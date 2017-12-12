Audi Q5 или Mercedes-Benz GLC: что посоветовать близким?

Дизельная Audi Q5 есть у моих близких, есть у друзей — это я агитировал их в свое время сделать такой выбор. И вот уже появилась новая версия Q5. Но что слышу: «Дизельные моторы в Россию не везут, а мы хотим кроссовер на солярке, может, Mercedes GLC нам больше сгодится?»









Темно-зеленый Q5 выпросил в максимальной комплектации, ему-то надо показать товар лицом, а GLC — он и так вовсю продается.





Салон Mercedes- Benz у меня по пути на работу, часто останавливаюсь там походить вокруг новых экспонатов. Но, как уже сказал, ранее рекомендовал друзьям именно Audi . Теперь с каждой новой моделью из немецкой тройки испытываю все больше сомнений.



