталось и следа: здесь непросто найти жесткий пластик, а мультимедийная система с приятной графикой и завидным быстродействием — самая продвинутая. Плюс в новом XV есть обогрев руля (базовое оборудование для двухлитровых модификаций) и аж четыре USB-порта. Вне всяких сомнений, это лучший интерьер, когда-либо созданный Subaru.

Бардачок — проще некуда. Объем — как у конкурентов.

Карманы в обшивке задних дверей Subaru самые удобные. Ниссановские вмещают лишь одну небольшую бутылку. В дверях Mitsubishi ASX карманов нет.



Пассажиры XV могут заряжать свои гаджеты одновременно: два USB-слота расположены под клювом консоли, еще два — в центральном подлокотнике.

Внедорожный режим X-Mode, который включается кнопкой на туннеле, оптимизирует режимы работы двигателя, трансмиссии и вспомогательной электроники — и, надо сказать, весьма эффективно.

Второе, что удивляет, - тишина. Прежде японцы никогда не заморачивались «шумкой», но на этот раз вдруг постарались. Новый XV однозначно тише своих конкурентов, причем лучше изолированы и колесные арки, и моторный отсек.

Окончательно пленяет плавность хода. Несмотря на шины меньшего профиля (они пожестче), Subaru ловчее справляется с неровностями любого калибра, будь то гравийно-земляная гребенка или «лежачие полицейские». При этом крены в поворотах минимальные. «Икс-ви» непросто заставить даже скрипеть шинами, не говоря уже про возможный снос.

Минусов, на мой взгляд, всего два: очень скромный багажник (при этом мéста на заднем сиденье вполне достаточно и для троих) и нескромная цена — тестовый XV стоит 1 999 900 рублей. Два миллиона. Даже если отказаться от комплекса вспомогательных систем Subaru EyeSight, кожаной отделки салона и навигационной системы, XV всё равно потянет на внушительные 1 769 900 рублей и останется самым дорогим автомобилем теста. Скажем, на разницу между таким XV и тестовым Кашкаем можно три года оплачивать полис каско.

Сиденье XV прекрасно спрофилировано, но при столь задиристом характере шасси боковой поддержке неплохо бы быть более развитой. В предельных режимах худощавый водитель начинает «вываливаться» из сиденья быстрее, чем машина уходит в скольжение.

Сзади достаточно места и поперек, и вдоль — здесь просторнее, чем в Mitsubishi, и не хуже, чем в Ниссане.



Багажник XV насчитывает лишь 220 литров, по замерам ЗР, и это один из главных недостатков машины: показатель сильно ниже среднего. Под полом — докатка.

При подобном раскладе Subaru выберут разве что фанаты в розовых очках. Впрочем, таковые найдутся. Ведь XV уверенно чувствует себя даже на серьезном бездорожье. Геометрическая проходимость превосходная, а функционал полноприводной трансмиссии X-Mode позволяет творить чудеса. «Размешивая» чернозем за рулем Subaru, мы так и не смогли перегреть муфту. На такой машине можно без опаски соваться хоть в грязь, хоть в снег. И для многих это будет решающим фактором при выборе.

***

Михаил Кулешов: «Новый XV удался, но высокая цена и маленький багажник не позволят ему стать массовым. Для большинства Qashqai покажется более разумным выбором. А Mitsubishi ASX нуждается в сменщике».

Победа Subaru — закономерный итог скрупулезной работы над ошибками. Сохранив и преумножив выдающиеся ездовые качества, XV стал дружелюбнее к людям без бензина в крови: его интерьер — один из самых качественных и продуманных среди предлагаемых японскими автомобильными масс-брендами. Вот только, как и прежде, едва ли XV станет по-настоящему массовым. Одних отпугнет высокая цена, других — скромный багажник. А кто-то выберет другой автомобиль из-за предубежденности к «оппозитам».

Nissan Qashqai не столь азартен и зубаст на бездорожье, чуть более жесток на грунтах. Однако у него весьма приятный и просторный салон, приличный багажник и привлекательная цена при богатейшем уровне оснащения. Он взял заслуженное второе место в сего­дняшнем тесте и наверняка займет первое в рейтингах продаж. Главное — удержать цены после масштабного рестайлинга 2018 года.

А вот Mitsubishi ASX откровенно стар, и обновлениями здесь не поможешь. Он самый дешевый в трио, но даже с поправкой на цену по совокупности потребительских качеств слабоват на фоне лидеров. Будем надеяться, что с попаданием под крыло альянса Renault-Nissan дела Mitsubishi пойдут в гору и однажды, празднуя победу сменщика ASX, мы сможем искренне сказать: «Кампай!». А за эту машину выпьем молча, не чокаясь.

Nissan Qashqai

Mitsubishi ASX

Subaru XV

СКОЛЬКО БУДЕТ 4×4? Павел Леонов Для проверки «интеллекта» полноприводных трансмиссий мы используем наши роликовые платформы. Эта троица не попала в большой роликовый тест (см. стр. 74), но мы прогнали ее по стандартной программе, а это несколько упражнений: «одна ось» — ставим ролики под передние колеса; «диагональ» — ролики устанавливаем по диагонали, под одно переднее и одно заднее колесо; а в последнем упражнении земли касается одно заднее колесо. Nissan Qashqai. При пробуксовке передних колес межосевая муфта подключает задние и передает на них до 50% крутящего момента. Муфту можно заблокировать принудительно. С первым упражнением Qashqai справляется легко. «Диагональ» дается сложнее: чтобы было в достатке тягового момента, который передается на стоящие на земле колеса, двигатель приходится «крутить». С тремя роликами чуда не происходит: через минуту муфта перегревается и отключается . Мы даем трансмиссии остыть, блокируем муфту — и повторяем упражнение. Результат тот же. Не помогло и отключение системы стабилизации. Mitsubishi ASX. Его трансмиссия схожа с ниссановской: задняя ось также подключается с помощью муфты с принудительной блокировкой. Тем не менее результаты оказались иными. С двумя роликами под передними колесами ASX справился играючи — субъективно даже легче, чем Qashqai: муфта срабатывает быстрее и охотнее передает момент на задние колеса. А вот «диагональ» ASX «не вывез». В автоматическом режиме муфта перегрелась уже после 10‑секундной пробуксовки, а на панели приборов зажглась гирлянда предупреждений — о неисправности АБС, системы курсовой устойчивости и противобуксовки, а также полного привода. Повторные попытки (после длительной паузы) с заблокированной муфтой и отключенной системой стабилизации не изменили расклад: электроника чрезмерно ­страхуется, чтобы сберечь дорогостоящий узел. Subaru XV. В его арсенале — «симметричный» полный привод SI-Drive. В штатных условиях несимметричный планетарный дифференциал с электронно-управляемой многодисковой муфтой делит момент между передними и задними колесами в соотношении 60:40. При движении по бездорожью режим X-Mode регулирует работу двигателя, вариатора и системы стабилизации, оптимизируя передаточное отношение и крутящий момент. С двух роликов под передней осью XV соскакивает увереннее оппонентов, без малейшей пробуксовки — ведь на задние колеса сразу подается 40% тяги. С диагонально расположенных роликов машина съезжает в автоматическом режиме трансмиссии, но пришлось поднять обороты мотора до двух с половиной тысяч. А если включить систему X-Mode? В этом режиме «диагональ» покоряется гораздо легче. А вот с тремя роликами XV не справляется ни в автоматическом режиме, ни с системой X-Mode, ни с отключенной системой стабилизации. Попытки передать момент на стоящее на земле заднее колесо налицо, но этого явно недостаточно. Тем не менее трансмиссия Subaru однозначно самая продвинутая, так что в реальных условиях XV вне асфальта уедет дальше оппонентов. Итоговые результаты: Subaru XV — первое место, Nissan Qashqai — второе место, Mitsubishi ASX — третье место.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

MITSUBISHI ASX NISSAN QASHQAI SUBARU XV Снаряженная / полная масса 1515 / 1970 кг 1531 / 1950 кг 1480 / 1940 кг Время разгона 0–100 км/ч 11,7 с 10,5 с 10,6 с Максимальная скорость 191 км/ч 182 км/ч 192 км/ч Радиус разворота 5,3 м 5,5 м 5,4 м Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-95 / 60 л АИ-95 / 63 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,0 / 6,7 / 7,7 л / 100 км 9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км 9,0 / 5,9 / 7,1 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов P4 / 16 P4 / 16 Оп4 / 16 Рабочий объем 1998 см³ 1997 см³ 1995 см³ Степень сжатия 10,0 11,2 12,5 Мощность 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин 106 кВт/144 л.с. при 6000 об/мин 110 кВт/150 л.с при 6000–6200 об/мин Крутящий момент 197 Н·м при 4200 об/мин 200 Н·м при 4400 об/мин 196 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач CVT CVT CVT Диапазон передаточных отношений вариатора / з.х. 2,35–0,39 / 1,75 2,63–0,38 / 1,96 3,60–0,51 / 3,69 Главная передача 6,12 6,39 3,90 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые Шины 215/60 R17 215/60 R17 225/55 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) MITSUBISHI ASX 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 98 NISSAN QASHQAI 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 153 SUBARU XV 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 46

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИ­ЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

MITSUBISHI ASX NISSAN QASHQAI SUBARU XV



Просвет a 185 мм 200 мм 220 мм b 200 мм 205 мм 230 мм c 200 мм 195 мм 235 мм Угол α 22,0º 20,0º 20,0º β 33,0º 30,0º 30,0º γ 17,0º 17,5º 20,0º

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.