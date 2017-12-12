Чей полный привод круче? ЗР составляет рейтинг полноприводников

Почти два года назад мы провели большой тест десяти машин на разработанных нами роликовых платформах. А затем продолжили изыскания по ходу очередных сравнительных тестов. Подставляя платформы под два или три колеса в разных комбинациях, мы определяем, насколько умело полноприводная трансмиссия распоряжается крутящим моментом. Ведь роликовые платформы обеспечивают нулевой коэффициент сопротивления качению: если не перераспределить тягу на колесо с хорошим «зацепом», машина с места не тронется. А уж если она съедет с роликов, то и на реальном бездорожье ей будет легко.
Регламент испытаний
Третье испытание — ролики под тремя колесами, на земле оставляем лишь одно заднее колесо (в случае, когда основными ведущими колесами являются передние). Это упражнение «два — один». И вновь пробуем съехать вперед и назад. Штраф выписываем лишь за включение вспомогательной электроники.
Наконец, финальное испытание: свободным остается лишь одно переднее колесо (упражнение «один — два». За всю историю наших испытаний из этой ловушки выбрался только Mercedes-Benz GLE. Тут никаких дополнительных условий, главное — съехать!
За каждое упражнение мы начисляем до десяти баллов (по пять за съезд вперед и назад), а за финальный трюк — пять.
Таким образом, можно получить максимум 35 баллов.
Крета подана!
Hyundai Creta
Трансмиссия: привод на передние колеса и подключаемая через многодисковую муфту задняя ось; есть принудительная блокировка муфты, ассистент спуска с горы
Двигатель: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н∙м при 4000 об/мин
Коробка передач: 6‑ступенчатый автомат
Цена тестового автомобиля: 1 274 900 руб.
До сего дня Крете удавалось избегать роликовых испытаний, зато теперь спросим с нее по полной программе.
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Металлическая защита моторного отсека устанавливается только за доплату.
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Угол съезда — больше 30°. Плохо, что задний редуктор с муфтой ничем не защищен.
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Слева от водителя — кнопка отключения противобуксовочной системы.
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Информация об активации блокировки муфты и ассистента спуска с горы дублируется на панели приборов.
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Муфту Креты можно принудительно заблокировать. Также есть ассистент спуска.
С роликов под передними колесами Creta съехала с минимальной пробуксовкой. Приступаем к «диагонали»: долгая пробуксовка, но тщетно. Попробовали заблокировать муфту в приводе задних колес, отключить противобуксовочную систему, задействовать ассистент спуска с горы. Не помогло: Creta не сдвинулась с места, повторив провал своих одноклассников Renault Duster и Kaptur. Подсластил пилюлю тот факт, что даже после долгой пробуксовки Creta не выказала признаков перегрева муфты, хотя оба Renault в аналогичных ситуациях довольно быстро перегревались.
Итог: 8 баллов. Выступление Креты нельзя назвать ошеломительным, но для недорогого кроссовера результат вполне достойный.
Вариативный момент
Renault Koleos
Трансмиссия: полный привод аналогичен тому, которым располагает Nissan X‑Trail, - постоянный привод на передние колеса и подключаемая через электромагнитную муфту задняя ось; есть принудительная блокировка муфты.
Двигатель: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 126 кВт/171 л.с. при 6000 об/мин; 233 Н∙м при 4000 об/мин
Коробка передач: вариатор
Цена тестового автомобиля: 2 177 980 руб.
Renault Koleos съехал с платформ под передними колесами с заметной пробуксовкой, когда муфта очухалась и подключила заднюю ось.
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Штатная защита силового агрегата на Renault отсутствует, а угол въезда маловат даже для паркетника.
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Большой задний свес гарантирует проблемы на пересеченной местности.
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Renault позволяет не только отключить страхующую электронику, но и принудительно заблокировать муфту в приводе задних колес.
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Полминуты попыток съехать с диагонально поставленных роликовых платформ, и трансмиссия ушла в сервисный режим — перегрев.
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На приборную панель выводится схема распределения крутящего момента. Согласно ей, на заднюю ось уходит не больше 30% тяги.
Усложняем задачу. Долгая пробуксовка на «диагонали» — и перегрев муфты! Дав Колеосу остыть, пробуем снова, предварительно заблокировав муфту и отключив систему стабилизации. Если верить инфографике, которая отражает на панели приборов распределение крутящего момента между осями, то более 30% тяги задним колесам не доставалось. И этого оказалось мало — Koleos так и остался «недвижимостью», лишь на мгновение выказав признаки крутящего момента на стоящих на асфальте колесах.
Итог: 8 баллов. Koleos выступил на равных с Кретой и не превзошел своих более скромных братьев по имени Duster и Kaptur. Перед съездом с асфальта надо хорошо подумать.
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