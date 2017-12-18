Как выгодно купить автотовары на AliExpress

Автомобиль уже давно не роскошь, а средство передвижения. Но содержание железного коня может обойтись в копеечку. Отдельная статья расходов — автотовары и аксессуары. Без некоторых из них езда просто немыслима, а иные делают обслуживание и эксплуатацию автомобиля намного проще и приятнее.

Ни для кого не секрет, что большинство того, что продается в отечественных интернет-магазинах, поставляется к нам из Китая. А раз так, зачем платить больше? Те же товары, да еще и со значительной скидкой, можно купить на AliExpress. Цена при покупке на этом сайте и в отечественных интернет-магазинах может отличаться в разы. Выбор на AliExpress, без преувеличения, в сотни раз больше! Рассказываем об интересных и полезных товарах c AliExpress, которые пригодятся любому автомобилисту. А также о способах экономии.

Как покупать на AliExpress c двойной выгодой?

Если вы хоть раз заказывали товар с AliExpress, то наверняка сталкивались, а может и пользовались, кешбэк-сервисом. Кешбэк-сервисы позволяют вернуть часть суммы от стоимости покупки. Обычно кешбэк-сервисы возвращают от 3 до 6% стоимости покупки на AliExpress. Но сейчас есть возможность получить двойной кешбэк c кешбэк-сервисом Megabonus. С декабря этого года все пользователи Megabonus, которые делают свою первую покупку на AliExpress, получают кешбэк за такую покупку в двойном размере. А это ни много ни мало до 9,82% стоимости товара!

Итак, берем этот вариант экономии на заметку и смотрим, что и почем предлагает нам известный китайский ритейлер. Самые покупаемые на AliExpress товары для автомобиля — конечно же, навигаторы, видеорегистраторы и бортовые компьютеры. Большим спросом на AliExpress пользуется вот такая магнитола. Она позволяет проигрывать музыку, просматривать фото и видео и многое другое. Поддерживает установку всех популярных навигационных карт. Отзывы только положительные, а количество покупок этого товара уже перевалило за несколько сотен. Экономия при заказе с AliExpress составит несколько тысяч рублей, а с двойным кешбэком вы сможете вернуть еще до 2400 рублей.

Отличный бюджетный вариант с сенсорным экраном. Стоит около 3000 рублей, а в виде двойного кешбэка для новых пользователей вернется до 400 рублей. Помимо навигации позволяет просматривать видео и проигрывать музыку и даже играть в игры. При настройке на частоту автомобильного радио начинает передавать звук на него.

Температура уже опустилась ниже нуля. И если в Москве еще нет сильных холодов, то в северной части нашей необъятной Родины столбик термометра давно опустился ниже отметки минус 10. Часть машин не оснащена обогревом сидений. И тут выручат накидные комплекты. Цена на этот необходимый в условиях нашей зимы товар в российских интернет-магазинах начинается от 580 рублей. На AliExpress цена почти в 2 раза ниже — от 325 рублей. И это при том, что стоимость доставки уже включена в эту сумму.

Есть как варианты с накидкой на водительское сиденье, так и на оба передних, или на все места в автомобиле. Так что вы можете выбрать тот товар, который подходит по исполнению и бюджету именно вам. Экономить нужно разумно, поэтому, если вы хотите, чтоб обогрев сидений прослужил вам не один год, лучше брать не самый дешевый вариант. Например, вот такой — за 2418 рубля. Двойной кешбэк от Megabonus для новых пользователей позволит вам вернуть до 300 рублей. Комплект включает накидки с подогревом на передние сиденья и диван сзади. У нас в России цены на равнозначные варианты начинаются от 3800 рублей.

Для быстрого сравнения товаров на AliExpress и выбора достойного продавца (а их там сотни) можно использовать инструмент проверки надежности продавца, разработанный программистами кешбек-сервиса Megabonus специально для повышения удобства покупок на данной площадке. Это хорошо заметный красный круг в левой нижней части интерфейса со значением до 100%. Он подскажет, насколько стоит доверять тому или иному магазину. Если значение в круге ниже 50%, то доверять не стоит. А размер кешбэка при установленном расширении Megabonus отобразится прямо в карточке товара и разделах.

Штука скорее забавная, чем полезная. Но, согласитесь, в темноте вид очень эффектный. Крепится на заднее стекло и отображает спектр проигрываемой в салоне музыки. Стоит всего около 1200 рублей, а в виде двойного кешбэка для новых пользователей можно вернуть до 160 рублей.

Среди полезных девайсов следует присмотреться к парктроникам, встроенным в рамку номерного знака (помогают не сверлить отверстия в крышке багажника), и портативному компрессору со фонариком. Помимо этого на AliExpress вы найдете широкий выбор камер заднего вида, видеорегистраторов, всевозможных лент и ламп для подсветки автомобиля, не говоря уже о чехлах, ковриках, щетках, наборах инструментов и прочих стандартных товарах из набора автомобилиста.

AliExpress очень популярен среди водителей. Некоторые производители автомобилей рассматривают эту торговую площадку как партнера по продаже машин своих марок. Поживем — увидим, сможем ли мы заказать автомобиль в два клика. А пока наслаждаемся поистине космическим выбором товаров автомобильной тематики на AliExpress. Для максимальной экономии делайте это с кешбэк-сервисом Megabonus. Он поможет вернуть до 9,82% при первой покупке на AliExpress и до 4,91% при последующих покупках. А участие в программе «Приведи друга» позволит вам получить еще 50% от его кешбэка. Приглашенным пользователям кешбэк тоже будет выплачен в полном размере из средств Megabonus.

Важно помнить, что кешбэк-сервис Megabonus возвращает деньги не только при покупках на AliExpress, а также имеет еще более 350 магазинов-партнеров на любой вкус, где всегда можно найти нужный товар или услугу. Среди них: ASOS, Banggood, GearBest, Lamoda, MTS, M-video, Booking.com, Tutu.ru, Litres, «Ситилинк», «Буквоед» и много других. Полный список всегда можно найти на сайте Megabonus.com

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