Audi Q5 или Mercedes-Benz GLC: что посоветовать близким?

Дизельная Audi Q5 есть у моих близких, есть у друзей — это я агитировал их в свое время сделать такой выбор. И вот уже появилась новая версия Q5. Но что слышу: «Дизельные моторы в Россию не везут, а мы хотим кроссовер на солярке, может, Mercedes GLC нам больше сгодится?»

Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz > GLC

Audi Q5
Audi Q5

Audi > Q5



Темно-зеленый Q5 выпросил в максимальной комплектации, ему-то надо показать товар лицом, а GLC — он и так вовсю продается.


Салон Mercedes-Benz у меня по пути на работу, часто останавливаюсь там походить вокруг новых экспонатов. Но, как уже сказал, ранее рекомендовал друзьям именно Audi. Теперь с каждой новой моделью из немецкой тройки испытываю все больше сомнений.

Так что посоветовать близким: Q5 или GLC? О тесте на бездорожье и быстром асфальте читать и смотреть видео на Automps.ru.
Фото: «За рулем»
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