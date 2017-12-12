Audi Q5 или Mercedes-Benz GLC: что посоветовать близким?

Темно-зеленый Q5 выпросил в максимальной комплектации, ему-то надо показать товар лицом, а GLC — он и так вовсю продается.
Салон Mercedes-Benz у меня по пути на работу, часто останавливаюсь там походить вокруг новых экспонатов. Но, как уже сказал, ранее рекомендовал друзьям именно Audi. Теперь с каждой новой моделью из немецкой тройки испытываю все больше сомнений.
Так что посоветовать близким: Q5 или GLC? О тесте на бездорожье и быстром асфальте читать и смотреть видео на Automps.ru.
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