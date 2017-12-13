Настоящему автомобилисту остаться без прав — все равно что лишиться возможности дышать. Можно, конечно, потерпеть, пересесть на общественный транспорт. Но это уже не то. Поэтому неплохо бы освежить в памяти ПДД и вспомнить все лишенческие статьи КоАП РФ.

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Лишают водительского удостоверения только в суде и по месту совершения правонарушения. Это не очень удобно, если вы попались на нарушении вдали от дома. Но в этом случае можно подать заявление, чтобы дело направили в суд по месту вашего жительства. Сделать это можно во время оформления протокола — или на отдельном бланке, или в самом протоколе, где вы пишете свои пояснения. Никакой специальной формы для этого нет. Просто укажите: «Прошу направить дело для рассмотрения по месту жительства на основании части 1 статьи 29.5 КоАП РФ». В этом случае дело направят в суд по месту вашего жительства. При этом срок рассмотрения приостанавливается на время пересылки материалов.

На рассмотрение в суде отводится два месяца с момента получения судом материалов из ГИБДД. Срок лишения может быть разным. Все зависит от конкретного правонарушения. Причем в некоторых случаях предусмотрена вилка, например лишение прав от трех до шести месяцев. В этом случае именно судья решает, сколько дать водителю. Если вы полностью раскаетесь и пообещаете так больше не делать, а судья в это поверит, то получите минимум.

Лишение прав от 1 до 3 месяцев

Минимальный срок лишения прав (от месяца до трех) предусмотрен за управление автомобилем без номеров, а также в тех случаях, когда номера установлены в местах, не предусмотренных заводом-изготовителем (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ). Подобное же наказание вас ждет за повторное управление машиной, не зарегистрированной в ГИБДД (ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ).

Про повторность нужно знать следующее. Допустим, вас остановили за управление автомобилем без номеров первый раз 20 декабря. Штраф 800 рублей вы оплатили тут же. Так вот, согласно статье 4.6 КоАП РФ, в течение года с даты исполнения постановления (оплаты штрафа) вы считаетесь подвергнутым административному наказанию. Попадетесь без номеров в течение этого года (до 20 декабря следующего), получите уже лишение.

Если за парковку без регистрационных знаков наказания не предусмотрено, то за езду без них можно лишиться прав.

В эту же группу нарушений попадает и отказ предоставить преимущество спецмашине с включенными световыми и звуковыми сигналами (ч. 2 ст. 12.17).

Лишение прав на срок до 6 месяцев

Лишить вас водительского удостоверения на срок от трех до шести месяцев могут только за неправильный проезд ж/д переезда: движение на запрещающий сигнал светофора (закрытый шлагбаум) и переезд через ж/д вне специально отведенных мест. Наказание установлено ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ.

Обгон там, где это запрещено, может оставить вас без прав надолго.

Минимум на 4 месяца вас могут лишить в/у за превышение скорости на 60–80 км/ч (ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ), выезд на встречку, в том числе на трамвайные пути встречного направления (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), езду «против шерсти» по улице с односторонним движением (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ). Максимальный срок лишения прав, предусмотренный за эти правонарушения, — 6 месяцев.

Аналогичное наказание светит, если повторно (в течение года после оплаты первого штрафа за «красный» сигнал) проедете перекресток на красный (ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ).

Что касается организованных перевозок детей (например, школьных поездок), то водители должны помнить: детей допускается перевозить только днем. В ночное время (с 23:00 до 6:00 утра) можно двигаться в исключительных случаях — чтобы закончить маршрут, к примеру, до вокзала, аэропорта или гостиницы. За нарушение этого правила — лишение. Те же четыре-шесть месяцев (ч. 5 ст. 12.23 КоАП РФ).

Фиксация большой скорости автоматическими камерами грозит лишь штрафом, но если попадетесь в прицел радара в руках инспектора, считайте стали пешеходом.

Максимальный срок лишения прав на 6 месяцев светит любителям очень быстро ездить (превышение скорости на 80 км/ч и больше). Ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ.

Лишение прав на срок от полугода до года

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Следующая группа нарушений предусматривает изъятие водительского удостоверения у водителя на срок от полугода до года. Сюда входят: управление автомобилем с подложными регистрационными знаками (ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ), управление автомобилем, на передней части которого установлены световые приборы красного цвета (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ).

На год можно остаться без прав за повторное нарушение нескольких правил: проезд железнодорожных путей (ч. 3 ст. 12.10 КоАП РФ), выезд на встречку или трамвайные пути встречного направления (ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ), движение навстречу потоку по односторонней улице (ч. 3.1 ст. 12.16 КоАП РФ), превышение скорости на 60–80 км/ч или более (ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ).

Важно понимать, что повторность в тех случаях, когда вас уже лишали по определенной статье, — это подобное же нарушение в течение года с момента возврата прав после лишения. Если в первый раз наказание было денежным, то здесь, повторюсь, годовалый срок начинается с момента уплаты штрафа.

Еще одно нарушение, попадающее под этот срок, — управление автомобилем во время приостановки действия водительского удостоверения — ст. 17.17 КоАП РФ. Приостановить действие прав могут судебные приставы — до уплаты долга по имеющимся штрафам. Однако бояться того, что вы вдруг, сами того не ведая, окажетесь в стане водителей, у которых ограничены права, не стоит. Эта одна из крайних мер. Сначала вам предложат добровольно погасить долг. Если же дойдет до приостановки действия прав, то об этом приставы вас обязаны известить. При этом в копии постановления будет указана дата начала приостановки действия в/у и срок. Со сроком все элементарно — пока не погасишь задолженность, не сможешь ездить. То есть конкретный срок вам никто не будет ставить: не хотите платить — не платите, но ездить не сможете.

Высшая мера. Лишение прав на срок более 1 года

За управление автомобилем, на котором незаконно установлены устройства подачи звуковых и световых сигналов (ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ), или если машина раскрашена под транспорт спецслужб (ч. 6 ст. 12.5 КоАП РФ), а также за оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) накажут лишением от года до полутора лет.

За управление автомобилем, на котором незаконно установлены устройства подачи звуковых и световых сигналов, светит лишение прав от года до полутора лет.

Такое же наказание грозит в том случае, если по вашей вине был причинен легкий вред здоровью другого участника ДТП (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ).

От полутора до двух лет без прав можно остаться за незаконное использование спецсигналов (ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ), управление в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), передачу управления лицу в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ), отказ от медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).

Напомню также, что после ДТП запрещено употреблять алкоголь (для снятия стресса, к примеру) до того момента, пока сотрудники полиции не проведут освидетельствование или примут решение о его нецелесообразности (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ).

Самое серьезное наказание предусмотрено за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Это основные моменты, которые нужно знать рядовым автомобилистам. В том же Административном кодексе есть наказание в виде лишения права управления и за нарушения, связанные с движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, а также перевозящих опасные грузы (ст. 12.21.1 КоАП РФ и 12.21.2 КоАП РФ). Но это все же достаточно специфические составы нарушений.

Когда начинает действовать срок лишения прав?

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Решение суда о лишении вступает в силу через десять дней после его принятия (если вы не обжаловали) или после рассмотрения вашей жалобы в вышестоящем суде и оставлении решения без изменений. После вступления его в силу вам нужно сдать водительское удостоверение в ГИБДД. Сдается документ в то подразделение, которое вас и выловило. Однако если по вашему ходатайству дело рассматривалось по делу жительства, то и права будут храниться в местном же подразделении ГИБДД. Чем раньше сдадите, тем лучше: с этого момента начнет отсчитываться срок лишения.

По окончании срока лишения вы можете забрать права. Естественно, в том же отделе ГИБДД, куда и отдавали на хранение. Если за это время вы переехали, нужно заранее (минимум за три месяца) обратиться в ГИБДД с заявлением в письменном виде, чтобы ваши права переслали по вашему новому месту жительства. Чтобы вернуть права, придется сначала сдать теоретический экзамен по ПДД и предоставить медицинскую справку. Кроме этого нужно будет погасить все долги по штрафам. Конечно, речь идет исключительно о водительских штрафах: долги по коммуналке, к примеру, никого в ГИБДД не интересуют.

Предъявлять в госавтоинспекцию само постановление о лишении не нужно. В отделе имеется полная информация по вашим подвигам.

Как только все формальности будут соблюдены, права вам вернут.