Кто здесь главный на перекрестке? Проверь себя на знание ПДД

Audi Q5 или Mercedes-Benz GLC: что посоветовать близким? Дизельная Audi Q5 есть у моих близких, есть у друзей — это я агитировал их в свое время сделать такой выбор. И вот уже появилась новая версия Q5. Но что слышу: «Дизельные моторы в Россию не везут, а мы хотим кроссовер на солярке, может, Mercedes GLC нам больше сгодится?» Чей полный привод круче? ЗР составляет рейтинг полноприводников Мы собрали пять новых кроссоверов и «олдскульный» внедорожник, чтобы узнать, кто из них лучше приспособлен к бездорожью. Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga, Renault Koleos, Mini Cooper Countryman и Jeep Wrangler Rubicon — все они проходят проверку на интеллект полного привода. Сегодня выясним, как проявит себя пара Hyundai Creta и Renault Koleos. Обновленный Ford EcoSport: первый тест-драйв Компания Ford презентовала обновленную версию компактного кроссовера EcoSport. Мы в числе первых поездили на европейских версиях и готовы поделиться первыми впечатлениями.