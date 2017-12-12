Чей полный привод круче? ЗР составляет рейтинг полноприводников

Мы собрали пять новых кроссоверов и «олдскульный» внедорожник, чтобы узнать, кто из них лучше приспособлен к бездорожью. Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga, Renault Koleos, Mini Cooper Countryman и Jeep Wrangler Rubicon — все они проходят проверку на интеллект полного привода. Сегодня выясним, как проявит себя пара Hyundai Creta и Renault Koleos.

Почти два года назад мы провели большой тест десяти машин на разработанных нами роликовых платформах. А затем продолжили изыскания по ходу очередных сравнительных тестов. Подставляя платформы под два или три колеса в разных комбинациях, мы определяем, насколько умело полноприводная трансмиссия распоряжается крутящим моментом. Ведь роликовые платформы обеспечивают нулевой коэффициент сопротивления качению: если не перераспределить тягу на колесо с хорошим «зацепом», машина с места не тронется. А уж если она съедет с роликов, то и на реальном бездорожье ей будет легко.

На сей раз мы собрали пеструю компанию: бестселлер этого года Hyundai Creta соседствует со среднеразмерными кроссоверами Renault Koleos, Ford Kuga и Mazda CX‑5 второго поколения. Состав дополняют стильный Mini Cooper Countryman и настоящий вездеход Jeep Wrangler Rubicon. Ну, кто из них «полноприводнее»?

Регламент испытаний

Материалы по теме Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах

Испытания мы проводим в четыре этапа. Первым делом ставим две платформы под колеса основной ведущей оси (или под переднюю, если полный привод постоянный) и пробуем съехать вперед и назад. Затем — ролики по диагонали: под правое переднее и левое заднее колеса. Если автомобиль съезжает с заметной пробуксовкой, караем штрафным баллом. Если требуется активация каких-либо функций трансмиссии (в том числе подключение второй оси), это уже два балла штрафа.

Третье испытание — ролики под тремя колесами, на земле оставляем лишь одно заднее колесо (в случае, когда основными ведущими колесами являются передние). Это упражнение «два — один». И вновь пробуем съехать вперед и назад. Штраф выписываем лишь за включение вспомогательной электроники.

Наконец, финальное испытание: свободным остается лишь одно переднее колесо (упражнение «один — два». За всю историю наших испытаний из этой ловушки выбрался только Mercedes-Benz GLE. Тут никаких дополнительных условий, главное — съехать!

За каждое упражнение мы начисляем до десяти баллов (по пять за съезд вперед и назад), а за финальный трюк — пять.

Таким образом, можно получить максимум 35 баллов.

Крета подана!

Раскисшей грунтовой дороги Creta не боится. Главное — не допускать раскачки, чтобы не приложиться передним бампером: угол въезда маловат.

Hyundai Creta Трансмиссия: привод на передние колеса и подключаемая через многодисковую муфту задняя ось; есть принудительная блокировка муфты, ассистент спуска с горы Двигатель: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н∙м при 4000 об/мин Коробка передач: 6‑ступенчатый автомат Цена тестового автомобиля: 1 274 900 руб.

До сего дня Крете удавалось избегать роликовых испытаний, зато теперь спросим с нее по полной программе.

Муфта Креты работает на славу, оперативно подключая заднюю ось. Но диагональное расположение роликовых платформ оказалось машине не по зубам. Приятно, что даже после длительной пробуксовки муфта не перегрелась.

Металлическая защита моторного отсека устанавливается только за доплату. Угол съезда — больше 30°. Плохо, что задний редуктор с муфтой ничем не защищен.

Слева от водителя — кнопка отключения противобуксовочной системы. Информация об активации блокировки муфты и ассистента спуска с горы дублируется на панели приборов. Муфту Креты можно принудительно заблокировать. Также есть ассистент спуска.

С роликов под передними колесами Creta съехала с минимальной пробуксовкой. Приступаем к «диагонали»: долгая пробуксовка, но тщетно. Попробовали заблокировать муфту в приводе задних колес, отключить противобуксовочную систему, задействовать ассистент спуска с горы. Не помогло: Creta не сдвинулась с места, повторив провал своих одноклассников Renault Duster и Kaptur. Подсластил пилюлю тот факт, что даже после долгой пробуксовки Creta не выказала признаков перегрева муфты, хотя оба Renault в аналогичных ситуациях довольно быстро перегревались.

На роликах Creta не осилила «диагональ». А вот с реальным вывешиванием справилась — благодаря короткой колесной базе: машина слегка раскачалась и коснулась земли, после чего выбралась.

Итог: 8 баллов. Выступление Креты нельзя назвать ошеломительным, но для недорогого кроссовера результат вполне достойный.

Вариативный момент

С роликов под передними колесами Koleos съехал только после заметной пробуксовки. «Диагональ» ему не покорилась.

Renault Koleos Трансмиссия: полный привод аналогичен тому, которым располагает Nissan X‑Trail, - постоянный привод на передние колеса и подключа­емая через электромагнитную муфту задняя ось; есть принуди­тельная блокировка муфты. Двигатель: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 126 кВт/171 л.с. при 6000 об/мин; 233 Н∙м при 4000 об/мин Коробка передач: вариатор Цена тестового автомобиля: 2 177 980 руб.

Renault Koleos съехал с платформ под передними колесами с заметной пробуксовкой, когда муфта очухалась и подключила заднюю ось.

Стоит попасть на такой перегиб, как начинаются проблемы: задняя ось подключается не сразу, а момент на ней ограничен. Приходится брать препятствие ходом.

Штатная защита силового агрегата на Renault отсутствует, а угол въезда маловат даже для паркетника. Большой задний свес гарантирует проблемы на пересеченной местности.

Renault позволяет не только отключить страхующую электронику, но и принудительно заблокировать муфту в приводе задних колес. Полминуты попыток съехать с диагонально поставленных роликовых платформ, и трансмиссия ушла в сервисный режим — перегрев. На приборную панель выводится схема распределения крутящего момента. Согласно ей, на заднюю ось уходит не больше 30% тяги.

Усложняем задачу. Долгая пробуксовка на «диагонали» — и перегрев муфты! Дав Колеосу остыть, пробуем снова, предварительно заблокировав муфту и отключив систему стабилизации. Если верить инфографике, которая отражает на панели приборов распределение крутящего момента между осями, то более 30% тяги задним колесам не доставалось. И этого оказалось мало — Koleos так и остался «недвижимостью», лишь на мгновение выказав признаки крутящего момента на стоящих на асфальте колесах.

Итог: 8 баллов. Koleos выступил на равных с Кретой и не превзошел своих более скромных братьев по имени Duster и Kaptur. Перед съездом с асфальта надо хорошо подумать.

В следующий раз за звание лучшего полноприводника будет бороться новая пара кроссоверов. Продолжение следует. А как считаете вы: какой автомобиль окажется победителем? Предлагаем поучаствовать в голосовании чуть ниже.