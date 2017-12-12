12 ноября этого года судья Азовского городского суда Ростовской области Александр Гудкин выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Sportage, в котором находились женщина и ребенок. После ДТП судья сменил на своей машине номера.
Проезд перекрестков, несмотря на кажущуюся простоту, для многих — одно из сложных «упражнений». И поэтому аварии на перекрестках не редкость. Давайте разберемся, у кого преимущество в движении в следующей ситуации.
Компактный кроссовер вернулся на российский рынок с освеженной внешностью, доработанным интерьером и начальной ценой чуть более миллиона рублей. Мы испытали его на разнообразных дорогах, поставили на наши фирменные роликовые платформы, хорошенько покопались в конфигураторе и… остались в смешанных чувствах.
Дизельная Audi Q5 есть у моих близких, есть у друзей — это я агитировал их в свое время сделать такой выбор. И вот уже появилась новая версия Q5. Но что слышу: «Дизельные моторы в Россию не везут, а мы хотим кроссовер на солярке, может, Mercedes GLC нам больше сгодится?»
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Кто здесь главный на перекрестке? Проверь себя на знание ПДД
Проезд перекрестков, несмотря на кажущуюся простоту, для многих — одно из сложных «упражнений». И поэтому аварии на перекрестках не редкость. Давайте разберемся, у кого преимущество в движении в следующей ситуации.
Представьте, что вы двигаетесь за рулем автомобиля №1 и подъезжаете к перекрестку. На светофоре — мигающий желтый сигнал. По пересекаемой дороге едут два трамвая и легковой автомобиль (№2). Кому вы должны уступить дорогу?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ читайте на следующей странице.
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