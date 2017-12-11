Ford EcoSport после рестайлинга: первый тест-драйв

Компания Ford презентовала обновленную версию компактного кроссовера EcoSport. Мы в числе первых поездили на европейских версиях и готовы поделиться первыми впечатлениями.

Обновленный Ford EcoSport. У машины новая передняя оптика, бампер, решетка радиатора и противотуманные фары.

Повод: знакомимся с обновленным Ford EcoSport.

Место действия: Лиссабон, Португалия.

Впечатления: компактный кроссовер от Форда вряд ли можно считать удачной моделью на рынке. На фоне конкурентов EcoSport дороговат, хотя внешне выглядит достаточно бюджетно. Причем вне зависимости от исполнения: приборы куцые, материалы отделки недорогие, а дисплей мультимедиасистемы монохромный, — и все это в топовой комплектации. Да еще и автоматическая коробка передач полноприводной версии недоступна. От компактного кроссовера за миллион двести тысяч рублей ожидаешь большего!

Мультимедиасистема щеголяет 8-дюймовым экраном. Есть функции Apple CarPlay и Android Auto.

Комбинация приборов — как у Фиесты нового поколения. Прежняя куцая приборка с маленьким дисплеем борткомпьютера уйдет в прошлое.

Главное изменение — внутри. Это новая передняя панель, которая выглядит гораздо солиднее прежней и при этом не менее эргономична. Рулевое колесо теперь такое же, как на обновленном Фокусе.

Климат-контроль по-прежнему однозонный. Но его блок управления куда симпатичнее и «взрослее». Кнопки нажимаются с благородным усилием. Регулятор температуры дополнен маленьким дисплеем.

Вместе с новым рулем Экоспорт получил и новые подрулевые переключатели.

Автодоводчики стеклоподъемников теперь есть у всех дверей.



Тем не менее в этом году EcoSport обновился. Радикальные изменения произошли в салоне. Интерьер теперь выполнен в духе новой Фиесты. Мягкая передняя панель, солидный блок управления климат-контролем. Вверху центральной консоли возвышается 8-дюймовый тачпад. Причем отныне экран развлекательного центра будет цветным даже в самом скромном исполнении. А какая комбинация приборов! Перед водителем теперь солидного вида циферблаты на матовом фоне с внушительным дисплеем трип-компьютера — не чета прежней простоватой «приборке». Рулевое колесо тоже новое. Плюс ко всему у машины хорошая эргономика. Впрочем, с ней у Экоспорта и раньше был полный порядок.

Второй ряд сидений у Экоспорта не слишком просторный. Но, учитывая класс автомобиля, результат вполне нормальный.

Под сиденьем переднего правого пассажира есть удобный лоток.

В багажном отсеке лишь одно изменение: выдвижная шторка сменилась жесткой откидной полкой.



В дорестайлинговой машине на заднем ряду не было потолочных ручек. Теперь есть.

Как не было проблем и с настройкой шасси. Маленький паркетник с голубым овалом на решетке радиатора и раньше доставлял удовольствие от управления на извилистых дорогах. У обновленной машины другие пружины и амортизаторы. Изменили настройку системы стабилизации и усилителя руля. Такой EcoSport еще послушнее, чем прежний, заныривает в поворот. Класс! Но в качестве расплаты за этот кайф водитель вынужден ощущать даже малейшие неровности дороги, которые транслируются через кузов. Впрочем, автомобили для российского рынка наверняка будут адаптировать и, скорее всего, изменят настройки подвески.

Что же касается линейки моторов, то из тех, что были представлены на презентации, у нас не будет ни одного — ни 125-сильного дизеля рабочим объемом 1,5 л, ни трехцилиндровых турбодвигателей разной степени форсировки из серии Ecoboost рабочим объем 1 л. Впрочем, тут особого сожаления нет — локализованный атмосферник 1.6 ничем не хуже. А вот дизеля жаль. С ним EcoSport превращается в быстрый и экономичный снаряд. На горных серпантинах, с полным приводом и механической коробкой он потреблял не больше 6,5 л/100 км. Кстати, иной трансмиссии, кроме 6-ступенчатой механики, ему не положено. А вот бензиновые моторы могут оснащать и 6-ступенчатым автоматом вместо прежнего робота PowerShift, который на нашем рынке не прижился. Классический автомат на Экоспорте, скорее всего, появится и у нас.

Европейские версии легко отличить по отсутствию запасного колеса на пятой двери.

Перспективы. В Европе обновленные Экоспорты поступят в продажу уже в начале года. Российский дебют кроссовера состоится позже, ближе к лету. Самый главный вопрос — какие у нашей версии будут двигатели, пока остается без ответа. Основным кандидатом считается 1,6-литровый двигатель мощностью 125 л.с. А вот какова будет более мощная версия и будет ли она в принципе — неясно. Как и то, останутся ли у нас полноприводные модификации. Зато точно известно, что российские Экоспорты будут с пятым колесом на двери. Вариант без запаски, как в Европе, нам точно не подходит. Тем не менее обновленный паркетник может стать куда успешнее предшественника, ведь от него больше не веет чрезмерной бюджетностью. А это очень важный аргумент. Да и тот факт, что Ford вложил огромные средства в новый завод в Румынии, где будут собирать Экоспорты, говорит о вере в эту машину. Кстати, скорее всего, кузовные элементы для румынского завода будут поставляться из России.

Подробности: ЗР № 2, 2018

Фото: автора и компании Ford