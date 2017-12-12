Кто здесь главный на перекрестке? Проверь себя на знание ПДД

Проезд перекрестков, несмотря на кажущуюся простоту, для многих — одно из сложных «упражнений». И поэтому аварии на перекрестках не редкость. Давайте разберемся, у кого преимущество в движении в следующей ситуации.

Представьте, что вы двигаетесь за рулем автомобиля №1 и подъезжаете к перекрестку. На светофоре — мигающий желтый сигнал. По пересекаемой дороге едут два трамвая и легковой автомобиль (№2). Кому вы должны уступить дорогу?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ читайте на следующей странице.

Кому обязан уступить дорогу водитель автомобиля №1?

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